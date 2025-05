Kremlinăria rumîneză e boala, proștilor întrelighenți !

despre lupul care e demult ciobanul stînii carpatine

Desigur, știu că mă enervez degeaba și că mai util ar fi să merg la pescuit, chiar dacă o fi prohibiție. Da’, zău, nu poate să nu te scoată din sărite lăbărțarea patologică a tulumbei care împrăștie peste prostimea întrelectualnică, patrioteză, progresistă, neuropeană și bio, de la țara Alisei în Shitland, mantra de uz intern, bună pentru maimuțe cu cravată : Simion și Georgescu sînt oameni Moscovei.

Înainte să începeți, eventual, să vomitați lozinci, spume, bulbuci și scuipați rafinați, puteți citi ce scriam, mai demult și mai recent, despre George Simion & Călin Georgescu : https://www.7iasi.ro/dl-plotoner-maior-fecalin-georgescu-arhanghelache-dimbovitelean-da-pandemie-aurifera/ .Iar dacă aveți probleme cu cititul sau înțelesul cuvintelor, ori sînteț’ prea ocupați cu salvarea din nou a patriei, iaca, vă fac un rezumat pentru ovine bovinoide : eu cred, demult, că-Călin Georgescu și George Simion sînt doar niște marionete, direct sau indirect, ale aripii neo-ceaușiste a sistemului neo-securist. Panimaite ? Capisci, neo-tovarășe bulbucitor dermocratic ? Așa că doar un idiot iremediabil ar putea crede / spune că aș putea fi vreodată fan al celor doi ori al vreunei cumetrii cu de-alde ei în capul mesei.

Chestia pe care n-o pot înțelege turmele de înfoiați ai alegerii dintre pîntecăraie și constipație e simplă, ca hainele minunate ale împăratului în curul gol : dacă, după 35 de ani, prostimea întrelighentă n-a înțeles golul toxic al vrăjelii ieftine din filmul, repetat periodic, ,, Alegem răul mai mic ,, , păi asta aduce a patologie socială. Să nu vezi că Rumînistanul a ajuns, de mulți ani, sub conducerea celor recomandați repetat de Liiceanu & co, o pseudo-țară semi-democratică, în care statul e condus de o neo-Securitate cu puteri mult mai mari ca pe vremea dictaturii comuniste … asta înseamnă că ești ori prost, ori idiot, ori infirm social. Să nu vezi ce putinism mascat au adus peste tribul romînez marii dermocrați neuropeniști & americaniști Băsescu, Kovesi, George Maior, Helvig, Cîțu, Ciucă, Ciolacu & Co … asta înseamnă o reacție de turmă sinucigașă.

Am mai scris asta, repetat : cel mai periculos putinism e cel care conduce de 20 de ani statul romînez, mascat cu lozinci europeniste sau americaniste. Mai bună treabă pentru Putin n-au făcut nici spionii, nici diplomații ruși. În locul lui, i-aș decora pe toți cei din găștile de mai sus, cu cea mai înaltă decorație rusească. Și asta nu e deloc o glumă, e realitatea grotescă, toxică și continuă.

Nicușor Dan e doar marioneta vopsită invers a părții din neo-Securitate care e legată la carul non-suveranist și ,, progresist ,, . A vota cu el, doar fiindcă e un matematician bun și n-a furat, e la fel ca și cum mi-ai recomanda paracetamol pentru cancer. La fel cum a vota cu Simion ar însemna să uit toată duhoarea securistoidă și primitivă din ,, cariera ,, lui de marionet ieftin, cu epoleți străvezii.

Iar mantra aia cu datoria votului păstrați-o pentru copii mici. Boicotul a devenit demult un gest de igienă mentală. Cînd iei paracetamol pentru cancer, sau te duci la vrăjitoare, vindecarea e exclusă 99% . Restul e întîmplare, miracol sau metastază garantată, cu îngropare frumoasă și pomană bogată. Asezonată cu bețivani plini de creștinism etilic și lirism de crîșmă.

Rumînistanul e demult paralizat de tuberculoză cancerigenă. A crede iar în tratamentul de tip ,, Data asta, și gata ,, e, cum am mai zis, sinucigaș. Nu, mulţumesc. Dacă e să ne ducem dracului, ca trib cretinizat, prefer să nu particip la prohodul cu pretenții de nuntă.

În rest e bine, mi-a zis Putin că sîntem în grafic, chiar am depășit planul, ăla vechi, din ’39-’44. Slava !

Lucian Postu

Lucian Postu este publicist și consultant politic, PR & media. A fost corespondent BBC și Radio Europa Liberă , consultant BBC pentru Republica Moldova și editorialist al mai multor publicații. Folosește ortografia recomandată de Institutul de Filologie ” Al. Philippide ” din Iași , cu excepția cuvîntului ” romîn ” și a derivatelor sale ( https://lucianpostu.wordpress.com/rominia-ia/ )