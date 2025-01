Lasconi, întâlnire cu Nicușor Dan. ”De-aia vreau să vorbim„

Elena Lasconi, lidera USR, a anunțat că săptămâna viitoare va discuta cu Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, pe tema alegerilor prezidențiale.

Elna Lasconi crede că ea ar trebui să fie candidatul Dreptei la prezidențialele din mai și nu Nicușor Dan. În acest context, Lasconi argumentează.

„Candidatul la prezidențiale este votat în Congresul USR. Anul trecut, am fost votată cu peste 90% de către colegii mei. În plus, am intrat în turul 2”, a spus Lasconi, la Digi .

Elena Lasconi a precizat apoi că se va întâlni cu Nicușor Dan miercuri, la ora 13.00.

„Nicușor Dan a zis ca vrea să vorbească cu mine. Din respect, o să discut”.

Președinta USR a mai afirmat că „nu e convinsă că înțelege candidatura lui Nicușor Dan”.

Recent, fostul primar Radu Mihaiu, acum deputat, a declarat pentru B1 TV că va trebui să existe o discuție în USR cu privie la candidatura la prezidențiale.

„Sigur că noi, în USR, o să avem o discuție pentru că nu e normal ca doamna Lasconi și domnul Nicușor Dan să candideze pe același culoar. Deci va trebui să gestionăm această situație, dar doamna Lasconi este un candidat care a obținut foarte multe voturi, a obținut cu 500.000 de voturi mai mult decât USR”.

Mihaiu a mai spus că nu are încredere în sondaje.

„Noi avem un candidat care a performat foarte bine împotriva sondajelor, că tot așa, și înainte de turul întâi, toate sondajele o dădeau o pe doamna Lasconi pe locul 5, pe locul 4 și a ieșit, iată, pe locul 2. Așa că nu m-aș baza foarte tare pe aceste sondaje. (…) Nu avem nicio încredere în astfel de sondaje”.

Întrebată acum despre afirmațiile lui Mihaiu, Lasconi a susținut că nu înțelege de ce el a făcut aceste declarații și că nu a discutat niciodată cu ea.