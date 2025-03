Israelul bombardează din nou Gaza, cu acordul americanilor

S-a reîntors iadul în Gaza. Israelienii au anunţat, în primele ore ale dimineţii de marţi, că efectuează „lovituri de amploare” împotriva Hamas în Fâşia Gaza, în timp ce negocierile pentru o a doua etapă a încetării focului sunt în impas, relatează AFP şi Reuters. Sunt cel puţin 100 de morţi, potrivit unui nou bilanţ palestinian.

Israelul s-a consultat cu președinția americană înainte de a lansa lovituri în Fâșia Gaza de o amploare fără precedent de la intrarea în vigoare a armistițiului pe teritoriul palestinian în ianuarie, a anunțat Casa Albă luni seară, notează AFP.

”Administrația Trump și Casa Albă au fost consultate de israelieni cu privire la atacurile lor din Gaza în această seară”, a declarat purtătoarea de cuvânt a președinției, Karoline Leavitt, la postul Fox News, adăugând că, ”așa cum președintele Trump a lăsat clar să se înțeleagă, Hamas, houthii, Iranul, toți cei care încearcă să terorizeze nu numai Israelul, ci și Statele Unite ale Americii, vor trebui să plătească un preț”.

Atacurile aeriene israeliene lansate în cursul nopții asupra Fâșiei Gaza au vizat ierarhia civilă și militară a Hamas, a indicat pentru AFP un responsabil israelian sub acoperirea anonimatului, adăugând că ”ofensiva preventivă” va dura ‘atâta timp cât este necesar’.

Forțele israeliene ”au lansat o serie de lovituri preventive vizând comandanți militari de grad intermediar, membri ai conducerii Hamas, precum și infrastructuri teroriste” ale mișcării, a precizat acest responsabil. ”Zeci de lovituri” sunt efectuate într-un efort de a împiedica Hamas ”să își reconstruiască forțele și să se reînarmeze”, a adăugat aceeași sursă, afirmând că ”această ofensivă preventivă va continua atât timp cât va fi necesar” și se va extinde dincolo de utilizarea exclusivă a atacurilor aeriene.

Israel has ended the ceasefire in Gaza and is bombing across the Strip, targeting tents, schools, and displacement shelters.

Civil Defense in the Gaza Strip: More than 15 martyrs and a number of wounded as a result of more than 35 Israeli raids.

