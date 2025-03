Lucian Mândruță, făcut praf după un interviu cu Ponta

Jurnalistul Lucian Mândruță este criticat aspru de un internaut după un interviu cu Victor Ponta. ”S-au tutuit, au râs, s-au atins”, spune acuzatorul.

Ce scris internautul:

”Ați văzut partida de iubire dintre Mândruță zis și Pricepuță, și Ponta? E dragoste, vă jur. Și cine se bagă să-i despartă (..)

Și-a tras marele priceput, Mândruță, vlog, cam târziu. Ceva penibil. Simt că urmează Caramitru.

L-a avut pă Ponta la o discuție care a degenerat în iubire. Probabil l-a impresionat mințindu-l cu Trump.

Câteva inepții:

S-au tutuit, au râs, s-au atins, a spus Ponta că el a salvat România, omenirea și Universul, el a adus Hidroelectrica și Transgaz pe profit, au convenit că niciunul nu e soroșist, și-au spus cuvinte gingașe.

Ne vorbește Ponta despre cum România rupea Germania și Japonia pe genunchi dpdv economic în guvernarea lui. Cum a optimizat cheltuielile statului, cum președintele Ponta o să meargă la guvern și „o să zică, domnule prim ministru, Marcel, te rog frumos nu se mai poate cu echipa actuală. Hai, împreună cu PSDeu, peneleu, AUR, hai să găsim nu doar persoana premierului dar și ceilalți miniștri…”

Moment la care Mândruță s-au crispat că nu l-a pomenit la Ministerul Priceperii.

Dar următoare scenă arată că l-a iertat. Fiți atenți:

Ponta (debitând inepții despre cum va munci și sâmbăta și duminica): „eu stau cu voi aicea, și sâmbăta și duminică. Am 52 de ani..”

Nu apucă să continue că sare Mândruță: 52 dejaa? Un deja, așa, alungit, nostalgic, romantic. Ponta: Da, știu, par mai bătrân. Mândruță: Nuuuu (iubire), pari mult mai tânăr. Ponta: roșește și scoate ceea ce pare cutia unui inel.

Se mai bagă Priceputul să ia întrebări din chat. Evident că le ocolește le alea bune și se limitează la, întrebați-l pe domnul Ponta de ce e grozav și nu excepțional?

Mai zice că va opri toate dosarele „politice” dacă ajunge președinte. De fapt a vrut să le spună sugeraniștilor că dacă îl votează pe el, Georgică va scăpa. Nu mai contează independența justiției sau faptul că un președinte care se uită măcar o clipă spre justiție e dictator. Detalii.

Intră și la Trump în casă, se putea altfel. Plus că eu suspectez că ăsta e subiectul cu care l-a agățat Ponta pă Priceput.

Ponta: da, deci eu sunt hotărât când se termină alegerile, pe 18, 20, când o fi, iau, așa, un dosărel, zbor la Mar a La(R)go….continuă aberant sub ochii topiți de iubire ai lu Mândruță, și spun, Mister Prezident, you are by far the greatest golf player.

Mândruță (zâmbind a dragoste): yesss. Apoi o dă pă engleză să vadă și mamaie că Ponta știe. Ba chiar plusează menționând că Lașconi e proastă și nu vorbește așa bine engleza. Pe cuvânt.

Mândruță: What will you tell Mr. Trump?

Ponta: Mistăr prezident, you’ve really impressed me, you’re in such a good shape, you’re are hitting so long your driver in golf (jur că n-am înțeles dar Mândruță a leșinat și au trebuie să intre doi ambulanțieri în platou). Second, we are all aware how good you are in international politics, I am from Romania. You know where is Romania?

Mândruță roșind: bălmăjește ceva de petrol și gaze în timp ce-i pune subtil mâna pe genunche (știe PSD ce e aia că au avut ministru la educație).

Ponta (raspunzand tot el la propria întrebare): He does not about Romania, that is the best news, because he has a lot of employees from Romania and loves all of them.

Alte bălării: Ponta: „În primul rând am luat Hidroelectrica care era capușată și pierdea bani și după un an de zile am făcut-o cea mai profitabilă companie.”

Ponta (fiți atenți aici, vorbim de perioada în care era președintele PSD): Am luat Romgaz și Electrica și m-am dus cu ele la Londra și le-am listat la bursă ca să nu mai trebuiască să dau la PSD (partidul meu) și PNL oameni în consiliul de administrație. Mândruță a tremurat a orgasm, s-a scuzat și a revenit în câteva minute.

Și se sărută după care o dau pe românește.

Mândruță îl apostrofează pe Ponta că a venit machiat (sau machit, nu-mi dau seama) de la Esca. Probabil nu vrea să se logodească fără să-l vadă nemachiat mai întâi. Ceea ce mi se pare cinstit.

Și continuă așa. Din penibil spre patetic.

Se încheie cu Ponta: „Mi-a plăcut, ceea ce e ciudat!”.

