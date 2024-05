Irina Begu merge la JO de la Paris 

Este oficial! România o va avea în turneul feminin de tenis din cadrul JO de vară de la Paris pe Irina Begu. Aceasta ocupă momentan în lume locul 161 după ce a absentat șapte luni din circuitul WTA din cauza unei accidentări.

Ca urmare a faptului că a fost absentă din motive medicale și nu pentru acuzația de dopaj a primit clasament protejat, adică locul 49 pe care se afla înainte de a pune stop.

Așa cum Cotidianul a anunțat cu puțin timp în urmă, Comitetul Olimpic al Federației Internaționale de tenis a decis să aprobe ambele cereri formulate de FRT privind acordarea dreptului de participare la turneul olimpic pentru Simona Halep și Irina Begu.

“Comitetul a hotărât că există motive suficiente pentru a accepta ambele cereri. Și, ca atare, aceste jucătoare sunt acum eligibile pentru selecția de către România pentru evenimentul de tenis de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, sub rezerva îndeplinirii tuturor celorlalte cerințe de calificare în iunie”.

Acordul prevede însă ca sportivelor să nu li se ia în calcul numărul de meciuri susținute pentru echipa națională, atât Halep cât și Begu nemaivenind la meciuri din 2019 încoace. Singurul criteriu de îndeplinit este ca sportiva care solicită aprobare să figureze în top 400.

Acest criteriu îl îndeplinea oricum doar Irina, pentru că locul 1 dintre românce, Sorana Cîrstea nu a fost interesată de prezența la JO, iar Begu completa astfel o listă pe care mai erau eligibile numărul 63 Ana Bogdan, numărul 68 Cristian și numărul 148, Gabriela Ruse.

La Simona Halep, visul olimpic are toate șansele să rămână un vis nerealizat, după acidentarea la turneu de 125 de puncte de la la Paris. Ea are nevoie de minim 150 de puncte până la îndeplinirea baremului pentru a putea intra în Top 400. La 1 iunie este dead-line-ul și Halep nu mai are cum să le mai adune.