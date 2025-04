Războiul din interiorul USR continuă cu noi acuzatii. Deputatul USR Radu Mihaiu acuză, joi, că avocatul angajat de Elena Lasconi pentru a reprezenta USR în fata BEC este un penelist condamnat penal şi îi cere preşedintei USR să nu se mai lase manipulată de către cei care îşi doresc distrugerea partidului.

”O rog pe Elena Lasconi sa nu se mai lase manipulata de catre cei care isi doresc distrugerea USR! Avocatul angajat de Elena Lasconi pentru a reprezenta USR în fata BEC este un penelist condamnat penal”, a scris Radu Mihaiu pe Facebook. El mai afirmă că ”avocatul Alexandru Florin Dumitrescu a fost consilier general PNL intre 2016 si 2020, apoi, in 2022, a fost numit in consiliul de administratie al unei companii municipale a sectorului 3, tot la propunerea PNL”.

”A fost dintre penelistii care au tinut partea Romprest impotriva primarului Clotilde Armand, a luptat de asemenea (fara succes) impotriva propunerii de reorganizare a DGASPC facuta de mine in 2024. Este, cu alte cuvinte, un anti-userist convins. A fost condamnat penal pentru evaziune fiscala in ianuarie 2025. Dintre toti avocatii din Romania, cum a ales Elena Lasconi tocmai un penelist condamnat penal pentru evaziune sa reprezinte USR? Unul care a mai si luptat impotriva useristilor, peste tot pe unde a putut? Înca o data: o rog pe Elena Lasconi să nu se mai lase manipulata de catre cei care isi doresc distrugerea USR!”, transmite Mihaiu.

Elena Lasconi i-a dat replica deputatului USR tot pe Facebook.

”Mâna de oameni care vor sǎ preia partidul a ajuns la disperare. Ei ştiu bine că o să piardă din toate punctele de vedere, dar aleg să continue loviturile. Din păcate, acţiunile lor au efect de bumerang. Aleg să nu le răspund nimic”, spune preşedinta USR.

Ea arată că vrea să vină cu clarificări, către oamenii de bună-credinţă.

”Avocatul care mă reprezintă în instanţă este membru în Baroul Avocaţilor, organism îndreptăţit legal să constate îndeplinirea tuturor condiţiilor legale pentru exercitarea profesiei, şi are dreptul legal să îşi exercite profesia. Iar eu am dreptul să lupt pentru dreptate. O mână de oameni de rea-credinţă nu îşi pot face de cap în ţara asta, nu pot transforma un partid într-un SRL şi nici nu pot destabiliza o ţară prin vicierea procesului electoral. Pe mine nu mă intimidează. Am curaj să fac dreptate! Cu asta începem sǎ schimbăm, pe bune, România”, spune Lasconi.