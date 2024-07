CFR Cluj a dat o mare lovitură de mercato, aducându-l în Gruia pentru patru ani pe internaționalul român Louis Munteanu de la Fiorentina.

Acum, Dan Petrescu poate spune că patronul Neluțu Varga a făcut un efort financiar nemaivăzut vreodată în fotbalul românesc, totul fiind pentru câștigarea campionatului.

FANATIK are toate datele acestei afaceri increddibile pentru fotbalul nostru. Este la ani lumină cel mai costisitor transfer efectuat vreodată în SuperLiga, pentru că valoarea totală a banilor cheltuiți de clujeni pentru jucătorul de care se spune că va va intra foarte curând în mod constant în circuitul echipei naționale depășește orice imaginație.

Astfel, pentru a-l elibera de Fiorentina definitiv, italienii nemaipăstrând nici măcar 1 la sută procent dintr-o viitoare vânzare, ardelenii au pus pe masă suma de 2,8 milioane euro. La care trebuie să adăugăm alte 500.000 comisioane pentru agenții jucătorului. Deci, 3,3 milioane până aici.

Contractul se întinde pe durata a patra sezoane. Pentru a-l convinge să semneze CFR va plăti o clauză de instalare în valoare de 200.000 de euro. Iar salariul jucătorului va fi la început 400.000 de euro, în primul sezon. După care vorbim despre o ordine crescătoare: 450.000 sezonul doi, 5000.000 sezonul trei și ultimul sezon nu mai puțin de 600.000 de euro!

Adunând toate cifrele, 2,8 plus 500.000 plus 200.000 plus 1,95 salariu pe patru ani ajungem la o cifră uluitoare, mai precis 5,450 milioane euro! Cu adevărat cifre de record pentru SuperLiga noastră, greu de imaginat în urmă cu doi-trei ani.