Liderul PNL care se bucură de cum e tratat Bolojan de PSD: „Să vadă ce pățim noi de când suntem cu ei la guvernare, lăsați singuri în luptă”

Zilele trecute, Cotidianul a scris despre Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, unul dintre puținii lideri PSD care l-au susținut pe premierul Ilie Bolojan și care critică mișcarea PSD. Acum, prezentăm viziunea unui membru PNL care consideră că premierul, alături de conducerea PNL, merită să treacă prin testul dat de PSD.

Alexandru Popa este președintele filialei PNL Brăila, despre care s-a tot scris că este apropiat de tabăra Thuma din PNL. El consideră că acum, conducerea partidului simte pe pielea ei prin ce au trecut liberalii din teritoriu în luptele cu PSD, „lăsați de unii singuri”:

„Văd și ei ce pățim noi în teritoriu de zece luni de când suntem cu PSD la guvernare”

„Într-un fel, mă bucur foarte mult pentru ceea ce pățește conducerea națională, să vadă cum am fost noi în județele PSD, conduse de baroni PSD, în ultimele zece luni de zile, lăsați de unii singuri într-o luptă cu Partidul Social Democrat, Partidul Social Democrat care nu a avut limite în lupta electorală și în conviețuirea în această Coaliție la nivelul județean.

Mă bucur că văd și ei ce pățim noi de zece luni de zile de când suntem la guvernare cu Partidul Social-Democrat în teritoriu. Pentru că ceea ce face azi Partidul Social Democrat la nivel național face și la nivel județean”, a spus Popa.

„Vânătoare a PSD pentru a ne sabota proiectele”

„PSD-ul a avut o atitudine foarte agresivă vizavi de aleșii locali din partea Partidului Național Liberal și a fost o vânătoare continuă pentru a le sabota proiectele, pentru a-i ataca cu prefecții din teritoriu și pentru a găsi modalități prin care aleșii locali să fie șantajați pentru a merge la Partidul Social Democrat”, a argumentat președintele PNL Brăila.

Întrebat de sprijinul liberalilor care, cel puțin declarativ, în ședințele din ultimele zile, au făcut scut în jurul președintelui PNL, Popa a argumentat: „Da, și eu îl susțin pe Ilie Bolojan să fie premier. Să găsească, prin calitățile pe care le are dumnealui, o majoritate prin care să rămână Partidul Național Liberal la guvernare (…) dar îi spun că eu personal mă bucur că trece prin acest test, să vadă ce am pățit și noi în județele PSD în ultimul an de zile”.

Liberalul a punctat că sunt și alți colegi care îi împărtășesc opinia, „dar nu pot vorbi în numele lor”. Popa a mai spus că nu i-a reproșat aceste lucruri premierului în ședințele interne, dar „i-am zis în față”.

„Premierul ne-a îndrumat la calm, că suntem într-o alianță politică”, a răspuns Popa, întrebat de reacția premierului când i-au fost prezentate aceste argumente.

Context. Sprijinul PNL pentru Bolojan

Ilie Bolojan i-a strâns în ședință pe membrii de partid pentru a discuta strategia după decizia PSD de a-i retrage sprijinul premierului. Aceștia au votat o rezoluție prin care și-au reafirmat sprijinul pentru Ilie Bolojan în funcția de premier.

Chiar și Hubert Thuma, principalul adversar din PNL al premierului, și-a declarat susținerea.

„Aveți sprijinul nostru, dar sunt îngrijorat, pentru că nu trebuie să ne izolăm, ci să întărim relația cu președintele Nicușor Dan”, ar fi zis liderul PNL Ilfov.