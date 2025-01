Liderul mondial ATP, momente de groază la AO

Primul turneu de Grand Slam al acestui an, Australian Open (AO), care are loc la Melbourne a intrat în cea de-a doua săptămână cu meciurile din faza optimilor de finală.

Liderul mondial, italianul Jannik Sinner, a avansat în sferturile de finală, victorie cu 3-1 în fața danezului Holger Rune într-un duel al tinerei generații din sportul alb.

Însă Sinner, asistat de australianul Darren Cahill-fostul coach ani de zile al Simonei Halep, a trecut prin momente grele în setul al treilea, nu atât din punct de vedere sportiv, cât al stării de sănătate. După faza celui mai frumos punct al meciului și posibil al turneului, cu nu mai puțin de 37 de lovituri, Sinner s-a așezat la încheierea game-ului pe scaun.

El a fost văzut masându-și cu un prosop obrajii, în timp ce tremura din tot corpul. Același tremur evident s-a observat și în momentul în care a băut cu greu puțină apă, în special mâna părând a fi afectată. De altfel, la interviul de pe teren, la finalul jocului, italianul a recunoscut momentul dificil prin care a trecut:

„Nu m-am simțit prea bine. A fost dificil pentru mine, din punct de vedere fizic, cu toții am văzut asta. Am venit aici cât de târziu posibil. Știam că va fi greu să joc împotriva unui adversar excelent, dar și împotriva mie însumi. Am încercat să gestionez situația cât de bine am putut. Sunt fericit că am avansat în următoarea rundă”.

În sferturi, Jannik va avea un alt lup tânăr în față, fie americanul Alex Michelsen, 20 ani, loc 42 ATP, fie reprezentantul gazdelor, Alex di Minaur, 25 ani, loc 8 în lume. Partida va avea loc pe arena centrală Rod Laver.