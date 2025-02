Marius Șumudică, în culmea disperării 

Rapid a pierdut după un final cu multe scântei etapa trecută la Cluj, 1-2 în fața liderului Universitatea. Dar finalul partidei a fost stricat de faptul că arbitrul Adrian Cojocaru și cei doi tineri arbitri aflați în camera VAR au refuzat giuleștenilor acordarea unui penalty destul de evident după reluările TV.

Evident, delegația rapidistă a acuzat in corpore acest moment iar Șumudică, după cum îl știm, nu s-a sfiit nici un moment să îl atace inclusiv pe primarul orașului de pe Someș, Emil Boc, pentru cele întâmplate. Acum, Rapid urmează să joace marți, pe teren propriu, cu Unirea Slobozia, însă antrenorul Rapidului a luat din nou foc.

Motivul este faptul că unul dintre arbitrii din camera VAR este Sorin Vădana din Cluj, tatăl său fiind o perioadă în conducerea Universității. Atât i-a trebuit lui Șumudică pentru a porni un nou război cu gruparea ardeleană la conferința de presă:

Cum să-mi treacă supărarea? Nu are cum să-mi treacă, U Cluj nu a fost superioară nouă. Au fost două derby-uri, noi și CFR cu Steaua. Dacă nu delegi cei mai buni arbitri la astfel de meciuri, atunci când o faci? Am auzit că arbitrul de la VAR are casă în Cluj, dar nu știu dacă e adevărat.

Acum am un meci în care arbitrul de rezervă este Sorin Vadana. Sper să nu mă suspende… E din Cluj, iar tatăl lui a fost conducător la U Cluj. Sunt prea multe coincidențe. Frate, dar nu mai scap de Cluj? Unde mă duc, trebuie să ocolesc Clujul…

Nu am avut niciun meci în care Rapid să fie avantajată de arbitraj. De ce să mă cheme la comisie? Nu au niciun motiv, doar mi-am spus oful.

Suntem rușinea Europei, stăm 10 minute ca să se tragă liniile la VAR. Nu a fost întâmplător. A fost o greșeală. Cine îl trage la răspundere? Aștept să văd ce spune domnul Vassaras, sunt curios.

Nu am vorbit cu domnul Șucu, era supărat și el. Eu ăsta sunt, vin în față și vorbesc, mie nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Norocul lui că nu l-a prins cu piciorul pe pământ, la Manea.

Cu tot respectul pentru Neluțu, vine și spune că e ofsaid, ce naiba? Am fost fotbaliști și colegi de cameră. Să încerci să ascunzi greșeala unui arbitru, înseamnă mult…