Los Angeles – simbolul eșecului progresist

Toate păcatele pentru care presa de mainstream atacă acum guvernele europene (toate de aceeași orientare, câtă vreme sunt mari coaliții struțo-cămilă proeuropene) sunt trecute cu vederea în cazul protestelor din Los Angeles, astfel încât să existe un singur vinovat – administrația Trump. Cheltuieli fără cap ale administrațiilor locale, proiecte fanteziste și ineficiente pentru integrare, finanțare mare pentru ONG-uri ce nu pot fi verificate, sindicate implicate în politică, muncă la negru, infracționalitate scăpată de sub control, vot fără acte în regula, presă aservită. Toate aceste păcate ale guvernărilor democrate din California și ale primarilor democrați ai Los Angelesului sunt trecute cu vederea, iar ei sunt prezentați ca niște faruri călăuzitoare ale umanismului și idealismului american, cei care le oferă imigranților sanctuar în fața unei administrații federale retrograde care alege să-i expulzeze pe imigranții ilegali, în loc să-și trimită cetățenii la luptă împotriva Rusiei, alături de vizionarii de la Bruxelles, Vilnius și Tallinn.

Iată ce scrie, pentru The Atlantic, David Frum, fostul consilier al președintelui George W. Bush, cel care a lansat conceptul ”axa răului”, în 2002, și a susținut intervenția militară în Irak, în baza probelor false despre arsenalul de arme chimice și biologice al regimului Hussein prezentate atunci în fața întregii lumi de către administrația neoconservatoare de la Washington. Părintele ”axei răului” (extinsă între timp la Rusia și China) vede în intervenția administrației Trump în Los Angeles un plan machiavelic pentru a influența alegerile pentru Congres din 2026, care se anunță dificile pentru republicani. ”Dacă Trump poate incita la violențe în statele democrate, ar putea invoca puteri excepționale pentru a impune controlul federal în timpul votului”, scrie Frum, pentru The Atlantic. ”Sau ar putea suspenda votul până când ar fi restabilită ordinea. În aceste cazuri, locurile democrate din Congres ar putea rămâne vacante pentru un anumit timp”.

Dacă este să credem în armele de distrugere în masă ale regimului Hussein și în David Frum ”Axa Răului”, atunci așa ar sta lucrurile in LA.

The Atlantic nu se oprește aici. Un articol semnat de Tom Nichols arată că, ”militarizând LA, Trump îi provoacă pe americani să protesteze împotriva administrației sale în mai multe orașe americane, oferindu-i justificarea pentru mai multe atacuri la adresa libertăților lor constituționale. La ce au declarat el și consilierii săi în ultimele zile, par să-și dorească noi violențe care să justifice folosirea forței împotriva americanilor. Vor să distragă atenția de eșecurile administrației, de ce certurile copilărești din guvern și să restabilească imaginea președintelui puternic care trece peste lege pentru a menține calmul pe străzi. Nimic nu l-ar mulțumi mai mult pe Trump decât să facă uitate poveștile despre Elon Musk prin prezentarea unor imagini cu oameni mascați care incendiază mașini și apoi cu polițiști și militari care se îndreaptă spre acești răufăcători pentru a impune o liniște draconică într-unul dintre cele mai mari și mai diverse orașe din America”.

Așadar, totul ar face parte dintr-un plan prin carte Trump împușcă doi iepuri dintr-o lovitură: își aplică politica dură împotriva imigrației ilegale și fraudează și alegerile din 2026. Dacă asemenea scenariu ar fi fost pus de presa conservatoare, în urmă cu un an, pe seama administrației Biden, The Atlantic, NYT, LA Times, CNN si NBC ar fi apelat imediat la fact checking, arbitri ”imparțiali” ai adevărului și formatori de opinie pentru a demonstra cât de grave sunt aceste ”fake news”, cât de necesară este alfabetizarea digitală a americanilor pentru a nu cădea în capcana lor și pentru a-I asculta doar pe David Frum ”Axa Răului”.

Protestele începute vineri la Los Angeles au degenerat, duminică, în confruntări între forțele de ordine locale și federale și sute de manifestanți, scrie The Guardian, un alt bastion progresist. Poliția a anunțat că a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa o mulțime care protestează împotriva represiunii”, scrie The Guardian. ”Au fost observate scene de haos în fața unui centru de detenție, în timp ce un grup mare de manifestanți a paralizat circulația” vreme de câteva ore pe autostrada care leagă Hollywood de centrul orașului. Mai multe vehicule au fost incendiate și au fost efectuate zeci de arestări.

Președintele Donald Trump a hotărât să trimită Garda Națională în Los Angeles – circa 2000 de militari, pentru a restabili ordinea. Însă guvernatorul democrat Gavin Newsom a declarat că este o ”violare a suveranității Californiei”. ”Nu este necesar ca Garda Națională să fie desfășurată în Los Angeles, iar asta să fie făcut într-un mod ilegal și pe o perioadă atât de lungă, aceasta este o încălcare a suveranității statului California și pare concepută intenționat”, a scris Newsom, pe rețelele sociale. El i-a cerut președintelui SUA să anuleze ordinul, scrie ABC7.

Primarul, tot democrat, din Los Angeles, Karen Bass, a declarat că desfășurarea Gărzii Naționale este ”o escaladare periculoasă”. ”Ce vedem în Los Angeles este un haos provocat de administrația federală. Câtă vreme fac descinderi la Home Depot (mare magazine de bricolaj) și la locurile de muncă, câtă vreme îi separă pe copii de părinții lor și câtă vreme aduc coloane blindate în oraș, veți avea frică și panică”.

The New York Times ține isonul taberei progresiste, scriind ca autoritățile locale nu au cerut sprijinul federal împotriva manifestanților care au început să protesteze începând de vineri. Cei 9000 de polițiști din Los Angeles și cei 75000 din California sunt suficienți pentru a face fata situației, scrie The New York Times. ”Însă Trump și principalii săi consilieri au dorit confruntarea cu liderii californieni, prezentând manifestațiile drept o amenințare existențială pentru țară și declanșând un răspuns federal care a dus la noi manifestații în întregul oraș”, scrie NYT.

Senatorul democrat Alex Padilla a declarat, pentru LA Times, că președintele Trump încearca să distragă atenția de la legile sale fiscale ”devastatoare” care se dezbat acum în Congres. Sunt legi care ”reduc îngrijirile medicale pentru numeroși americani, care cresc costul vieții pentru familiile care muncesc și care asigură în schimb reduceri fiscale pentru miliardari”. ”Trump nu vrea ca noi să vorbim despre asta și a început să-i demonizeze pe imigranți”, a spus senatorul.

Dar să dăm cuvântul și canalelor de social media care susțin intervenția administrației Trump în Los Angeles. Violențele din metropola californiană sunt puse pe seama ONG-urilor apropiate Partidului Democrat, în special a versiunii mexicane a Black Lives Matters – Union del Barrio, o grupare al cărei manifest folosește o retorică comunistă. Vineri, Union del Barrio a început să cheme lumea la proteste împotriva ofițerilor serviciului de imigrare din SUA, pe care i-au asemănat cu niște „teroriști”. Aceasta organizație promovează formarea unor comitete în cartierele latino din orașele californiene unde să se facă educație politică în spirit marxist, împotriva imperialismului american, a capitalismului și pentru cooperarea cu organizații de stânga din America Latină.

Dincolo de viziunile activiștilor care au devenit jurnaliștii marilor publicații americane, trebuie spus că Los Angeles, cândva un leagăn al conservatorismului American, a devenit un centru al radicalismului neomarxist. LA, împreună cu industria sa a propagandei ca divertisment, a devenit un simbol al tendințelor care au îndreptat o bună parte din electoratul din SUA către un președinte precum Donald Trump. Decizia lui Trump de a trimite Garda Națională în LA este una extremă, însă, având în vedere că orașul acesta a cunoscut proteste care s-au transformat în tragedii, decizia poate fi parțial justificată – dincolo de orice plan machiavelic de a fura alegerile (programate peste mai bine de un an).

Dar cel mai important este că protestele din LA nu sunt o dovadă a încălcării constituției de către administrația Trump, cât dovada eșecului politicilor progresiste aplicate de decenii bune în California. ”Asimilarea imigranților în comunitățile locale a fost dificilă. Spre deosebire de afro-americanii din anii 1960, imigranții de acum vin într-un oraș care nu le mai oferă oportunități. Veniturile latino-americanilor din California, raportate la costul vieții, al locuințelor, sunt cele mai mici din întreaga țară. Ei rămân prizonierii unor venituri mici, inclusive imigranții ilegali care au fost arestați în ultimele zile, fapt care a dus la izbucnirea violentelor. Violențele de la Paramount Home Depot, un loc unde lucrează mulți imigranți fără acte, este ceva care se poate repeta oriunde în oraș”, scrie profesorul Joel Kotkin.

”Oamenii aceștia merită respectul nostru, pentru că lucrează și nu comit infracțiuni. Însă sunt și elemente criminale care tâlhăresc, fură cablurile de cupru și lasă porțiuni ale orașului în întuneric sau perturba grav transportul în comun și așa deficitar. Spre bucuria unor oameni ca Trump și susținătorii de dreapta, LA reflectă eșecul guvernării progresiste. Cu toate miliardele pompate în servicii publice, orașul este în criză bugetară și construiește mai puține locuințe per capita decât orice alt mare oraș american. În centrul LA, cândva raiul investițiilor, stă un zgârie-nori terminat doar pe jumătate, acoperit de graffitiuri și înconjurat de tabere de imigranți ilegali și clădiri părăsite. Unele dintre ele au fost incendiate.

Nici situația politică nu arată bine. Primarul Karen Bass nu pare să vadă diferența dintre imigrația legală și cea ilegală. Între timp, în consiliul orașului a fost aleasa o membră a organizației Socialiștii Democrați pentru America, care face ca lucrurile să devină și mai rele. Isabel Jurado nu se mulțumește doar cu reducerea finanțării pentru poliția din LA, ci vrea desființarea poliției.

Nicio personalitate politică din California nu îndrăznește să susțină public aplicarea legilor imigrației. Guvernatorul Newsom a spus că intervenția Gărzii Naționale nu este necesară, deși au fost atacate clădiri ale guvernului californian. Asta reflectă nu numai o aliniere ideologică, ci și influența celei mai mari forțe politice din California – sindicatele funcționarilor publici. Unii dintre liderii lor au fost acuzați de obstrucționarea aplicării legilor imigrației. Însă presa, în frunte cu LA Times, reia mereu narațiunea promovată de protestatari, confundând jurnalismul cu activismul.

Asta face ca al doilea cel mai mare oraș american să se cufunde în haos și declin, în vreme ce viitorul se construiește în altă parte, acolo unde violența și extremele politice sunt ținute la respect. Până când liderii californieni nu vor avea voința să restabilească ordinea, Los Angeles va fi exact lucrul de care Trump are nevoie: un caz școală pentru disfuncțiile care îi alimentează strategia dură, însă potențial eficientă”, mai scrie Kotkin.