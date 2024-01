Ion Țiriac îl vrea alături pe Mircea Lucescu pentru un nou Dinamo!

Miliardarul Ion Țiriac este la fel de activ în viața de zi cu zi deși a trecut de borna 80 a vieții. Acum el a dat viață unui megaproiect în favoarea sportului românesc la Otopeni, unde lucrările au demarat și se speră ca eforturile sale financiare, pentru care a spus că statului român îi cere doar să pună la punct infrastructura rutieră din apropierea complexului, și care depășesc 100 de milioane euro să se materializeze într-un stadion de tenis, un bazin ultramodern și o sală de sport la standard maxim.

”Am avansat destul de mult cu sala. Anul acest vine tenisul înapoi în Bucureşti. Reimportăm un turneu de ATP. Trebuie să fac un stadion aici, peste drum, minimum pentru ATP 250, de 5.000 de locuri. Nu sunt politician, nu mă interesează, dar am lucrat destul de mult cu actualul prim-ministru şi cu precedentul.

În Bucureşti nu e o sală, nu e nimic. Fără să dau foarte multe detalii, un turneu ATP nu se poate juca în sală. Am nişte probleme pentru că sunt şi Jocuri Olimpice. O să facem şi o sală aici, peste drum, cu drum şi tot ce trebuie pentru o sală de 10-12.000 de locuri.

Pentru concerte, expoziţii, trebuie 15.000 de locuri. Ştiu cât costă, dar nu întrebaţi pentru că o să cădeţi din picioare. Se poate face. Guvernul doar să facă străzile. Se pare că sunt de acord, de la prim-ministru până la ministrul Dezvoltării.

Bazinul Cameliei Potec va începe în aprilie şi se va termina anul acesta. Sala Nadiei… să vedem când începem să facem. Am pornit cu tăvălugul aici, în Otopeni. O să se numească Ţiriac City”

Dar, pentru prima dată, Ion Țiriac declară că este decis să investească în construirea unui nou Dinamo, cu o singură condiție, să îl aibă alături pe Mircea Lucescu, pe partea strict de fotbal.

„Am avut un prânz extraordinar de plăcut, am stat chiar vreo două ore, cu un prieten de-ai mei, care știe mai mult fotbal ca mine. L-am întrebat de Dinamo. Nenea Mircea mi-a spus despre ce e vorba.

Dacă mâine dimineață, la vârsta pe care o are, Mircea Lucescu îmi zice: «Tabula rasa, facem o echipă care să se numească Dinamo Brașov, Dinamo Tărlungeni, un Dinamo», la asta m-aș băga cu nenea Mircea Lucescu. Cu toate că în fotbal sunt lucruri pe care nu le înțeleg.

Nu sunt megaloman, nu sunt rasist, nu sunt naționalist, dar nu înțeleg cum ai un regulament care zice că 13 din 20 de jucători pot fi străini. Păi, românii mei unde joacă dacă sunt străini în lot?

Aș face niște reguli destul de drastice, prin care i-aș ajuta pe tineri să sară treapta de la divizia D până la o divizie regulară. În Europa sunt 5 sporturi: fotbal, fotbal, fotbal, fotbal, apoi vine tenisul. Noi suntem foarte în urmă, chiar la prima divizie”

Mircea Lucescu, 78 de ani, a confirmat faptul că a purtat o discuție cu Ion Țiriac pe tema constituirii unei echipe de fotbal.

„Am avut o întâlnire şi am discutat. Vom vedea, ne gândim. Suntem doi oameni care se respectă extraordinar şi pe care îi leagă aşa o istorie de cel puţin 55-60 de ani, de când am început să-l urmăresc eu pe el, el pe noi.

Chiar dacă nu apare la meciuri, venea la meciurile noastre peste tot. Este foarte ataşat și de culorile echipei naţionale. Şi pe unul, şi pe altul ne-a interesat evoluţia sportului românesc. Încercăm să ne dăm seama din nou de ce… Talentul e acelaşi, nu s-a întâmplat nimic. Suntem construiţi pentru a face sport”.