Ion Țiriac, depășit de Paraschiv la „ajutoarele” de stat

Pe unde se duc banii publici? În afara salariilor și a pensiilor, a cheltuielilor din sănătate și educație, apărare și siguranță națională, se mai duc pe undeva.

Pe lîngă bugetele mari, mai sunt și „găurilele” mici, prin care se scurg zecile de milioane de euro și pe care nimeni nu le bagă în seamă.

Unul dintre domeniile cele mai discrete în materie de cheltuieli publice este cel al subvențiilor de stat. Așa-zisele „ajutoare de stat” la care nu se uită decît cei interesați ca să afle dacă „s-au aprobat sau nu?”. Discreția este aproape totală, chiar dacă pe lista celor care beneficiază sunt firme multinaționale cu afaceri și profituri de zeci și sute de milioane de euro. Pe lîngă ele, pe lista subvențiilor de stat, abia mai încap și cîteva societăți românești. Și cine credeți că sunt beneficiarii?

Pe una dintre liste apare și o firmă a „săracului” Ion Țiriac, SC T and T Agrifarm SRL pentru un sprijin de 18 milioane de euro. Și despre care citesc în presă:

„Milioane de lei cerute de la stat pentru o firmă abia înființată. Societatea înființată pe 22 mai depunea cererea de ajutor de stat pe 9 septembrie, la mai puțin de 4 luni de la înregistrare. Până la finalul anului era aprobat ajutorul de stat pentru firmă, fără să aibă un punct de lucru. T&T Agrifarm din București era, de fapt, la acel moment, o societate fără activitate, conform datelor fiscale și celor de la Registrul Comerțului, confirmate apoi și într-un răspuns primit de FANATIK de la Ministerul Finanțelor. Nici în acest moment societatea nu are un punct de lucru”.

Ce face firma lui Ion Țiriac, controlată printr-un offshore din Cipru? „Construirea unei unități moderne de fabricare a nutrețurilor combinate pentru hrana animalelor de fermă, incluzând lucrări de construcții și achiziția de echipamente performante”, au precizat reprezentanții ministerului. Activitatea se desfășoară sub cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, în comuna Mereni, județul Teleorman.

Să zicem că la minunile economice semnate de moș Țiriac s-a mai adăugat una. Nu de alta, dar n-avea de unde să dezvolte și această nouă firmă pentru „nutrețuri combinate”.

Care sunt ceilalți investitori români descurcăreți care s-au aruncat la un purcoi de bani? Site-ul G4Food zice că un grup Carmistin ar fi păpat sute de milioane de euro.

„G4Food a informat deja că Vivendi Food SRL, firma preluată recent de Carmistin, este cel mai mare beneficiar al programului Investalim, finanțat de la bugetul de stat cu 590.000.000 de euro. Programul a fost suspendat de guvernul Bolojan, în ședința din 7 iulie, însă decizia se referă la încheierea de noi acorduri de finanțare, nu la acordurile de finanțare deja încheiate”.

Ion Țiriac este un mic copil mai în vîrstă față de „cel mai tînăr milionar” din Mizil, Iustin Paraschiv. Acesta, împreună cu sora, mama și tata (firma „Ana și Cornel”), în ultimii ani, au beneficiat de sute de milioane de euro „subvenții de stat”, toate de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Se spune că ministrul Florin Barbu ar fi un apropiat al grupului Carmistin și că fratele său ar lucra la una dintre firme. Și știe bine ce nevoi are!?

La o simplă privire pe net, acest „tînăr milionar” lansat într-o carmangerie din Mizil, cel care, prin 2013, era arestat pentru implicări în afaceri necurate cu carne, se detașează la capitolul proiecte și ajutoare de stat europene, chiar și „fiscale”. E plin de știri despre el, mai ales cu fosta sa iubită, cîntăreața Andreea Antonescu, dar și despre afacerile sale cu carne de pasăre: pe ici pe colo, mai apar și informații despre proiecte mamut, dezvoltate în producția de furaje, carne de pasăre și de porc. Chiar și despre proiectele dezvoltate din profituri și învîrteli.

Cea mai interesantă investiție a „celui mai tînăr milionar din Mizil” a fost descrisă în articolul din Tribuna Vâlceană intitulat „Iustin Paraschiv (La Provincia) face un complex turistic grandios, pe cîteva hectare în Firijba (Popești).Vezi imaginile incredibile!!! în care primărița Aurora Măgură declară:

„Complexul turistic va fi ceva deosebit, fără pereche, din ceea ce am înțeles. Imaginați-vă că va fi realizat pe 5-6 hectare, mai ales că omul de afaceri a cumpărat și păduri aici”.

Familia Paraschiv este un nume în industria procesării de carne şi în industrii adiacente prin companiile: Avicarvil, Avicarvil Food& Distribution, Avicarvil Farms, Avirom Plus, Avicarvil Procurment (pasăre), Porcellino Grasso, Agrikilti, Pajo Agriculture, Pajo Holding, Tracian Beef Carnia şi altele. La o simplă privire, domină alocările de subvenții de la stat. Sare de 400 de milioane de euro.

Firma „Ana și Cornel” este firma familiei Paraschiv, Ana și Cornel fiind părinții lui Iustin Paraschiv din Mizil.

Și, ca legătura între ministrul Agriculturii, firma „Ana și Cornel” (cea de pe lista subvențiilor de stat) și grupul Carmistin să fie vizibilă, reproducem și poziția ministrului de la un eveniment recent:

“De ce să nu avem și noi anumite standarde astfel încât eticheta produsului importat să fie una curată? Pentru că, pe de o parte, investim, pe de altă parte, trebuie să ne și protejăm. Nu acceptăm ca cei mai mari producători de carne de pasăre din România să nu se regăsească în marile lanțuri de retail. Acele unități de procesare din străinătate trebuie să înțeleagă standardul de calitate pe care îl impune statul român, conform directivelor europene, pentru că nu încălcăm niciun tratat. În ultimii 10 -15 ani, mulți fermieri și procesatori au dezvoltat fabrici cu fonduri europene, prin scheme de ajutor de stat și nu au mai devenit competitivi. De ce? Pentru că nu au produsele la raft”, a declarat Florin Barbu, în cadrul conferinței “Investiții în agricultură, strategie pentru viitor”, organizată de Asociația Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România (ACEBOP) și Federația Națională ProAgro, în parteneriat cu Carmistin The Food Company.

De-a lungul timpului, pe listele cu beneficiari ai subvențiilor de stat, mai apar și societăți de calibru ca Renault Romania, Pirelli, Coca-Cola, Continental, dar și multe necunoscute, cu cifre de afaceri ridicole, dar cu proiecte de zeci de milioane de euro.

Domeniul încă umbrit merită cercetat. Dincolo de gălăgia emisiunilor de televiziune, cine poate oase roade și se dezvoltă vertiginos, chiar și cu bani de la buget!