PSD acționează în instanță Guvernul Bolojan și sesizează Parchetul General pentru depășirea atribuțiilor legale

Adoptarea unor strategii naționale de către un guvern demis

Potrivit comunicatului transmis de PSD, premierul demis Ilie Bolojan a ignorat restricțiile constituționale și a inițiat hotărâri de guvern care depășesc sfera administrării treburilor curente ale statului. Principalul document incriminat este Strategia națională pentru conservarea biodiversității și Planul de Acțiune aferent, aprobat recent de executiv.

Social-democrații atrag atenția că acest document programatic are consecințe majore asupra infrastructurii și economiei României. Printre proiectele de anvergură vizate direct de noile reglementări se numără construcția de autostrăzi, exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep, precum și finalizarea sau construcția de noi hidrocentrale. PSD consideră inacceptabil ca astfel de decizii „pentru viitor, adoptate de un Guvern fără mandat pentru prezent!”

Acțiuni la Curtea de Apel și plângeri la Parchetul General

Ca răspuns la aceste acțiuni ale executivului, PSD a contestat pe cale administrativă hotărârile adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie 2026, alături de alte opt documente similare despre care afirmă că au fost emise prin ignorarea avizelor negative și a limitelor legale.

Pasul următor este mutarea disputei în instanță. Azi, 28 iulie, formațiunea politică depune o cerere la Curtea de Apel București pentru suspendarea executării hotărârilor care au fost deja publicate. Conform legislației în vigoare, partidul are dreptul să sesizeze instanța direct, fără a mai aștepta un răspuns din partea Guvernului. Totodată, PSD a anunțat că va sesiza Parchetul General, solicitând procurorilor să analizeze eventualele consecințe penale ale adoptării și punerii în executare a unor acte considerate interzise de normele constituționale.

Solicitarea de blocare a publicării în Monitorul Oficial

În finalul demersului public, conducerea PSD a somat Guvernul Bolojan să „oprească imediat publicarea actelor normative contestate în Monitorul Oficial”. Reprezentanții partidului solicită reintroducerea acestora pe circuitul legislativ normal, pentru a fi reanalizate în momentul în care va exista un guvern cu puteri depline. Social-democrații au reiterat faptul că, deși susțin adoptarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR și absorbția fondurilor europene, acest obiectiv trebuie realizat exclusiv cu respectarea Constituției.

CITEȘTE ȘI