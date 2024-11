Războiul din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu care implică aproape toate forțele militare majore ale lumii țin prima pagină de ani, respectiv luni de zile. Șanse prea mari ca aceste conflicte să se stingă nu sunt, chiar, dimpotrivă, „iau foc” alte zone, cel mai cunoscut exemplu fiind Taiwan, către care China nu încetează să trimită amenințări.

Drept urmare, industria producătoare de armament a ajuns la cele mai mari profituri de la Al Doilea Război Mondial pânâ în prezent, după cum notează revista The Economist. Și mai impresionant este că guvernele lumii alocă pentru arme sume care până în urmă cu câțiva ani erau de neimaginat, bugete pentru arme nemaîntâlnite nici măcar în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Documente publicate recent de mai multe fundații și asociații (https://ecnt.ro) care investighează legăturile profunde din spatele marilor companii și guverne relevă chiar mai mult decât ne-am imagina. Inclusiv din producătorii de armament american, China deține pachetul majoritar de actiuni. Mai concret, arată sursele citate (detalii în limba română aici), în spatele marilor producători de armament, prin intermediul influenței pe care o exercită în marile fonduri de investiții, se află entități din China relevă sursele citate.

Misteriosul Tibet

Imediat după victoria în alegeri a lui Donald Trump și declarațiile sale antirăzboi, au apărut pe platformele online publicații care dezvăluie informații despre adevărații beneficiari ai războaielor din Ucraina și Israel. Surprinzător, interesele nu sunt de ordin politic, ci pur finaciar și conduc spre o ocultă chineză localizată în Tibet. Potrivit acestor investigații, China ar deține controlul indirect asupra tuturor firme de armament din SUA. În acest context, Tibetul joacă un rol esențial. Deși la prima vedere pare departe de marile jocuri geopolitice, Tibetul se află în centrul unui sistem ocult de influență globală care ar putea explica de ce regiunea a fost exclusă din zona militară și de ce, în ciuda conflictelor în desfășurare, tăcerea internațională s-a lăsat asupra acestei teme.

Deși marile companii de armament se află pe teritoriul american, controlul acestora pare să fie strâns legat de o rețea economică cu rădăcini adânci în China. Aceste companii se bucură de profituri uriașe, în timp ce economia SUA, deși păstrează centre de producție pe propriul teritoriu, pare să se degradeze treptat. Așadar, întrebarea devine: Ce jocuri de putere se ascund în spatele acestor conflicte? Cine beneficiază cu adevărat de pe urma acestora, când întreaga industrie de apărare pare să fie sub controlul Tibet/China?

Dacă aceste legături oculte între marile companii de armament și China se confirmă, ele ar putea declanșa o reacție globală majoră. India și Rusia ar putea reconsidera strategiile lor de securitate și ar putea forma un front comun cu SUA pentru a contracara influența Chinei.

Un astfel de scenariu ar produce un tsunami pe piețele financiare, cu prăbușiri de acțiuni și volatilitate extremă, pe măsură ce investitorii ar reacționa la schimbările bruste ale echilibrului geopolitic și economic global.

Traseul acțiunilor și traseul voturilor ce decurg din aceste acțiuni. Schema de vot tibetană la firmele de armament americane în detaliu

1. Acțiunile la purtător ale Boeing (bear share) sunt nenominale și nu se află în Registrul acționarilor din băncile de clearing (bănci custode). Acestea se află în Trezoreria SUA (Department of Treasury) în custodie ca gaj (garanție) al unor datorii provenite din impozite neplătite de firma Boeing.

2. Când coșurile de active financiare (compuse din strategii cu opțiuni care la rândul lor au la bază obligațiuni de împrumut ale Boeing) ajung în punctul mort, ele se convertesc în acțiuni.

Cetățeanul (asociatul în societatea anonimă) asiatic, originar din Pujab – ul indian,intră în posesia acelor acțiuni preferențiale. Aceste acțiuni preferențiale au clauza de convertire în acțiuni ordinare cu o rată de conversie medie de 6 acțiuni ordinare la una preferențială.

Cetățeanul asiatic se află în posesia acestor coșuri (pachete) de active cu 60 de zile înaintea votului. Tot în acest moment are loc și data înregistrării (Rekord data) acționarilor și a activelor eligibile -active financiare care se pot converti în acțiuni. Doar acționarii care se află în posesia acțiunilor sau a altor active transformabile în acțiuni la Rekord data pot vota în adunarea generală, chiar dacă este cu 60 de zile înaintea votului.

Tot la Rekord data se înregistrează și instrucțiunile cum să se voteze, date de cetățeanul asiatic. Cetățeanul asiatic dă aceste instrucțiuni de vot printr-un intermediar care este chiar partenerul lui occidental, cu ajutorul unei procuri (voting trust certificate). Fiind parteneri foarte apropiați există o mare încredere reciprocă.

Instrucțiunile de vot precizează câte voturi se alocă fiecărui candidat la funcția de membru în consiliul de administrație. La această dată, nu se cunoaște numărul de voturi, ci doar numărul de active care se pot converti în voturi.

Exemplu: Candidatul 1 – I se alocă 1/3 din voturi

Candidatul 2 – I se alocă 1/3 din voturi

Candidatul 3 – I se alocă 1/3 din voturi

Candidatul nr 4 – zero voturi

Candidatul nr 5 – zero voturi

Candidatul nr 6 – zero voturi

Candidatul nr 7 – zero voturi

De asemenea, se poate ca o parte din cei 72 de agenți –dealeri asiatici să voteze în alb, adică să lase foaia de vot necompletată pentru a lăsa votul în seama Proxi Voting Service Provider.

În felul acesta se obține o flexibilitate mai mare în distribuirea voturilor pentru candidații indicați de Tibet- China.

3. Apoi, asociatul asiatic vinde asociatului occidental coșurile de active (și deci acțiunile care se pot obține din convertirea acestor coșuri de active- la punctul mort-trigger point).

Regulamentul Băncii Centrale – Federal Reserve, Securities and Exchange Commission (SEC) stipulează că votul se va executa de către acționarul care a avut în cont aceste acțiuni eligibile (sau alte active eligibile care se pot converti în acțiuni) la data înregistrării (rekord data) .

Chiar dacă asociatul asiatic din societatea anonimă în participațiune a vândut acțiunile după Rekord Data, tot lui îi rămân valabile drepturile de vot.

După ce asociatul asiatic vinde asociatului de origine anglo-saxonă acțiunile, iese din societatea anonimă.

4. La o scurtă perioadă după aceea coșurile de active se preschimbă în acțiuni preferențiale care au clauza medie de convertibilitate în raport de 6: 1 (de la 2: 1 până la 10: 1). Adică o acțiune preferențială se poate converti în 6 acțiuni ordinare (fiecare acțiune ordinara cu cate un vot). Dar aceste acțiuni preferențiale nu se află în rezervă la firma Boeing ci se află în gaj la Department of Treasury (Trezoreria SUA) în contul unor datorii la fiscul American.

Departamentul Trezoreriei SUA (Department of Treasury) trimite o scrisoare de confirmare secretă către Proxy Voting Service Provider că deține aceste acțiuni și că sunt în proprietatea acționarului occidental- anglosaxon.

5. Cu o lună înaintea alegerilor, asociatul occidental este consiliat de către Proxy Voting Service Provider astfel: dacă suma dintre prețul de piață al acțiunilor preferențiale și dividendele lor este depășită de suma prețului de piață al acțiunilor ordinare și al dividendelor obținute din acestea, să opteze pentru clauza de convertibilitate în acțiuni ordinare. Atunci asociatul occidental (partener foarte apropiat al asociatului asiatic) convertește acțiunile preferențiale în acțiuni ordinare, din motive economice.

Preț de piață o acțiune preferențială + dividend o acțiune preferențială < 6 x preț de piață acțiune ordinară + 6 x dividend acțiune ordinară. Rezultă că în mod normal se recomandă convertirea.

Dacă acțiunile preferențiale din Trezoreria SUA (Department of Treasury) se convertesc în acțiuni ordinare la cererea proprietarului lor, ele nu se mișcă din safe-urile Departamentului de Stat al Trezoreriei SUA. În locul lor, acționarul occidental primește acțiuni ordinare, în medie de 6 ori mai multe de la firma Boeing.

6 – Aceste acțiuni au intrat în firma Boeing prin răscumpărarea de pe piață (acțiuni răscumpărabile). Ele au fost răscumpărate printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație a Boeing într-o întâlnire anuală, cu un an înaintea alegerilor.

Acestea au fost răscumpărate special pentru a fi puse pe piață sub forma obligațiunilor de împrumut convertibile în acțiuni Boeing, obligațiuni cu bonuri de subscriere, drepturi de atribuire la acțiuni noi emise, warrante și alte titluri de credit convertibile în acțiuni.

Ele vor fi date în schimbul coșurilor de opțiuni și de strategii cu opțiuni când acestea au ajuns la trigger point (punctul mort), când profitul din dobândă + valoarea de piață a obligațiunii este depășit de profitul din dividend + valoarea de piață a acțiunilor.

7. Departamentul de Stat al Trezoreriei SUA ține secret că,pentru o perioadă scurtă de timp,acțiunile preferențiale ținute în safe-urile propri (tipărite, la purtător, bear shares) au trecut din proprietatea firmei Boeing în proprietatea dealerului occidental.

8 – The Department of Treasury USA a trimis o scrisoare secretă (pentru a nu afla brokerii Indieni) că deținătorul acțiunilor a fost un asociat occidental.

9 -Proxy Voting Service Provider prestează servicii la vedere precum și servicii strict secrete și este organizat de firma Goldman Sachs și de Deutsche Bank la ordinele directe ale Tibetanilor.

Acest serviciu are rolul de:

a) a ține secret față de indieni care sunt rivalul lor (dar totuși și un subaltern foarte util) pe piața financiară mondială, modul cum se votează la firmele de armament occidentale precum și faptul că China este proprietarul lor.

b) de a proteja identitatea dealer-ului asiatic care a dat instrucțiunile de vot la prima data de înregistrare a acționarilor (prima Rekord Data)

c) de a lăsa să se vadă pentru câțiva masoni occidentali de rang înalt că dețînătorii de acțiuni cu voturi majoritare sunt cetățeni occidentali americani.

d) de a potrivi și distribui pachetele de active financiare ( opțiuni ) astfel încât să se transforme în acțiuni la trigger point (moment de declanșare), când se află deja în posesia celor 72 de occidentali.

Se știe din anii ‘80 că, în cercurile elitei americane, SUA a fost declarat stat masonic.

De remarcat că, în procedura de vot, pot exista două Rekord Data:

• prima Rekord Data (înainte cu 60 zile de vot) în care este înregistrat modul de votare de către asociatul asiatic prin intermediului împuternicitului său, asociatul occidental.

Asiaticul dă mandate de vot către occidental; occidentalul dă mandat către DTCC deriv/serv South Dakota care, la rândul lui, dă mandate de vot către Proxy Voting Service Provider.

• a doua Rekord Data (la mai puțin de o lună până la votare ) în care este înregistrat chiar asociatul lui occidental. De menționat că la a doua dată de înregistrare cei 72 de acționari occidentali din cele 72 de societăți anonime nu votează prin, South Dakota Offshore – Clearing Banks. Deci acționarii occidentali votează la vedere, prin băncile custode americane și Proxy Voting Service Provider

Adică mai precis, la a doua dată de înregistrare acțiunile ordinare provenite din convertirea celor preferențiale sunt înregistrate pe numele asociatului occidental dar instrucțiunile de votare rămân valabile doar cele din prima Rekord Data, date de agentul secret asiatic prin procură, expunându-l la vedere pe asociatul lui occidental.

Acțiunile ordinare care intră în posesia celor 72 de asociați occidentali de la firma Boeing sunt înregistrate în băncile custode – clearing banks, care sunt atașate la bursele din New York , Chicago și la alte burse americane reglementate.

Agentul secret asiatic a votat după instrucțiunile date din Tibet/China pe baza unor coduri secrete.

Asociatul occidental care are în posesie acțiunilor și coșurilor de active financiare cumpărate de la dealerul asiatic, înregistrează și el acțiunile preferențiale care au provenit din convertirea coșurilor de opțiuni. Între timp, aceste coșuri de strategii de opțiuni s-au transformat în acțiuni preferențiale cu clauza de convertire în acțiuni ordinare. Data înregistrării ultime, “Rekord Data” este cu doar 30 de zile (sau mai puțin) inaitea adunării generale a acționarilor. Dar în regulamentul Security and Exchange Commission se stipulează că prima data de înregistrare a acționarilor (prima Rekord Data) are prioritate pentru vot.

Indienii nu trebuie să cunoască de unde vine acest aflux mare de voturi provenite din acțiuni ordinare.

Afluxul de acțiuni ordinare este gestionat de aceasta instituție creata în Tibet/China “Proxy Voting Service Provider” care este condusa de Goldman Sachs.

Să presupunem că în aceasta conspirație intra 72 de societăți anonime fiecare dintre ele formata din dintr-un partener asiatic, agent Tibetan și partenerii lui anglosaxoni. În total 72 de parteneri asiatici și 72 de parteneri occidentali.

Fiecare agent asiatic are acțiuni preferențiale aproximativ 0.09%, fiecare convertibile în 6 acțiuni ordinare cu cate un drept de vot fiecare:

72 x 0.09%x6 = 38.8%

sufficient pentru a face majoritatea.

În băncile custode și în băncile de clearing atașate burselor din New York și din Chicago se afla restul de dețînători ai acțiunilor Boeing.

Restul de 61, 2% pot avea următoarea distribuire:

a) 20% din acțiuni sunt acțiuni preferențiale fară drept de vot. Acestea se afla în posesia occidentalilor, cetățeni obișnuiți pe care îi interesează doar profitul din dividendul prioritar, nu și cine conduce compania.

b) 15% aparțin trustului bancar tibetan, dar nu au drept de vot pentru că fiecare firma în parte depășește limita de 1% sau 2 % prevăzută de SEC.

SEC limitează accesul la vot al firmelor care dețin mai mult de 1% sau 2% din dreptul de vot pentru a nu se crea monopol pe piață.

c) Restul de 26. 2% se află tot în posesia fondurilor mutuale Tibetane dar nu primesc instrucțiuni secrete de votare de această dată.

Ultimile două categorii, adică b) și c), aflate sub comanda Tibetului, vor vota prin rotatie la următoarele adunări generale ale acționarilor. Dezideratul este că la nicio data a adunării generale a acționarilor să nu voteze aceleași 72 de firme. Vor fi mereu altele prin rotație. Modul de rotație se stabilește din Tibet. Cele 72 de firme care formează majoritatea în secret sunt ascunse printre alte 700 de firme care detin actiuni la Boeing.

În modul acesta, s-au atins cele 5 deziderate cruciale

1. Agenții asiatici au votat (prin mandate de vot) membri în consiliul de administrație al Boeing

2. India, cel mai mare rival al Chinei în conducerea finanțelor lumii, nu a aflat de acțiunile nenominale la purtător (bear shares), neinregistrate, aflate în trezoreria SUA.

India nu a aflat că exista un agent secret asiatic din Punjeab comandat din Tibet care a votat prin mandat la prima “data de înregistrare” a acțiunilor (prima Rekord Data)

3. În cercurile restrânse ale masonilor occidentali din SUA se știe în mod tacit că firmele americane de armament sunt deținute de asociați occidentali, ceea ce este complet fals.

4. Acțiunile la purtător (acțiuni tipărite), bear shares, care nu sunt legate de numele unei persoane rămân în continuare în safe-urile Department of Treasury al SUA.

Dreptul de vot al acestor acțiuni le are persoana care le deține și al carei nume nu este scris în niciun registrual băncilor custode din SUA sau Anglia.

Atenție: acțiunile înregistrate în rețeaua de bănci custode sunt legate de dețînătorii lor, adică fondurile mutuale și de numele acționarilor acestor fonduri (firme).

La aceste date au acces și broker-îi indieni care, după cum am spus, sunt rivalul Chinei.

5. Se induce ideea în cercurile secrete ale masoneriei americane că pachetul de acțiuni de control al firmelor de armament americane se afla depozitate în trezoreria SUA (Department of Treasury) și că de aici ar decurge faptul că voturile ar fi exprimate de o instituție a Statului American (ceea ce este complet fals).

Aceasta ne apropie de ideea foarte confortabila pentru Occident că fabricile de armament americane sunt monopol de stat. Realitatea este cu totul alta și anume că fabricile de armament ale SUA se afla sub controlul Chinei. Precizare, actiunile sunt ținute de firma Boeing în gaj la Department of Treasury SUA dar dreptul de vot rămâne în posesia firmei Boeing.

Instituțiile, instrumentele și procedeele care maschează Trustul Tibetan

1. Alegerea a doua Rekord Data- date de înregistrare a acționarilor care sunt considerați proprietarii cu drept de vot ai firmei Boeing

a) Prima dată de înregistrare cu 60 de zile înaintea alegerilor în care votează agentul asiatic prin procura data asociatului occidental.

b) A doua data de înregistrare a acționarilor care sunt considerați proprietari cu drept de vot ai firmei Boeing. La aceasta a doua data de înregistrare votează asociatul occidental. Regulamentul făcut de SEC precizează că prima Rekord Data are prioritate la vot.

2. Delaware – off shore-ul American care ține secret numele celor doi dealeri, unul asiatic și altul anglosaxon, care sunt acționari în participațiune ai societății anonime, ce deține acțiunileBoeing. În Delaware se afla toate cele 72 de fonduri anonime care au fost însărcinate de China să voteze la adunarea generala Boeing.

3. South Dakota off shore – care ține secret faptul că coșurile de active bazate pe acțiuni s-au transformat în acțiuni preferențiale convertibile lăsate în gaj de firma Boeing în safe-urile Department of Treasury a SUA. În Clearing Bank strict secreta din South Dakota se fixează data înregistrării dețînătorilor de acțiuni și alte active financiare care se pot schimba în acțiuni (Rekord Data) prin DTCC Deriv / Serv atașat la NASDAQ. DTCC Deriv / Serv South Dakota este legat direct prin Electronic Communication Network și Electronic Funds Transfer cu DTCC Deriv/Serv Singapore (comandat de Goldman Sachs). Acest lucru este necesar pentru că în cele două luni până la alegeri coșurile de active să se preschimbe în acțiuni când sunt deja în posesia asociatului occidental.

4. Proxy Voting Service Providing – ține secretă scrisoarea de la Department of Treasury UȘA că dețînătorul temporar al acțiunilor la purtător bear shares este acționarul occidental și nu firma Boeing. Aceasta instituție se afla în legătură secreta cu DTCC Deriv/Serv South Dakota care face clearingul pe piață nereglementata NASDAQ și cu DTCC Deriv/Serv Singapore.

5. Firma Boeing – care ține secret faptul că are în gaj la trezoreria statului American acțiuni la purtător preferențiale convertibile în acțiuni ordinare și faptul că acestea nu apar în niciun registru al acționarilor de la rețeaua de bănci custode americane reglementate. Tot Boeing tine secret că în ședință anuala s-a votat că acțiunile ținute în păstrare de trezoreria statului American să aibă clauza de convertire în 6 acțiuni ordinare fiecare. Acțiunile ordinare care se eliberează prin clauza de convertire se află în rezervă la sediul firmei Boeing.

6. 72 de Fonduri mutuale – societăți anonime din Delaware care au fiecare în parte cate un acționar asiatic și cate un occidental, ambii parteneri foarte apropiați care au mare încredere unii în ceilalți.

7. Congresul SUA – care a votat o lege care considera deținerile trezoreriei SUA în aur,acțiuni, obligațiuni că secret de stat.

8. La sfârșit, când are loc procesul de votare, se vede că cetățenii occidentali dețin majoritatea.

Capcana consta în faptul că într-adevar, occidentalii dețin acțiunile ordinare cu drept de vot, dar doar că avantaj comercial și că de fapt instrucțiunile de vot au fost date la prima Rekord Data cu 60 de zile înainte de către agenții asiatici la ordinul Chinei.

Deci ce văd organele de reglementare antimonopol, SEC și elitele masonice americane: că 72 de asociați occidentali votează în adunarea generala a acționarilor conducerea la firmele de armament americane, ceea ce este complet fals.

O investigație focusată doar pe acele firme care au primit mai multe drepturi de vot (in medie 6) pentru o singură acțiune preferențială date de firma Boeing ar duce imediat la identificarea celor 72 de firme dintre cele 700 organizate de Tibet/China.

Astfel, ar demascată întreaga ocultă financiară chino/tibetană care deține în secret firmele americane.

Acest sistem de vot este valabil pentru toate firmele americane de armament: Lockheed Martin, Raytheon, Aerojet Rocketdyne, Northrop Grumman etc.