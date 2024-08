La JO de la Paris, s-au inversat regulile 

JO de la Paris or fi avut ele mari lacune organizatorice în special pentru sportivii din satul olimpic (probleme cu mâncarea, lipsă aer condiționat, paturi de carton, deplasare greoaie la arene), dar sigur au oferit și multe momente cu adevărat speciale.

La Paris, unul dintre sloganurile pe care s-a mizat mult, odată cu miile de prezervative oferite sportivilor, a fost Love is in the air (Dragostea este în aer). Și au existat două momente cu adevărat speciale, care să se potrivească de minune cu sloganul.

Mai întâi, în concursul de badminton, am avut o cerere în căsătorie, acceptată. Campioană olimpică la dublu mixt jucătoarea Ya Qiong a fost cerută de soție imediat după festivitatea de premiere de iubitul ei, și el jucător de badminton, Liu Yuchen.

Mult mai spectaculos a fost episodul petrecut miercuri seară, după finala feminină de 3000 m obstacole. Sportiva franceză Alice Finot, 33 de ani, a terminat pe locul 4, stabilind un nou record european.

Imediat după cursă, ea s-a îndreptat spre tribună, acolo unde urmărise evenimentul iubitul ei, spaniolul Bruno Martinez Margiella, și el sportiv, dar în proba de triatlon. Spre marea surpriză a celor prezenți, Alice a îngenuncheat în fața iubitului, a luat insigna pe care au primit-o sportivii cu sloganul Love is in the air și a prins-o de tricoul lui Bruno. Apoi, l-a întrebat dacă vrea să fie soțul ei, după o relație care durează de nouă ani.

Ea a explicat ulterior că și-a promis că face acest gest dacă va reuși un timp sub 9 minute. Și, cum cronometrul s-a oprit la 8:58.67, nu a mai ezitat nici o secundă și s-a dus glonț la iubit. Acesta a acceptat.