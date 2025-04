Mărturia incredibilă a colegului lui Boupendza: Am încercat să-l opresc să se arunce în gol!

Poliția chineză a definitivat dosarul decesului fostului atacant al Rapidului, gabonezul Aaron Boupendza. Acesta a murit cu câteva zile în urmă, căzând în gol de la balconul de la etajul 11 al imobilului în care locuia în orașul chinez Zhejiang. Boupendza fusese vândut pentru 800.000 de euro clubului din prima divizie a Chinei și gabonezul marcase de patru ori și oferise două pase de gol în cele șase partide în care a evoluat.

Dosarul a fost finalizat cu un rezultat fără echivoc, faptul că jucătorul s-a sinucis în acest mod, deși colegul de cameră Abdul a încercat să-l oprească, fapt văzut chiar în acele momente dramatice de câțiva vecini care au depus mărturie în acest sens. Poliția a anunțat că acele declarații au înlăturat ipoteza de crimă și l-au disculpat pe Abdul.

Abdul a relatat pe larg pentru presa din Gabon filmul evenimentelor care au dus la moartea lui Boupendza, care era un înrăit consumator de gaz ilariant:

„De duminică, după meci, jucătorii sunt la Shanghai. Când au revenit, am urmărit meciul. El lua nişte plicuri (n.r. de gaz ilariant). Și i-am spus: „Oprește-te, nu mai lua asta, îți distrugi cariera.” Și el mi-a zis: „Nu ai venit aici să-mi faci morală. Am bani. Dacă am o problemă, mă descurc singur.” I-am spus: „OK, nicio problemă.”

La un moment dat, am ieșit și am văzut că nu era în cameră. Nici în living. Se închisese în bucătărie pentru că știa că dacă îl prind cu acele plicuri, le voi lua. Am spart ușa bucătăriei. I-am zis: „Aaron, uite în ce stare ești. Joci fotbal, clubul ăsta are clauze, trebuie să le respecți.” Mi-a zis: „Gata, nu mai iau”. L-am văzut ridicându-se, s-a dus în camera mea, a închis ușa. Am spart ușa. A ieșit în fugă. S-au întâmplat lucruri nebune. M-a privit. Nu m-a atins. I-am zis: „Frate, ești ca mine.” Am încercat să-l opresc. Încerca să se smulgă din mâinile mele. A deschis balconul. I-am zis: „Vrei să faci asta?” Mi-a zis: „Lasă-mă.”

În timp ce era pe balcon, am încercat să-l trag înapoi o dată, de două ori, de trei ori. M-a lovit serios cu cotul. Erau vecini jos care priveau. Și dintr-o dată, s-a aruncat. Pur şi simplu s-a aruncat. Eu am coborât scările. Nici nu am avut timp să iau liftul. Când am ajuns jos, credeam că încă respiră. Ambulanța a venit poate după 10-15 minute. L-au dus. A venit și poliția. Am urcat. Au făcut prelevări. Au văzut hainele. Au văzut scena. Apoi m-au dus la secție pentru declarații. M-au interogat. Mi-au spus: „Nu o să te reținem, pentru că vecinii au zis că ai încercat să îl oprești de la a se arunca.” De patru ori. Sunt și camerele care au înregistrat”.