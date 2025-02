Mario Nawfal: Judecător constituțional, implicat în procesul electoral

Mario Nawfal, realizatorul celei mai importante emisiuni de pe platforma X, face dezvăluiri despre anularea alegerilor din România și publică numele ale unor personalități implicate în campania împotriva lui Călin Georgescu, inclusiv un judecător al Curții Constituționale.

„REȚEAUA SOROS EXPUSĂ ÎN ROMÂNIA: JUDECĂTOR CONSTITUȚIONAL, IMPLICAT ÎN PROCESUL ELECTORAL

Sandra Pralong – agent Soros și fost consilier al lui Klaus Iohannis – a fost profund implicată în schema electorală împotriva lui Călin Georgescu. Ea a folosit ONG-ul RePatriot, finanțat de USAID, pentru a interveni în proces.

Acum, judecătoarea Curții Constituționale Iuliana Scântei se dovedește a fi parte a aceluiași ONG – același grup care a încercat să manipuleze publicul după ce Georgescu a câștigat primul tur.

Faptele cheie:

-ONG-ul RePatriot deține Newsweek România, împingându-și agenda.

-Pralong a fost director la Newsweek SUA și a fondat Open Society a lui Soros în România.

-Iohannis, omul din spatele anulării alegerilor, l-a avut pe Pralong drept consilier.

Tiparul este clar: elitele susținute de Soros lucrează împotriva poporului român și a creștinismului – și nici măcar Curtea Constituțională nu este la adăpost de strânsoarea lor. Cât de adânc merge acest lucru?”, a postat Mario Nawfal.

🚨SOROS NETWORK EXPOSED IN ROMANIA: CONSTITUTIONAL JUDGE LINKED TO ELECTION MEDDLING

Sandra Pralong—Soros operative and ex-advisor to Klaus Iohannis—was deeply involved in the election scheme against Calin Georgescu. She used the RePatriot NGO, funded by USAID, to interfere in… https://t.co/c3h5UGFADz pic.twitter.com/KYLqXdfvOu

