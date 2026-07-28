PSD acuză Guvernul că a gestionat greșit PNRR: „România a pierdut deja miliarde de euro”

Europarlamentarul Victor Negrescu susține că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este „tot mai aproape să fie un eșec”, acuzând Guvernul că a gestionat defectuos atât elaborarea, cât și implementarea programului finanțat din fonduri europene. Într-un mesaj public, social-democrații afirmă că România a pierdut deja miliarde de euro și riscă să piardă în continuare fonduri dacă autoritățile nu își schimbă modul de acțiune.

Potrivit PSD, principalele probleme au fost generate de lipsa unei viziuni în redactarea PNRR și de faptul că planul nu a fost construit printr-un dialog real cu societatea și cu actorii implicați.

„PNRR este tot mai aproape să fie un eșec. Un eșec anticipat, generat de mulți factori, dar în mod special de incapacitatea celor care au redactat acest plan și de cei care trebuiau să îl finalizeze de a înțelege că PNRR nu poate fi un scop în sine, ci el trebuia să fie asumat de societate”, se arată în mesajul transmis de Victor Negrescu.

Social-democrații critică și modul în care Guvernul promovează în Parlament proiectele legislative necesare îndeplinirii jaloanelor asumate prin PNRR. Potrivit acestora, mai multe legi au fost introduse în procedură de urgență, fără o consultare reală, iar dezbaterile au fost transformate într-o confruntare politică.

PSD susține că responsabilitatea pentru actuala situație aparține în principal Partidului Național Liberal și Uniunii Salvați România, formațiuni care au avut un rol important în redactarea și implementarea PNRR.

„PNL a fost mereu la guvernare în anii de implementare a PNRR, a redactat planul, a avut cinci din șase premieri și, împreună cu USR, a coordonat majoritatea timpului Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene”, afirmă europarlamentarul.

PSD susține că implementarea PNRR se apropie de un eșec

În același timp, PSD susține că va sprijini toate măsurile care contribuie la salvarea fondurilor europene și la îndeplinirea jaloanelor asumate în relația cu Comisia Europeană, însă spune că nu poate accepta ca PNRR să fie folosit pentru a justifica întârzierile și lipsa de performanță a autorităților.

Social-democrații mai afirmă că adevărata miză a implementării PNRR nu este disputa politică, ci realizarea investițiilor promise. Potrivit acestora, fondurile europene ar trebui folosite pentru construirea de spitale, școli și proiecte de infrastructură, precum și pentru crearea unor condiții care să îi determine pe tineri să își construiască viitorul în România.