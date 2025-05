La 33.000€ salariu, are probleme cu banii

Gino Iorgulescu (68 de ani), președintele LPF, are, în ciuda salariului de 33.000€/lună, probleme financiare. Dezvăluirea a fost făcută într-un dialog cu directorul GSP Ovidiu Ioanițoaia. „Necazul în care ne-a băgat Mario costă imens. A trebuit să vând urgent 5 trattorii, toate sub prețul pieței”, i-a mai mărturisit Iorgulescu jurnalistului.

„I-am cedat lui Cosmin, pentru băiatul lui, acțiunile mele de la Trattoria Il Calcio din Herăstrău. Și, nu neg asta, am împrumutat niște bani de la el, pe care îi voi restitui. Sunt solvabil pentru că am de încasat o sumă importantă din vânzarea unui case aflate la Snagov“, a declarat fostul fotbalist.

El este nemulțumit că, deși admite că fiul său a greșit, „e normal să suporte consecințe. Dar pe măsura faptei comise, nu ca să servească drept exemplu altora. În justiție nu trebuie să existe exemple. Or, unele lucruri par de neînțeles. Mă depășesc“.

