Lucian Onea se întoarce la „locul crimelor“

Și apoi se mai intreaba unii de ce Justitia are imagine proasta… O batjocura totala are loc la adresa victimelor procurorului Lucian Onea. La adresa tuturor celor pe care Onea, pe cand activa la DNA, i-a retinut sau trimis in judecata fara sa fie vinovati.

Procurorul Lucian Onea (foto), fost sef al DNA Ploiesti, in prezent la Parchetul Judecatoriei Campina, se va intoarce in parchetul anticoruptie. Este consecinta unei decizii luate de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Concret, prin decizia nr. 2584 din 16 mai 2024, pronuntata in dosarul nr. 1331/2/2019, ICCJ a admis in parte actiunea lui Onea si a anulat ordinul fostului sef interimar al DNA Calin Nistor, prin care fusese revocat din functia de procuror DNA. De asemenea, ICCJ a anulat hotararea Sectiei pentru procurori a CSM prin care fusese avizata cererea lui Calin Nistor de revocare a lui Lucian Onea, precum si hotararea Sectiei pentru procurori a CSM prin care se dispusese ca Lucian Onea sa isi continue activitatea la Parchetul Judecatoriei Campina. Asadar, Lucian Onea este din nou procuror DNA si va reveni la locul “crimelor judiciare” pe care le-a comis.