JD Vance: Pur și simplu urăsc să salvez Europa din nou

Incident incredibil în SUA. Consilierul pentru securitate națională al președintelui Trump a invitat un ziarist într-un grup consacrat pregătirilor pentru atacuri aeriene împotriva rebelilor houthi din Yemen, potrivit Axios.

Ziaristul cu pricina este chiar redactorul-șef al revistei The Atlantic, cel care a și dat pubilității informațiile. In articol, Jeffrey Goldberg scrie:

“Lumea a aflat cu puțin timp înainte de ora 14.00, ora Europei de Est, pe 15 martie, că Statele Unite bombardează ținte Houthi în Yemen. Eu, însă, am știut cu două ore înainte ca primele bombe să explodeze că atacul ar putea avea loc. Motivul pentru care am știut acest lucru este că Pete Hegseth, secretarul apărării, mi-a trimis prin SMS planul de război la ora 11:44 a.m. Planul includea informații precise privind pachetele de arme, țintele și calendarul”, a scris jurnalistul Jeffrey Goldberg, redactorul şef de la Atlantic.

Acesta a continuat: “Marți, 11 martie, am primit o cerere de conectare pe Signal de la un utilizator identificat ca Michael Waltz. Signal este un serviciu de mesagerie criptată cu sursă deschisă, popular printre jurnaliști și alte persoane care doresc mai multă confidențialitate decât pot oferi alte servicii de mesagerie text. Am presupus că Michael Waltz în cauză era consilierul pentru securitate națională al președintelui Donald Trump. Cu toate acestea, nu am presupus că solicitarea provenea de la adevăratul Michael Waltz. L-am întâlnit în trecut și, deși nu mi s-a părut deosebit de ciudat că ar fi putut să mă contacteze, mi s-a părut oarecum neobișnuit, având în vedere relația dificilă a administrației Trump cu jurnaliștii – și atacul periodic al lui Trump la adresa mea în mod special. Mi-a trecut imediat prin minte că cineva s-ar putea deghiza în Waltz pentru a mă prinde cumva în capcană. Nu este deloc neobișnuit în zilele noastre ca actorii răufăcători să încerce să determine jurnaliștii să împărtășească informații care ar putea fi folosite împotriva lor. Am acceptat cererea de conectare, sperând că acesta era consilierul pe probleme de securitate națională și că dorea să discutăm despre Ucraina, Iran sau orice altă problemă importantă. Două zile mai târziu – joi – la ora 16:28, am primit o notificare că voi fi inclus într-un grup de chat Signal. Acesta se numea „Grupul mic Houthi PC”.

Un mesaj către grup, de la „Michael Waltz”, suna după cum urmează: „Echipa – stabilirea unui grup de principii [sic] pentru coordonarea Houthi, în special pentru următoarele 72 de ore. Adjunctul meu, Alex Wong, pregătește o echipă-tigru la nivel de adjuncți/șefi de personal ai agențiilor, ca urmare a întâlnirii din această dimineață din sala de ședințe pentru elementele de acțiune și o va trimite mai târziu în această seară”.

Mesajul a continuat: „Vă rugăm să ne furnizați cel mai bun personal POC din echipa dvs. pentru a ne coordona în următoarele două zile și în weekend. Mulțumesc.”

Termenul de comitet de directori se referă, în general, la un grup format din cei mai înalți funcționari din domeniul securității naționale, inclusiv secretarii apărării, de stat și ai trezoreriei, precum și directorul CIA. Ar trebui să fie de la sine înțeles – dar o voi spune oricum – că nu am fost niciodată invitat la o reuniune a comitetului de directori de la Casa Albă și că, în numeroșii mei ani în care am relatat despre chestiuni de securitate națională, nu am auzit niciodată ca o astfel de reuniune să fie convocată prin intermediul unei aplicații comerciale de mesagerie.

Un minut mai târziu, o persoană identificată doar ca „MAR” – secretarul de stat este Marco Antonio Rubio– a scris „Mike Needham for State”, desemnându-l aparent pe actualul consilier al Departamentului de Stat drept reprezentantul său. În același moment, un utilizator Signal identificat drept „JD Vance” a scris: „Andy baker pentru VP”. La un minut după aceea, „TG” (probabil Tulsi Gabbard, directorul serviciilor naționale de informații, sau cineva care se dă drept ea) a scris: „Joe Kent pentru DNI”. Nouă minute mai târziu, „Scott B” – aparent secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, sau cineva care îi falsifică identitatea, a scris: „Dan Katz pentru Trezorerie”. La 4:53 p.m., un utilizator pe nume „Pete Hegseth” a scris: „Dan Caldwell pentru DoD”. Iar la ora 18:34, „Brian” a scris „Brian McCormack pentru NSC”. Încă o persoană a răspuns: „John Ratcliffe” a scris la ora 17:24 cu numele unui oficial CIA care urmează să fie inclus în grup. Nu voi publica acest nume, deoarece persoana respectivă este un ofițer de informații activ.

Se pare că directorii s-au reunit. În total, 18 persoane au fost listate ca membri ai acestui grup, inclusiv diverși oficiali ai Consiliului Național de Securitate; Steve Witkoff, negociatorul președintelui Trump pentru Orientul Mijlociu și Ucraina; Susie Wiles, șefa de personal a Casei Albe; și o persoană identificată doar ca „S M”, pe care am considerat-o ca fiind Stephen Miller. Eu apăream pe propriul meu ecran doar ca „JG”. Acesta a fost sfârșitul lanțului de mesaje de joi.

După ce am primit textul lui Waltz referitor la „grupul mic PC Houthi”, am consultat mai mulți colegi. Am discutat despre posibilitatea ca aceste texte să facă parte dintr-o campanie de dezinformare, inițiată fie de un serviciu de informații străin, fie, mai probabil, de o organizație de media-gadfly, genul de grup care încearcă să plaseze jurnaliștii în poziții jenante și uneori reușește. Aveam îndoieli foarte puternice că acest grup de text era real, pentru că nu puteam să cred că conducerea securității naționale a Statelor Unite ar comunica pe semnal despre planuri de război iminente. De asemenea, nu puteam să cred că consilierul președintelui pe probleme de securitate națională ar fi atât de nesăbuit încât să îl includă pe redactorul-șef al The Atlantic în astfel de discuții cu înalți oficiali americani, până la vicepreședinte inclusiv.

A doua zi, lucrurile au devenit și mai ciudate.

Vineri, 14 martie, la ora 8:05 a.m., „Michael Waltz” a trimis un SMS grupului: „Echipă, în această dimineață ar trebui să primiți în căsuțele de primire de la nivel înalt o expunere a concluziilor cu sarcini conform indicațiilor președintelui”. (High side, în limbaj guvernamental, se referă la sistemele informatice și de comunicații clasificate).

(…) Ulterior, a început o discuție politică fascinantă. Contul etichetat „JD Vance” a răspuns la 8:16: „Echipă, sunt plecat pentru o zi pentru a participa la un eveniment economic în Michigan. Dar cred că facem o greșeală”. (Vance se afla într-adevăr în Michigan în acea zi.) Contul Vance continuă să declare: „3% din comerțul SUA trece prin Suez. 40% din comerțul european o face. Există un risc real ca publicul să nu înțeleagă acest lucru sau de ce este necesar. Cel mai puternic motiv pentru a face acest lucru este, așa cum a spus POTUS, să trimitem un mesaj”.

Relatarea lui Vance continuă apoi cu o declarație demnă de luat în seamă, având în vedere că vicepreședintele nu s-a abătut public de la poziția lui Trump cu privire la aproape nicio problemă. „Nu sunt sigur că președintele este conștient cât de inconsecvent este acest lucru cu mesajul său privind Europa în acest moment. Există un risc suplimentar să asistăm la o creștere moderată până la severă a prețului petrolului. Sunt dispus să susțin consensul echipei și să păstrez aceste preocupări pentru mine. Dar există un argument puternic pentru amânarea cu o lună, pentru a transmite mesajele cu privire la motivele pentru care acest lucru contează, pentru a vedea unde se află economia etc.”

O persoană identificată în Signal ca fiind „Joe Kent” (persoana nominalizată de Trump pentru a conduce Centrul Național de Combatere a Terorismului se numește Joe Kent) a scris la ora 8:22: „Nu există nimic sensibil la timp care să conducă linia de timp. Vom avea exact aceleași opțiuni peste o lună”.

Apoi, la ora 8:26, în aplicația mea Signal a sosit un mesaj de la utilizatorul „John Ratcliffe”. Mesajul conținea informații care puteau fi interpretate ca fiind legate de operațiuni de informații reale și actuale.

La ora 8:27, a sosit un mesaj de la contul „Pete Hegseth”. „VP: Vă înțeleg îngrijorările – și vă susțin pe deplin în discuția cu POTUS. Considerații importante, dintre care majoritatea sunt greu de știut cum se vor desfășura (economie, pacea în Ucraina, Gaza etc.). Cred că mesajele vor fi dificile indiferent de situație – nimeni nu știe cine sunt Houthis – motiv pentru care ar trebui să rămânem concentrați pe: 1) Biden a eșuat & 2) Iranul a finanțat”.

Mesajul Hegseth continuă: „A aștepta câteva săptămâni sau o lună nu schimbă fundamental calculele. Două riscuri imediate legate de așteptare: 1) noi părem indeciși; 2) Israelul întreprinde mai întâi o acțiune – sau încetarea focului în Gaza se destramă – iar noi nu putem începe acest lucru în termenii noștri. Le putem gestiona pe amândouă. Suntem pregătiți să executăm și, dacă aș avea un vot final de acceptare sau respingere, cred că ar trebui să o facem. Nu este vorba despre houthi. Eu văd două lucruri: 1) Restaurarea libertății de navigație, un interes național de bază; și 2) Restabilirea descurajării, pe care Biden a distrus-o. Dar putem face cu ușurință o pauză. Și dacă o vom face, voi face tot ce putem pentru a aplica 100% OPSEC” – securitatea operațiunilor. „Salut alte idei”.

Câteva minute mai târziu, contul „Michael Waltz” a postat o notă lungă despre cifrele comerciale și capacitățile limitate ale forțelor navale europene. „Fie acum, fie peste câteva săptămâni, Statele Unite vor trebui să fie cele care redeschid aceste căi de navigație. La cererea președintelui, lucrăm cu Departamentul Apărării și cu Departamentul de Stat pentru a stabili cum să compilăm costurile asociate și să le imputăm europenilor”.

Contul identificat ca „JD Vance” a adresat un mesaj la ora 8:45 lui @Pete Hegseth: „dacă credeți că ar trebui să o facem, să mergem. Pur și simplu urăsc să salvez Europa din nou.”. (Administrația a susținut că aliații europeni ai Americii beneficiază din punct de vedere economic de pe urma protecției de către marina americană a căilor maritime internaționale).

Utilizatorul identificat ca Hegseth a răspuns trei minute mai târziu: „VP: Împărtășesc pe deplin aversiunea dvs. că Europa va profita gratuit de asta. Este PATHETIC. Dar Mike are dreptate, suntem singurii de pe planetă (din partea noastră) care putem face acest lucru. Nimeni altcineva nici măcar pe aproape. Întrebarea este momentul potrivit. Cred că acum este un moment la fel de bun ca oricare altul, având în vedere directiva lui POTUS de a redeschide căile maritime. Cred că ar trebui să mergem; dar POTUS păstrează încă 24 de ore de spațiu de decizie”.

În acest moment, „S M”, până atunci tăcut, s-a alăturat conversației. „După cum am auzit, președintele a fost clar: undă verde, dar în curând vom clarifica Egiptului și Europei ce așteptăm în schimb. De asemenea, trebuie să ne gândim cum să punem în aplicare o astfel de cerință. EG, dacă Europa nu remunerează, atunci ce? Dacă SUA reușesc să restabilească libertatea de navigație cu costuri mari, trebuie să existe un câștig economic suplimentar extras în schimb.”

Breşa de securitate a expus astfel informații clasificate și deliberări private între oficialii de cel mai înalt rang din guvernul SUA și a ridicat întrebări serioase cu privire la gestionarea laxă a secretelor Americii de către cabinetul lui Trump.

Vicepreședintele Vance, consilierul pe probleme de securitate națională Mike Waltz, adjunctul șefului de cabinet Stephen Miller, secretarul de stat Marco Rubio și directorul CIA John Ratcliffe s-au numărat printre cei 18 oficiali care au participat la chat.

Casa Albă a confirmat autenticitatea mesajelor raportate de redactorul-șef al Atlantic, Jeffrey Goldberg, și a declarat că a lansat o revizuire a „modului în care numărul de telefon a fost adăugat în grup la lanț”.

Trump însuși a declarat reporterilor la o conferință de presă luni că nu era la curent cu povestea. “Nu știu nimic despre asta. Nu sunt un mare fan al The Atlantic”, a spus el.