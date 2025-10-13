JD Vance critică graffitiurile de la catedrala din Canterbury

Decizia de a desena graffitiuri pe zidurile Catedrale din Canterbury a provocat critici internaționale, încercarea Bisericii Angliei de a atrage comunitățile marginalizate fiind considerată urâtă și nepotrivită.

Inițiativa artistică este intitulată „Ascultați-ne”, va fi inaugurată pe 17 octombrie și va rămână deschisă până în ianuarie 2026. Vizitatorii vor admira graffitiuri pe pereții și stâlpii catedralei vechi de 1.400 de ani, precum și pe clădirile din oraș. Catedrala a descris expoziția ca „punctul culminant al colaborării poetului Alex Vellis și administratorului Jacquiline Creswell cu comunitățile marginalizate, pentru a crea o literatură vibrantă, scrisă de mână, care răspunde la întrebarea «Ce l-ai întreba pe Dumnezeu?»”. Printre întrebările alese pentru a fi scrise pe pereți se numără: „Ești acolo?”, „De ce ai creat ură când dragostea este mult mai puternică?” și „Regreți vreodată creația ta?”.

Catedrala a recunoscut că unii vizitatori au dezaprobat expoziția, menționând că unul dintre ei a considerat-o „sacrilegiu”. Expoziția, a fost susținută de parohul catedralei, David Monteith, care a spus că arta „construiește punți între culturi”.

Vicepreședintele american JD Vance, un catolic practicant, s-a pronunțat împotriva expoziției. „Mi se pare ciudat că acești oameni nu văd ironia celebrării «comunităților marginalizate» prin transformarea unei clădiri istorice frumoase într-o clădire cu adevărat urâtă”, a scris el pe X, pe 10 octombrie. CEO-ul Tesla, Elon Musk, a răspuns la postarea lui Vance spunând pur și simplu: „Absolut”. Reverendul Gavin Ashenden, catolic convertit, capelan al reginei Elisabeta a II-a, a criticat și el expoziția. „Modul în care «construiești punți între culturi» este prin vandalizarea realizărilor superioare, apoi prin lăudarea vandalilor, numindu-le munca ca fiinfd «brută», «perturbatoare», «nefiltrată »”, a scris el pe X. Grupul ”Disciples of Christ” spune: . „Este un sacrilegiu. Catedrala din Canterbury s-a autovandalizat în numele artei. Biserica Anglicană are nevoie de reformă. Aceste graffitiuri lipsite de respect trebuie îndepărtate imediat”.

Expoziția se va închide chiar înainte de ceremonia oficială pentru instalarea lui Sarah Mullally, primul arhiepiscop de Canterbury femeie. Mai multe voci de pe rețelele de socializare au considerat că numirea lui Mullally și expoziția de graffiti sunt două semne ale aceleiași îndepărtări de tradițiile și credințele seculare ale bisericii. Mullally a fost criticată din cauza poziției față de problemele LGBT, avort și imigrație. In plus, David Monteith este un bărbat declarat gay, iar poetul Alex Vellis se autodescrie ca fiind nonbinar.

Preotul catolic Dwight Longenecker, fost anglican, a declarat: „Odată cu numirea feministei, pro-avort Sarah Mullally ca Arhiepiscop de Canterbury și a lui David Monteith, parohul gay de Canterbury… caracterul Bisericii Anglicane a secolului XXI devine acum explicit.”

Ben Johnson, un preot ortodox din Marea Britanie, spune: „Catedrala Canterbury, fondată de un sfânt din secolul al VI-lea și ocupată acum de Sarah Mullally, și-a acoperit zidurile cu graffiti pentru un proiect de artă Woke. Iconografia Bisericii Ortodoxe nu a fost niciodată mai importantă.”

Biserica Anglicană din Nigeria a ales sa iasă din comuniunea cu Biserica Anglicană, după numirea unei femei arhiepiscop.