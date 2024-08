Lanțul țepuielilor la FCSB! FCSB l-a vândut în Qatar, la clubul Al Gharafa, pe internaționalul român Florinel Coman pe baza clauzei de eliberare, în valoare de 5,25 milioane euro. Jucătorul a ajuns la noua sa echipă, a semnat contractul care îi va aduce un salariu de două milioane euro și deja a și evoluat în primele două partide, alături de atacantul Joselu, venit de la Real Madrid.

Însă, dacă în prima instanță Gigi Becali și-a frecat palmele pentru lovitura dată lucrurile s-au schimbat radical după ce la sfârșitul lunii iulie în conturile bucureștenilor a nu a intrat nici măcar în euro de la gruparea din Golf. Explicația halucinantă a celor de la Al Gharafa a fost că au trimis banii dar într-un cont din Vietnam, pentru că au fost păcăliți crezând că au efectuat plata către FCSB.

Sunt niște explicații destul de șubrede. Însă marea problemă este că nu a fost virat nici un ban iar pe baza acestei afaceri Gigi Becali l-a cumpărat de la Sepsi Sf. Gheorghe pe Marius Ștefănescu, pentru care trebuia să achite suma de 1,3 milioane euro. Patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi a declarat însă într-un interviu din Fanatik că nu a fost virat nici un ban, iar acum cei din Sfântu Gheorghe trebuie, chiar dacă în cont nu le-a intrat nimic, să achite suma de 270.000 de euro care este valoarea TVA.

Patronul lui Sepsi face apel la Gigi Becali să efectueze plata sau măcar o parte din ea, după ce bucureștenii au cerut o amânare din cauza situației cu banii care au fost primiți pe transferul lui Florinel Coman.

Noi nu vrem să pornim un scandal și nu ne-am dorit niciodată să facem asta. Știți foarte bine care este politica lui Sepsi, noi respectăm toate echipele din SuperLigă, dar nu mai pot să tac. Pur și simplu, nu mai pot să tac! Nu mi-am dorit să se ajungă la vâlva care va exista după aceste declarații, vreau doar să trag un mare, mare semnal de alarmă public! Nu e normal ceea ce se întâmplă!

Sunt total surprins, ca să nu folosesc cuvinte mai mari, ținând cont de faptul că vorbim despre FCSB. Tot auzim despre Ștefănescu și despre câți bani a primit Sepsi în schimbul lui. A venit momentul să vă spun adevărul, e bine ca opinia publică să știe ce se întâmplă. Nu am încasat nici un leu pentru Ștefănescu până în acest moment, din suma de 1.310.000 de euro plus TVA. Aceasta este suma.

Povestea sau firul evenimentelor este așa: am bătut palma pentru 1.310.000 de euro plus TVA, din care 300.000 de euro se vor duce la un club de juniori din Cluj. Noi am făcut factura pe 1 iulie, așa cum conveniserăm cu domnii Becali și Argăseală. Pe 10 iulie ne-au promis că banii vor intra în cont. Nu au intrat. Pe 9 iulie, domnul Argăseală ne-a rugat să mai așteptăm o săptămână. Am fost de acord. După acea săptămână, ne-a sunat iar pe la mijlocul lunii iulie și ne-a spus ”așteptăm banii pe Florinel Coman, vă rugăm să ne așteptați până spre finalul lunii iulie”. Am înțeles situația, uneori sunt probleme cu banii, se poate întâmpla.

Pe 2 august am sunat noi și domnul Argăseală nu ne-a mai răspuns. A fost un semn de întrebare. A vorbit Hadnagy prin mesaje cu domnul Becali, am reușit și eu să discut cu dumnealui și ne-a promis că ne transferă 500.000 de euro până vinerea care a trecut. Iar în săptămâna aceasta, încă 500.000 de euro. Nu ni s-a spus clar când primim toți banii. Domnul Becali ne-a garantat sumele pe care vi le-am spus, urmând ca restul banilor plus TVA să fie virați cât mai curând. Sau așa credeam noi, că îi vom primi în curând.

Azi e luni și nu am încasat niciun ban. Se tot vorbește că am dat lovitura cu Ștefănescu, dar vă spun clar că nu am încasat niciun leu. Clubul Sepsi trebuie să achite acum din contul propriu TVA care este cam 270.000 de euro. Dacă nu plătim TVA o să avem de achitat și penalități. Vi se pare normal ceea ce se întâmplă? Noi am considerat că FCSB e un club mare, nu se poate să ne pună în situația asta! Avem salarii de plătit, nu avem banii pentru TVA, le-am promis niște bani și jucătorilor noi. Suntem într-o situație imposibilă!

Fac apel la domnul Gigi Becali, care știu că e un om de cuvânt, să-și respecte promisiunea. Suntem oameni ca lumea! Vă fac și o destăinuire care nu mă avantajează: nu am trecut niciun fel de penalitate în contract, dacă vă vine să credeți! S-au ocupat de contract trei colegi ai mei și toți trei mi-au spus că au mers pe încredere. I-am sancționat pe toți. Sepsi a mers pe seriozitatea FCSB și a domnului Becali. Știu, este greșeala noastră, nu se va mai întâmpla niciodată așa ceva!

Noi nu vrem lucrul acesta, doar că suntem foarte încântați, trebuie să scoatem din buzunar aproape 300.000 de euro ca să nu ne penalizeze ANAF. Am intrat într-un carusel al problemelor la care chiar nu mă așteptam! E adevărat, poate că este și o parte bună aici. Se spunea că eram echipa CFR-ului, apoi a urmat transferul lui Petrila la Rapid și a devenit clar că nu putem fi ”satelitul” unui club care nu este corect cu noi. Pe urmă au zis că eram echipa FCSB-ului, că suntem iepurii FCSB-ului. Se dovedește că nu suntem echipa nimănui, din moment ce Ștefănescu a jucat deja pentru FCSB, a și marcat, iar noi n-am primit niciun ban. Poate că acesta e singura parte bună. Nu suntem ai nimănui, iată ce ne face FCSB!

Nu există vreo astfel de clauză, nu se pune problema, transferul este definitiv. Dacă nu vom primi banii vom merge la comisii. Suntem un club mic, un milion de euro contează. Sunt șocat, nu-mi vine să cred, nu mă așteptam să ajungem la așa ceva cu un club de talia FCSB! Așteptăm banii și îi vrem rapid, că la sfârșitul săptămânii e termenul-limită pentru TVA. Eu sunt în Ungaria acum, la un festival al pâinii. Chiar eu personal fac pâine. Am vrut doar să clarific lucrurile acestea. Scuze că a trebuit să fac totul public! Chiar nu sunt pus pe scandal, dar și când fac pâine aici tot la banii de la FCSB mă gândesc.