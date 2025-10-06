Ion Țiriac, depășit de Paraschiv la „ajutoarele” de stat

Pe unde se duc banii publici? În afara salariilor și a pensiilor, a cheltuielilor din sănătate și educație, apărare și siguranță națională, se mai duc pe undeva.
Pe lîngă bugetele mari, mai sunt și „găurilele” mici, prin care se scurg zecile de milioane de euro și pe care nimeni nu le bagă în seamă.
Unul dintre domeniile cele mai discrete în materie de cheltuieli publice este cel al subvențiilor de stat. Așa-zisele „ajutoare de stat” la care nu se uită decît cei interesați ca să afle dacă „s-au aprobat sau nu?”. Discreția este aproape totală, chiar dacă pe lista celor care beneficiază sunt firme multinaționale cu afaceri și profituri de zeci și sute de milioane de euro. Pe lîngă ele, pe lista subvențiilor de stat, abia mai încap și cîteva societăți românești. Și cine credeți că sunt beneficiarii?
Pe una dintre liste apare și o firmă a „săracului” Ion Țiriac, SC T and T Agrifarm SRL pentru un sprijin de 18 milioane de euro. Și despre care citesc în presă:
„Milioane de lei cerute de la stat pentru o firmă abia înființată. Societatea înființată pe 22 mai depunea cererea de ajutor de stat pe 9 septembrie, la mai puțin de 4 luni de la înregistrare. Până la finalul anului era aprobat ajutorul de stat pentru firmă, fără să aibă un punct de lucru. T&T Agrifarm din București era, de fapt, la acel moment, o societate fără activitate, conform datelor fiscale și celor de la Registrul Comerțului, confirmate apoi și într-un răspuns primit de FANATIK de la Ministerul Finanțelor. Nici în acest moment societatea nu are un punct de lucru”.
Ce face firma lui Ion Țiriac, controlată printr-un offshore din Cipru? „Construirea unei unități moderne de fabricare a nutrețurilor combinate pentru hrana animalelor de fermă, incluzând lucrări de construcții și achiziția de echipamente performante”, au precizat reprezentanții ministerului. Activitatea se desfășoară sub cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, în comuna Mereni, județul Teleorman.
Să zicem că la minunile economice semnate de moș Țiriac s-a mai adăugat una. Nu de alta, dar n-avea de unde să dezvolte și această nouă firmă pentru „nutrețuri combinate”.
Care sunt ceilalți investitori români descurcăreți care s-au aruncat la un purcoi de bani? Site-ul G4Food zice că un grup Carmistin ar fi păpat sute de milioane de euro.
„G4Food a informat deja că Vivendi Food SRL, firma preluată recent de Carmistin, este cel mai mare beneficiar al programului Investalim, finanțat de la bugetul de stat cu 590.000.000 de euro. Programul a fost suspendat de guvernul Bolojan, în ședința din 7 iulie, însă decizia se referă la încheierea de noi acorduri de finanțare, nu la acordurile de finanțare deja încheiate”.
Ion Țiriac este un mic copil mai în vîrstă față de „cel mai tînăr milionar” din Mizil, Iustin Paraschiv. Acesta, împreună cu sora, mama și tata (firma „Ana și Cornel”), în ultimii ani, au beneficiat de sute de milioane de euro „subvenții de stat”, toate de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Se spune că ministrul Florin Barbu ar fi un apropiat al grupului Carmistin și că fratele său ar lucra la una dintre firme. Și știe bine ce nevoi are!?
La o simplă privire pe net, acest „tînăr milionar” lansat într-o carmangerie din Mizil, cel care, prin 2013, era arestat pentru implicări în afaceri necurate cu carne, se detașează la capitolul proiecte și ajutoare de stat europene, chiar și „fiscale”. E plin de știri despre el, mai ales cu fosta sa iubită, cîntăreața Andreea Antonescu, dar și despre afacerile sale cu carne de pasăre: pe ici pe colo, mai apar și informații despre proiecte mamut, dezvoltate în producția de furaje, carne de pasăre și de porc. Chiar și despre proiectele dezvoltate din profituri și învîrteli.
Cea mai interesantă investiție a „celui mai tînăr milionar din Mizil” a fost descrisă în articolul din Tribuna Vâlceană intitulat „Iustin Paraschiv (La Provincia) face un complex turistic grandios, pe cîteva hectare în Firijba (Popești).Vezi imaginile incredibile!!! în care primărița Aurora Măgură declară:
„Complexul turistic va fi ceva deosebit, fără pereche, din ceea ce am înțeles. Imaginați-vă că va fi realizat pe 5-6 hectare, mai ales că omul de afaceri a cumpărat și păduri aici”.
Familia Paraschiv este un nume în industria procesării de carne şi în industrii adiacente prin companiile: Avicarvil, Avicarvil Food& Distribution, Avicarvil Farms, Avirom Plus, Avicarvil Procurment (pasăre), Porcellino Grasso, Agrikilti, Pajo Agriculture, Pajo Holding, Tracian Beef Carnia şi altele. La o simplă privire, domină alocările de subvenții de la stat. Sare de 400 de milioane de euro.
Firma „Ana și Cornel” este firma familiei Paraschiv, Ana și Cornel fiind părinții lui Iustin Paraschiv din Mizil.
Și, ca legătura între ministrul Agriculturii, firma „Ana și Cornel” (cea de pe lista subvențiilor de stat) și grupul Carmistin să fie vizibilă, reproducem și poziția ministrului de la un eveniment recent:
“De ce să nu avem și noi anumite standarde astfel încât eticheta produsului importat să fie una curată? Pentru că, pe de o parte, investim, pe de altă parte, trebuie să ne și protejăm. Nu acceptăm ca cei mai mari producători de carne de pasăre din România să nu se regăsească în marile lanțuri de retail. Acele unități de procesare din străinătate trebuie să înțeleagă standardul de calitate pe care îl impune statul român, conform directivelor europene, pentru că nu încălcăm niciun tratat. În ultimii 10 -15 ani, mulți fermieri și procesatori au dezvoltat fabrici cu fonduri europene, prin scheme de ajutor de stat și nu au mai devenit competitivi. De ce? Pentru că nu au produsele la raft”, a declarat Florin Barbu, în cadrul conferinței “Investiții în agricultură, strategie pentru viitor”, organizată de Asociația Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România (ACEBOP) și Federația Națională ProAgro, în parteneriat cu Carmistin The Food Company.
De-a lungul timpului, pe listele cu beneficiari ai subvențiilor de stat, mai apar și societăți de calibru ca Renault Romania, Pirelli, Coca-Cola, Continental, dar și multe necunoscute, cu cifre de afaceri ridicole, dar cu proiecte de zeci de milioane de euro.
Domeniul încă umbrit merită cercetat. Dincolo de gălăgia emisiunilor de televiziune, cine poate oase roade și se dezvoltă vertiginos, chiar și cu bani de la buget!
ura si cald-ura spune:
06 oct. 2025 la 14:27
Postare semnata in fals de catre Charlie, un inept.
Pai atunci…cu austeritatea cum ramane? Sunt bani, sau nu sunt bani?
Nu sunt pentru voi. V-a spus Georgescu, pentru voi este Bunul dumniezeu: duomnul a dat, duomnul a luat, fie numele duomnului laudat !
Nu sunt pentru voi. V-a spus Georgescu, pentru voi este Bunul dumniezeu: duomnul a dat, duomnul a luat, fie numele duomnului laudat !
Bine ca se preocupa guvernul de ajutoarele de la stat pentru persoanele cu handicap, pentru mame si pensionari. Acolo se duc banii!
Smecherii din business se descurca, oricum!
@ Ce bă , când au fost ridicate restricțiile din acordul de aderare la Uniunea Europeană care restricționează ajutoarele de stat ?
Practic, si Nicushor e depasit. De situatie. Noroc cu pretenu Baselu care ii da sfaturi, si cu innoirea echipei de consilieri, care si dansii il vor ‘reforma’ pe Nicushor. 😂🤣
Credeti ca numirea celor 16 consilieri sau cati or fi, il va schimba pe N. Dan in BINE ?!
Nu ca n-ar fi ‘bine’ si acum, dar…
Nul mai barfiti pe Nicusor Dan!
Tocmai ca nu a renuntat la barfe, altfel nu folosea „se pare”, iar umorile il modereaza…Coruptia sesese eku serveste capitalizarii la toate esaloanele, adica si la baze pentru asigurarea pusculitei…
Un zgarcit rade de altul. La Tiriac, sora lui Rodica se ocupa de ajutoarele aduse de la bogatii lumii, a ajuns mai cunoscuta decat fratele ei.
Mare shalu Mili Yard Dar sesese eku/COM intern si-a croit uriasa avere cu aju toare de la multe state pe care le-a servit cu lovituri atat forehand, cat si backhand…
Cand ajuti pe cineva ramai anonim, daca nu esti narcisist. Tu nu poti, te stiu pana si copiii de ulita din Ojdula !
Nu vreau sa zic ca nu are dreptate d-nul Nistorescu, dar trebuie ascultata si sesizarea celui care posteaza la 19:19(Emile)!Ce,nu are dreptate ?
Asa se mulge statul! Aici sunt banii dumneavoastra!
Ce frumos, si noi facem „decat” inventaru` si ii veneram pe „bogatii” tarii.Au furat domne ,dar au mai si dat,uite-l pe becali, cum imparte el bani pe strada si construieste el biserici.Nea tiri face si desface,ne scapa de mistreti, „pe care” stim cat de daunatori sunt,toate „vechiturile” de masini le-a adunat in garajul lui sa ne scape de poluare etc.etc.etc.Las ca-i bine….inca si cand ne-o fi mai rau ca acu sa ne fie.
In noua varianta a „Ferma animalelor” nu putea lipsi Miss Tretzu…Notorietatea ii vine de la macCella Rirea Spe CIE ei…Copy Lashu lu CIE din Copy Lari e…
Ajutorul asta de stat ar trebui transformat in actiuni la firma in cauza. Sa castige si statul ceva..
Excelent articol ! Felicitari, domnule Nistorescu !
Saracii oameni bogati!
renumitul prozator hunedorean e pe drumul cel bun,mai tarziu,dar totusi,,a renuntat la barfe si umori, si se axeaza pe adevaratele subiecte care au o singura sursa :CORUPTIA generalizata,ascunsa sub perdeaua de proiecte de interes national …sa te tii’bidiviu la buza parcului’:)))
Da-ți mă în români, în Istoria României, în Biserica Ortodoxă, în investitorii români în tot ce mișcă și de afirmă românesc. Firmele străine sunt imaculate și au venit și stau aici de 30 de ani pe profit ZERO!!! Italianul din Pecica cu cele 1800 ha de sau elvețianul cu 800 ha sau șeicul din Balta Brăilei cu 50000 ha toți pe subvenții de la UE cică pentru români.Sau miile de he tare deținute de locuitori ai Ungariei susținuți și de subvenția cuvenită României și de Ungaria.