Lasconi pune gaz pe foc. „Abia am reușit să iau 5…”

După vâlva notelor slabe din timpul facultății, Elena Lasconi face confesiuni în încercarea de a întoarce acuzațiile în favoarea sa.

”Era singura posibilitate, singura, pentru mine, prin care puteam să fac o facultate, pentru că eu nu puteam cu un job la Pro Tv Deva (…) cel mai devreme terminam la ora 23 şi erau zile în care la ora 3 dimineaţa trebuia să mă duc în Valea Jiului să prind schimbul din mină. Și am muncit foarte mult”, a povestit Lasconi.

„Abia am reușit să iau 5 la Contabilitate”

Aceasta a menționat că a crezut că nu va reuși să termine facultatea.

”La frecvenţă redusă am făcut-o (facultatea – n.r.), cinci ani. La 22 (de ani – n.r.) am divorţat. Nu a fost să fie!

După care am dat la facultate, nu-mi aduc aminte dacă chiar în anul respectiv sau în celălalt an, şi am intrat printre primii. Dar să ştii că era concurenţă, pentru că veneau foarte mulţi profesori de la ASE, de la Bucureşti şi de la Timişoara”.

Singura posibilitate

„Eu, după ce am terminat liceul, m-am căsătorit. Nu era nimic neobişnuit pentru Haţeg să mă căsătoresc. Mi-am dorit foarte mult un copil, îmi doream trei, de fapt, şi nu mi-a ieşit. Mi-am dorit foarte mult un copil şi am adus-o pe lume pe Oana care pentru mine a fost centrul universului. În 1992 am născut-o. (…)