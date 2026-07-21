Marea confruntare din PNL. Cine îl provoacă pe Ilie Bolojan?

Suspendarea modificărilor la statut menține vechea conducere și redeschide lupta pentru putere în PNL. Un nou Congres devine o ipoteză tot mai plauzibilă pentru președintele partidului, în vreme ce în culise se caută candidatul care să îl înfrunte pe Ilie Bolojan.

Conducere pe două voci, cum se împarte puterea în partid

Suspendarea modificărilor la Statutul PNL schimbă din nou datele jocului. În acest moment, conducerea partidului îi reunește atât pe Ilie Bolojan și Dan Motreanu, cât și pe Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Hubert Thuma. O formulă care prelungește suspansul și tensiunea dintre cele două tabere.

În felul acesta, PNL pare să aibă doar două variante. Prima este menținerea conducerii alese la Congresul din 2025, până la soluționarea juridică, ceea ce ar însemna ca Ilie Bolojan să conducă partidul alături de cei care i-au contestat autoritatea. Să stea la masă cu cei etichetați “puciști”. Ar fi o soluție cu un cost politic și de imagine semnificativ pentru premier. A doua variantă este organizarea unui Congres extraordinar, prin care Bolojan să-și reconfirme autoritatea în partid.

Platforma liberal-conservatoare își caută campionul

Perspectiva unui nou Congres precipită și platforma liberal-conservatoare și îi grăbește structurarea. Pentru ca aceasta să conteze cu adevărat, va avea nevoie de un candidat care să se măsoare cu Ilie Bolojan. În acest context, greii din tabăra disidentă, se vorbește că strategul ar fi Rareș Bogdan, au apelat la Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, pentru a formaliza această platformă.

Logica este simplă: este nevoie de un lider ales uninominal, cu profil administrativ și experiență executivă, capabil să concureze pe același profil de legitimitate cu actualul lider PNL. Din această perspectivă, nume precum Alina Gorghiu sau Rareș Bogdan, ca să luăm două exemple, un fost președinte de partid și un fost primvicepreședinte, nu ar îndeplini criteriile de mai sus.

Intră Emil Boc în joc?

Totuși, în culisele partidului se discută însă și despre alte variante. Unele voci îl indică pe primarul Clujului, Emil Boc, drept un posibil contracandidat. Edilul a evitat până acum să se poziționeze în conflictul intern, inclusiv după recenta vizită a lui Ilie Bolojan la Cluj, când nu a transmis un mesaj explicit de susținere.

În același timp, nu e ceva nou, Emil Boc nu a ars punțile cu tabăra critică la adresa actualei conduceri, relația veche cu fostul secretar general al partidului, Lucian Bode, e grăitoare. Chiar dacă nu mai controlează un bazin electoral intern și local comparabil cu cel din trecut, relevanța fotoliului de primar al Clujului și capacitatea de a se poziționa între tabere îl transformă, pentru unii, într-un jucător cu șanse într-o astfel de confruntare.

Cursa pentru controlul PNL a început

În PNL a început o veritabilă cursă contra cronometru. Miza este controlul partidului. În următoarele săptămâni, fiecare tabără va încerca să atragă de partea sa cât mai mulți lideri influenți. De modul în care se vor reașeza aceste alianțe va depinde cum va arăta guvernarea. PNL e un partid jucător. Celelalte formațiuni din fosta coaliție sunt deocamdată în tribună!