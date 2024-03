Jucătorii lui Fenerbahce, agresați la Trabzon

Scene ireale au avut loc la finalul partidei din Super Lig a Turciei, disputată duminică, 17 martie, la Trabzon între echipa locală și ocupanta locului secund, Fenerbahce. Pe teren, a fost un spectacol sportiv de calitate, oaspeții câștigând cu mare greutate cu 3-2 printr-un gol înscris cu trei minute înainte de final, dar și-au făcut singuri viața grea pentru că au fost egalați de la 0-2. Degeaba partida a fost prelungită cu nu mai puțin de 15 minute, cei de la Trabzonsport terminaseră deja toate cartușele cu golurile egalării.

Acest rezultat i-a înfuriat peste măsură pe suporterii echipei de la malul Mării Negre. Aceștia nu au sărit să ceară socoteală propriilor jucători, ci jucătorilor echipei din Istanbul. Profitând de slaba organizare a forțelor de ordine, au intrat cu ușurință pe teren. Suprafața de joc a devenit brusc teatrul unor scene greu de imaginat, cu suporterii lui Trabzon fugărind jucătorii de la Fenerbahce. Aceștia au ripostat și s-a încins o bătaie generală. Oaspeții nu au rămas nici ei datori, împărțindu-se de o parte și de alta pumni și picioare. După intervenția poliției și restabilirea ordinii, antrenorul lui Fenerbahce, Ismail Kartal, a venit plin de vânătăi la conferința de presă la care a declarat:

„Ce am făcut? De ce există o asemenea percepție, o asemenea ambiție împotriva noastră?

Există un atac asupra noastră. Am fost atacați astăzi. Am fost atacați din tribune. Este pentru prima dată când am trăit așa ceva în viața mea.

Îmi felicit jucătorii. Am luat 3 puncte într-un astfel de mediu, într-o asemenea atmosferă. Am umflături pe umeri și pe cap, dar nu m-am întins pe pământ, nu sunt genul acela de persoană.