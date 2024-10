Marius Șumudică, noul Gigi Becali

Marius Șumudică nu era deloc văzut drept un tip religios în peisajul fotbalului românesc. Tehnicianul Rapidului a vorbit adeseori în trecut pe tema credinței ca fiind ceva care un om poate purta în suflet, fără a arăta tuturor acest lucru.

La meciul cu Farul, primul câștigat în acest sezon pe teren propriu, dar și la derbyul cu FCSB Marius Șumudică, a surprins asistența în momentul în care a fost văzut cu o cruce destul de mare ținută în palmă pe toată durata partidei.

În ambele jocuri, Rapid nu a pierdut, stingând Farul cu un categoric 5-0 și făcând o remiză albă cu FCSB. În cadrul emisiunii FANATIK SUPER LIGA, el a oferit toate detaliile privind apariția acestei cruci de care nu se mai desparte, precum și impactul pe care simte că îl are asupra sa.

„E o cruce, dar nu foarte mare… Nici nu știu să zic, e de nivelul palmei. Am primit-o de la Muntele Athos. Simt că-mi dă siguranță, am eu așa niște trăiri și mă simt ocrotit. E vorba despre un respect, nu trebuie neapărat să mergi zi de zi la biserică sau să faci ceva de genul ăsta ca să fii credincios.

Eu am credință. Pur și smplu am primit-o înaintea meciului cu Farul. Am primit-o de la un suporter care a fost la Muntele Athos, un călugăr de acolo mi-a trimis-o personal. Mi-a trimis această cruce și niște mătănii pe care le port cu mine la fiecare meci.

Eu de fiecare data port așa ceva, la fiecare meci, chiar și în Turcia sau în Arabia. Îmi dădusem geaca jos, nu puteam să o pun în buzunar la geacă și am ținut-o în mână. Nu aveam unde să o țin. Că nu voiam eu să apar acum și să mă vadă lumea. Da, sufletește mă simt ok. Am sfințit-o și simt că Dumnezeu e alături de mine. Așa simt eu.

Doar spun ceeea ce simt și ceea ce reprezintă pentru mine. Fiecare om se poate manifesta, poate să aibă credință… Eu pur și simplu simt că această cruce mă face mai puternic și mă protejează. Sunt momente în viață când ai nevoie de așa ceva”.