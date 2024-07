JO: Învinsul lui David a crezut că a câștigat

După o cursă de un dramatism rar întâlnit, ca o întoarcere de karmă în favoarea lui, după ce acum trei ani, la Tokyo, a pierdut bronzul olimpic pentru 2 sutimi de secundă, David Popovici a devenit primul campion al natației românești la JO.

David părea la jumătatea cursei departe de medalia de aur, întrebarea de pe buzele tuturor fiind la acel moment dacă va urca pe podium. Doar că sportivul român nu s-a lăsat. A început o remontadă neverosimilă, încheiată la mai puțin de 2 metri de zidul victoriei cu ultima zvâcnire din aripi, aducătoarea supremului succes.

Cu doi metri înainte de finiș, britanicul Matt Richards se afla în vârful Olimpului și nici acum nu înțelege cum a pierdut medalia de aur. Evident, nu are cum să conteste, pentru că în acest sport totul e negru pe alb, timpii de la final vorbind fără echivoc. Plus faptul că sportivul care atinge primul zidul vede aprinzându-se o singură luminiță, cei de pe locul 2 două luminițe și cel de pe a treia treaptă trei luminițe.

Matt Richards, deși șocat, pentru că spune singur că nu mai credea posibilă revenirea românului, este fair-play și recunoaște că finalul cursei a fost unul sub parametrii realizați până atunci și i-au ruinat drumul spre aur.

„Prima oară am crezut că am câștigat medalia de aur, mi s-a părut că am atins primul. Timpul spune altceva.

Nu e un sport în care să se poate ‘negocia’, e alb sau negru. N-a fost cel mai bun final al meu, aș minți dacă aș spune că a fost fantastic. Mergem mai departe, ne îmbunătățim și încercăm să o luăm data viitoare” – a declarat britanicul pentru mass-media la finalul cursei.