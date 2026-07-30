Mai puțină birocrație pentru construcții și aprobări mai rapide. Noul Cod al Urbanismului a trecut de Senat

Potrivit ministrului, proiectul fusese adoptat cu o zi înainte și de plenul Camerei Deputaților, iar în Senat a fost aprobat cu 91 de voturi „pentru”.

Avizarea construcțiilor va fi digitalizată, iar planurile urbanistice vor putea fi aprobate mai rapid

Cseke Attila a declarat că noul Cod al urbanismului introduce măsuri care vizează reducerea birocrației și digitalizarea procesului de avizare a construcțiilor.

„Avizarea construcţiilor va fi digitalizată, mai puţin birocratică, iar Codul prevede reguli pentru marile metropole, dar şi proceduri simple pentru mediul rural. Planurile urbanistice vor putea fi adoptate mai rapid, rezultând localităţi mai dezvoltate şi mai frumoase”, a transmis ministrul Dezvoltării.

Potrivit acestuia, noile reguli urmăresc atât dezvoltarea marilor orașe, cât și simplificarea procedurilor administrative pentru comunitățile din mediul rural.

Ministerul Dezvoltării spune că noul Cod reprezintă o reformă a legislației din domeniul construcțiilor

Conform ministrului Dezvoltării, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor reprezintă o reformă a cadrului legislativ care reglementează dezvoltarea teritorială și domeniul imobiliar din România.

„Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor reprezintă o reformă esenţială pentru modernizarea cadrului legislativ de bază în domeniul imobiliar şi al dezvoltării teritoriale din România, sistematizează legislaţia din domeniul construcţiilor şi obligă instituţiile publice la o mai mare responsabilitate şi rigoare”, a afirmat Cseke Attila.

Adoptarea Codului Urbanismului era un jalon din PNRR

Ministrul Dezvoltării a reamintit că adoptarea Codului Urbanismului reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Conform acestuia, neadoptarea actului normativ ar fi atras o sancțiune de 972 de milioane de euro pentru România.

Prevederile noului Cod al Urbanismului vor intra în vigoare la 15 zile de la promulgare.

Adoptarea în Senat încheie parcursul parlamentar al proiectului, după votul favorabil exprimat joi de 91 de senatori.