„Lebăda neagră e o curcă beată”

Guvernul a publicat vineri seara documentul primit de la autoritățile ucrainene, referitor la interdicția de intrare a lui George Simion pe teritoriul Ucrainei.

După cum se știe, presupusa „întâlnire” dintre Simion și presupusul agent rus – despre care Anatol Șalaru a declarat de la București c-a auzit că s-ar fi petrecut – a fost localizată de acest cetățean moldo-român la Cernăuți, deci pe teritoriul Ucrainei, și nu pe cel al R. Moldova, cum ar fi fost de așteptat, întrucât îi era mai sub control.Prin urmare, răspunsul de la autoritățile Ucrainei este cel mai relevant, fiind normal ca respectiva întâlnire imaginată de diversionistul Șalaru să fi fost interceptată de agenții ucrainieni, care aveau juridicție în gubernia Cernăuți.

Or, în răspunsul transmis la Cancelaria Primului ministru al României de Serviciul de Securitate al Ucrainei nu se face absolut nicio referire, cât de cât aluzivă, la vreo asemenea întâlnire. Iată acest răspuns:

„În conformitate cu ordinul Primului Ministru al Ucrainei Denys Shmyhal, ca răspuns la scrisoarea Primului Ministru al României domnul Marcel Ciolacu, vă informăm că Serviciul de Securitate al Ucrainei a decis aplicarea unei măsuri administrative restrictive sub forma interdicției de călătorie în Ucraina împotriva deputatului Simion George. Decizia a fost luată pe baza informațiilor disponibile cu privire la activitățile sistematice antiucrainene ale acestui politician, care contravin intereselor naționale ale Ucrainei și încalcă suveranitatea de stat și integritatea teritorială a acesteia. Declarațiile lui Simian George sunt menite să discrediteze Ucraina pe arena internațională și să promoveze ideologia unionistă care neagă legitimitatea frontierei de stat a Ucrainei. În plus, el răspândește narațiuni despre presupuse încălcări ale drepturilor minorității românești din țara noastră”, se arată în document.

Din câte știm, Simion nu a făcut campanie de „discreditare” a Ucrainei pe plan internațional. Dar – da, a făcut referiri dese la Bucovina de Nord și ținutul Herța, s-a preocupat frecvent de soarta școlilor și bisericilor în limba română din Ucraina, a militat în permanență pentru drepturile minorității romnești din această țară, în conformitate cu standardele europene la care Ucraina aspiră și care, la rându-ne, ne-au fost impuse și nouă în drept condiții în negocierile de aderare. El recunoaște toate aceste atitudini și, mai mult decât atât, declară că-și menține opiniile despre aceste subiecte sensibile pentru întreg poporul român, nu doar pentru patrioții suveraniști.

Despre faptul că acest răspuns nu conține nicio referire la ce așteptau mulți, și anume să confirme declarația lui Șalaru, a și apărut argumentul că, vezi doamne, acea întâlnire ar fi fost un secret ce nu putea fi dezvăluit și d-aia nu se pomenește nimic despre ea. O asemenea gogomănie a putut bubui vineri seara la A3 numai din mintea obosită a lui Mihai Voicu, conțopist vechi, scos acum de la naftalină de PNL pentru a fi reciclat în al 5-lea mandat de deputat (după o pauză de patru ani, forțată de un dosar penal). O mențiune generală și foarte vagă, în enumerarea de la finalul răspunsului, la contacte sau întâlniri ale cetățeanului român cu agenți ai unor servicii secrete străine era suficientă pentru a fi considerată confirmarea celor spuse de Șalaru. Or, o asemenea aluzie nu există.

„Am văzut de câteva zile această presiune de a se afla ce am primit eu, direct sau prin serviciile de intelligence din România, cu privire la interdicțiile lui George Simion de intrare în Republica Moldova și Ucraina.

Din Republica Moldova, răspunsul a fost unul foarte simplu: s-au menținut lucrurile și măsurile luate acum câțiva ani, parcă era Dodon sau cine era președinte, nu cunosc toată istoria. Nu cunosc lucruri suplimentare. Și, cu adevărat, din Ucraina mi-a venit un răspuns scris. Am pornit toate demersurile, am vorbit cu colegii mei, am vorbit și eu direct și mă bucur să vă anunț că, din acest moment, pentru că totuși consider că nu e un document care trebuie pus pe site-ul Guvernului României – Guvernul se ocupă de cu totul altceva, nu de ce am primit în privința domnului Simion – cine va face solicitare pe Legea 544 imediat va primi răspunsul cu documentul în copie primit de la autoritățile din Ucraina. Am acceptul părții ucrainene să fac public acest document, explicând contextul și presiunea publică”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, vineri seara.

Chișinăul rămâne la vremea lui Voronin

Câteva precizări și despre interdicția dată lui George Simion de a intra în Republica Moldova. Decizia autorităților este întemeiată pe o lege civilă, și anume „Legea nr.200 privind regimul străinilor în Republica Moldova”, publicată în Monitorul Oficial nr. 179-181 din 2010, modificată prin Legea nr.278, publicată MO nr.30-37 din 2019. Art.55 al acestei legi prevede că „Declararea străinului persoană indezirabilă este dispusă împotriva unui străin care a desfăşurat, desfăşoară ori în a cărui privinţă există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea publică”.

În schimb, colaboratorii cu agenții ruși sunt cercetați penal, nu administrativ. La Chișinău este foarte actual un asemenea caz, devenit celebru. Fostul șef al Armatei, generalul Igor Gorgan, este cercetat în această perioadă de Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale (PCCOCS) fiind acuzat că a avut corespondețe pe Telegram cu un colonel din spionajul Rusiei. Referindu-se la acest dosar, un comunicat al Procuraturii transmis în 13 iunie a.c. arăta că orice acțiuni contra intereselor R. Moldova „sunt investigate minuțios și complex”.

Dacă tot se discută despre întâlniri cu agenți ruși, trebuie spus că Nicolae Ciucă, pe când era şeful Statului Major General, a avut cel puțin o întrevedere cu generalul Gorgan, la Chișinău, în iulie 2015. Cei doi au discutat, între altele, despre iniţiativa de formare a unui batalion comun „de menţinere a păcii”, ca și despre participarea, „împreună cu militarii moldoveni, la exerciţiile multinaţionale şi bilaterale”. Asta deși Republica Moldova s-a declarat, prin Constituție, țară neutră.

Nu insinueaz nimic, am evocat acest episod doar pentru a arăta că în viață s-ar putea să nu știi întotdeauna cu cine stai de vorbă. Cum s-ar putea să fi pățit și reporterițele frenetice care l-au chemat într-un studiou tv pe Șalaru. Sau care îl ascultă pe Terheș, care vorbește nimic despre nimic, cu filmulețe din Polonia și cai verzi pe pereți.

Ministerul de Interne de la Chișinău anunța în seara de miercuri, 13 mai 2015, că George Simion a fost reținut și apoi a fost expulzat pe baza Art. 55 citat mai sus. Simion se afla la Chișinău pentru că, peste două zile, urma să aibă loc o mare manifestație stradală pentru Unire, organizată de Platforma Acțiunea 2012, condusă de George Simion. Odată cu expulzarea i s-a comunicat și interdicția de a intra în țară timp de 5 ani.

A doua zi, în Parlamentul moldovean s-au încins spiritele. Modul în care a fost comentat evenimentul expulzării lui Simion de către politicienii moldoveni este destul de sugestiv.

Liberalii au acuzat guvernarea ca acționează în stil KGB-ist, punând în pericol relațiile cu România. De cealaltă parte, comuniștii au aplaudat măsura autorităților moldovene.

„Statalitatea e în pericol din cauza furturilor, nu a mitingurilor”

„Această acţiune demonstrează că adevăratul conducător al coaliţiei de guvernare este Voronin, pentru că doar în perioada când era singur la guvernare din ţară erau expulzaţi jurnalişti şi diplomaţi. Cei care au acţionat ştiu exact acest lucru. Solicităm liderilor coaliţiei Filat, Voronin şi Lupu să înceteze presiunile politice asupra instituţiilor de stat”, a declarat deputatul PL, Valeriu Munteanu.

Liderul Partidului Comunist, Vladimir Voronin, a reacţionat imediat şi a ameninţat că dacă ar reveni la guvernare, ar acţiona exact în acelaşi mod. „Să dea Dumnezeu şi Maica domnului să vină comuniştii la guvernare, să se trezească poporul RM şi să ne aducă la guvernare. Vă asigur că voi proceda numai în aşa fel mai departe”, a spus Voronin.

„Nu se admit acţiuni care duc la lichidarea statalităţii. Să nu uităm că în ultima vreme peste o sută de cetăţeni din diferite ţări ori nu le-a fost permisă ori li s-a propus frumuşel să o părăsească”, spunea Marian Lupu, liderul PD.

„Statalitatea este pusă în pericol de proasta guvernare şi furturile de miliarde”, au spus în replică liberalii. „Nu un miting pune în pericol statalitatea, ci proasta guvernare şi furturile de miliarde. Sunt aici persoane care au votat contra statalităţii. Domnule Voronin, aţi fost pentru păstrarea URSS. Nu aţi observat cum au umblat pe aici prin Parlament cu (panglica) Sf. Gheorghe, că au fost cu Putin pe un tablou? Pledaţi pentru revenirea la imperiul care ne-a ocupat. De ce nu vă indignaţi de această ocupaţie? Este o mare ruşine în cadrul UE să audă Europa că un cetăţean care a vrut să organizeze un miting este expulzat. Este un miting nu contra statului, ci a guvernării care fură”, spunea liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.

Intersant este că, la acea vreme, singurul partid unionist de la Chișinău era cel Liberal, condus de Mihai Ghimpu. Drept pentru care Șalaru, același Anatol Șalaru, a rupt o disidență din acest partid, a participat separat la alegeri unde a primit 1% și s-a lăsat de politica asumată, ocupându-se, după cum se vede, doar de cea subterană.

În acele zile, peste 200 de intelectuali au înaintat autorităţilor Republicii Moldova scrisori deschise prin care şi-au exprimat dezaprobarea faţă de măsura interdicţiei şi au solicitat anularea acesteia.(Relatări din jurnal.md din 14 mai 2015)

La Bucuresti, în fața Ambasadei R. Moldova a avut loc un protest față de abuzurile comise de autoritățile de la Chișinău.

Încă un detaliu important: MAE român de la acea dată (cu ministru Bogdan Aurescu) a reacționat rapid la decizia expulzării lui Simion, cerând clarificări prin intermediul ambasadei, care „a luat imediat legătura cu autoritățile competente ale Republicii Moldova – Ministerul Afacerilor Interne și Biroul Migrație și Azil. In paralel, Ambasada l-a contactat pe cetățeanul român, pentru a asigura întreaga asistență care ar fi putut fi necesară”. „Domnul George Simion a informat misiunea diplomatică cu privire la situația sa, fără a formula solicitări concrete. În prezent, cetățeanul român este în drum spre România”, arăta MAE de la București, într-un comunicat remis imediat, în noaptea de pomină a acelei zile de miercuri.

Ce nu prea se spune este că, în urma unei acțiuni în instanță a lui Simion, interdicția de acces pe 5 ani care-i fusese dată în 13 mai 2015 a fost anulată în februarie 2016 de Curtea de Apel din Chișinău. Decizia de interdicție este un act administrativ, pe care Simion l-a atacat în contencios, iar instanța a stabilit că nu sunt motive să i se interzică intrarea în țară. Peste doi ani, în octombrie 2018, pentru a preveni intrarea spre Chișinău a Marșului Centenar al Unirii, autpriățile moldovene, siderate de acest unionism care le tot defila pe la ferestre, i-a dat o nouă interdicție lui George Simion. (Voi reveni).

Este de neimaginat ca o astfel de instanță să fi anulat interdicția, dacă aceasta ar fi fost dată unui agent rus!

La începutul oprațiunii „Simion, omul rușilor” se vorba că dovedirea informației date de moldo-românul Șalaru ar reprezenta acea lebădă neagră care ar schimba complet datele campaniei electorale și implicit ale rezultatelor din primul tur. Lebăda neagră s-a dovedit a fi, însă, o curcă beată, spune George Simion.

Personal, nu mă preocupă efectele acestei răsturnări de situație asupra scorului lui Simion în alegeri. Probabil că PNL-ul fanfaronilor Rareș Bogdan, Sighiartău, Roman et Co i-au mai băgat acestuia câteva procente în traistă. Cumva-cumva vor trece și alegerile astea. Dar rămânem cu alde Șalaru. De aceea, cred că trebuie lămurit statutul acestui cetățean moldo-român stabilit în România și ale cărui declarații publice au fost menite în mod vădit să dezinformeze și, prin asta, să influnțeze rezultatul alegerilor.

Parcă de astfel de cazuri se ocupa generalul Rog.