Marius Șumudică uluit de Drăguș 

Unul dintre cei mai buni tricolori din meciul cu Ucraina, deși toată echipa a fost perfectă, dar ne luăm strict după cifrele jocului, a fost atacantul Denis Drăguș. Fotbalistul s-a transferat înainte de EURO de la echipa belgiană Standard Liege la cea turcă Trabzonspor pentru doar două milioane de euro.

O afacere absolut excelentă pentru clubul din Trabzon, după meci numeroși fani ai noii sale echipe postând declarații entuziasmante despre internaționalul român.

Cel care l-a adus sezonul trecut pe Denis Drăguș la Gaziantepspor, sub formă de împrumut, sezonul trecut, a fost Marius Șumudică. Acesta are numai cuvinte de laudă la adresa jucătorului ajuns acum la 24 de ani și care are calități cu totul excepționale, și tehnice, dar și fizice.

Șumi spune că nu a întâlnit în toată cariera un jucător atât de profesionist ca Drăguș, obsedat de pregătirea fizică. La rândul său, Dănuț Lupu spune că forța cu care pleacă de pe loc Denis cu adversarii în spate îi aduce aminte de fostul mare atacant al Universității Craiova, Rodion Cămătaru. Marius Șumudică a făcut o caracterizare detaliată la FANATIK EURO despre noul atacant al României:

„Aveam nevoie de un jucător sub 24 de ani la momentul acela în Turcia. Era rezervă la Standard. Începuse campionatul, jucase vreo 4 meciuri, dăduse 1 gol. Era rezervă. Și a fost și el mulțumit.

Am vorbit 5-10 minute la telefon și l-am convins. A venit, e adevărat, și pe bani mai mulți. La Gaziantep, a avut un salariu aproape dublu decât la Standard. Și a făcut un sezon extraordinar, după care a plecat la Trabzon.

Chiar am primit azi multe mesaje din Turcia. Multă lume și în special fanii lui Trabzon sunt foarte fericiți pentru jocul pe care l-a prestat și că au luat un jucător foarte bun.

Eu nu am văzut în viața mea. Am 20 de ani de ani de antrenorat. 8 ani am antrenat în străinătate, în Arabia Saudită sau în Turcia. Și am antreanat jucători cu salarii de milioane. Eu nu am văzut jucător care să plece atât de rapid de pe loc și să aibă o asemenea putere în picioare.

Mă duc odată la bază și se termină antrenamentul. Terminasem de mâncat și îl văd în parcare. Că l-am și certat pe preparator. Îl văd în parcare, își luase adidașii și în parcare la bază aveam o pantă de vreo 30 de metri. Noi peste 3 zile jucam. Și el într-o viteză în panta aia, era să dau cu mașina peste el, făcea niște sprinturi… Eu nu am văzut jucător să se pregătească așa și să fie înnebunit de fizicul lui.

El și când joacă își ridică șortul să vadă lumea că e puternic. E încă copil, are 24 de ani, dar o vârstă foarte bună. (n.r. – După meci s-a dus la familie, era soția lui?) Da, la soția lui, Vanessa. Noi suntem prieteni de familie. Se vor căsători pe 10 iulie. Fata mea este nașa fetiței. Și fac și botezul și nunta.

Acum, au pus nunta spre 10. Au zis că se califică mai trec un tur, mai trec un tur, dar dacă ajung în finală, se amână nunta. E viitoarea lui soție, Vanessa, au doi copii împreună, nu au avut timp din cauza programului să facă nunta”.