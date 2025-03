Mearsheimer: Nu vă place? Negociați singuri cu Rusia și succes!

Administrația Trump vrea să părăsească Europa și să se concentreze asupra Chinei, iar Germania trebuie să-și asume răspunderea propriei securități, spune profesorul John J. Mearsheimer, într-un interviu pentru Der Spiegel. ”În perioada unipolară, de la prăbușirea URSS și până la prima administrație Trump, am fost considerat un dinozaur. Se spunea că ideile mele realiste sunt depășite, că sunt relevante doar pentru secolul 18 și nu mai pot fi aplicate. Acum, se pare că realismul revine”, spune Mearsheimer.

Mearsheimer: ”Articolul 5 al Tratatului NATO nu spune că SUA vor folosi în mod axiomatic forța militară pentru a salva o țară aliată. Aproape toata lumea crede că SUA vor interveni. În timpul Războiului Rece era esențial să se creadă asta. Germania de Vest era un stat de frontieră al NATO și nu avea arme nucleare. Germanii erau foarte îngrijorați că SUA nu vor folosi arma nucleară pentru a-i apăra la nevoie. Prin urmare, Statele Unite au vorbit despre Articolul 5 în așa fel încât să se înțeleagă că vor folosi armele nucleare la nevoie. De fapt, Henry Kissinger și Robert McNamara au spus, după ce nu au mai fost secretari de Stat ai SUA, că nu ar fi folosit armele nucleare pentru a apăra Germania. Nu au spus asta câtă vreme au fost în funcție.

Der Spiegel: Credeți că SUA nu vor apăra Estonia sau Finlanda acum?

Mearsheimer: Cred că acum se poate ca SUA să apere statele baltice, dacă vor fi atacate. Însă acest angajament se erodează tot mai repede. Nu sunt sigur că peste cinci ani va mai rămâne o garanție importantă din Articolul 5.

Europa nu va putea deveni o mare putere. Europa a creat impresia că este un stat națiune câtă vreme a făcut ceea ce au vrut americanii. Însă este un miraj.

Președintele Trump și vicepreședintele Vance nu privesc Europa cu respect. La începutul primului mandat, în 2017, Trump a avut două obiective principale de politică externă. Unul a fost să renunțe la implicarea în relația cu China și să adopte o politică de îndiguire a Chinei. Al doilea a fost să schimbe fundamental relația cu Rusia, în special cu președintele Vladimir Putin. A reușit să schimbe politica față de China, însă nu a reușit să schimbe politica față de Rusia. De fapt, a continuat politica față de Ucraina și Rusia pe care au urmat-o predecesorii săi. În al doilea mandat, Trump va face ce nu a reușit în primul mandat.

Der Spiegel: Credeți că Europa este o mare putere?

Deși vorbim deseori despre Europa ca despre o singură țară, Europa este, de fapt, o constelație de state. Unii lideri europeni au visat că vor avea Statele Unite ale Europei. Nu a fost așa, iar acum se pare că pacificatorul american pleacă din Europa. Forțele centrifuge care există în Europa vor începe să se manifeste. Dezvoltarea Europei a fost posibilă datorită prezenței SUA, care au asigurat securitatea necesară. A fost o greșeală fundamentala ca UE să primească Premiul Nobel pentru Pace. NATO trebuia să câștige acel premiu.

Cauza acestui război a fost extinderea NATO, nu presupusul imperialism al lui Putin. Apoi, Putin nu poate cuceri toata Ucraina, nici alte țări din Europa de Est și cu siguranță nu poate cuceri Europa de Vest

Europa nu va putea deveni o mare putere. Statele UE au interese comune, dar și interese divergente. Când europenii operează într-o lume dominată de SUA, ei fac ceea ce doresc americanii și atunci se creează impresia că Europa este un stat națiune. Însă este un miraj.

Der Spiegel: Donald Trump s-ar supăra dacă Germania va face ceea ce a spus Friedrich Merz – să obțină independența față de SUA?

Mearsheimer: Trump ar fi foarte bucuros. Trump vrea ca state precum Germania să-și asume responsabilitatea propriei apărări. Poziția lui este următoarea: voi încerca să ajung la o înțelegere cu Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Dacă europenilor și ucrainenilor nu le place, vom pleca; și rămâne ca voi, europenii, să ajungeți singuri la o înțelegere cu rușii. Succes! Este limpede că administrația Trump vrea divorțul. Și cred că noul cancelar al Germaniei pricepe asta.

Ucraina trebuie să păstreze armele nucleare sovietice și că nu trebuie sub nicio formă să adere la NATO. Dacă ucrainenii mi-ar fi urmat sfatul, acum Ucraina ar fi fost intactă.

Der Spiegel: Pelerinajele liderilor europeni la Washington mai au vreun rost sau sunt degeaba?

Mearsheimer: Divorțul va lua ceva timp. Europenii vor să vadă față în față ce crede Trump despre UE, despre relația cu Rusia și finalul războiului din Ucraina. Dar cred că fiecare lider european știe că Trump nu mai poate fi întors din drum pentru a repara această relație.

Der Spiegel: Se poate ca Trump să mențină trupele americane în Europa, așa cum a făcut-o în 2016?

Mearsheimer: Am crezut că este o posibilitate, însă doar pana pe 12 februarie. Atunci, Trump a anunțat că a discutat telefonic cu Putin, iar secretarul Pentagonului a avut un discurs revelator la Bruxelles. Iar doua zile mai târziu, JD Vance a ținut discursul celebru de la Munchen. Din acel moment a devenit limpede că Trump are o politică radicală în Europa. Totul a fost pregătit cu atenție, a fost gândit pentru a-i umili pe europeni și a-i pune la locul lor. Sunt sigur că Vance a avut un rol major aici. El a vrut mereu să încheie războiul din Ucraina și să reducă prezența americană în Europa.

Când vorbim despre Putin, trebuie să ne punem două întrebări. Care sunt intențiile lui? Care sunt capabilitățile? Cât privește intențiile, nu avem vreo dovadă că este un imperialist care vrea să cucerească toată Ucraina și Europa

Der Spiegel: Credeți că Germania ar trebui să aibă arma nucleară?

Mearsheimer: Asta depinde de modul în care Germania percepe amenințarea rusa. Germanii s-au auto-convins – în mod eronat, adaug eu – că armata rusă va intra în Europa. În aceste condiții, este probabil ca Germania să obțină arma nucleara. Dar, dacă te uiți la fapte și la logică, dacă gândești la rece și vezi care sunt capabilitățile Rusiei, atunci vei ajunge la concluzia că nu există o amenințare rusă la adresa Germaniei. De aceea, Germania nu ar avea nevoie de arme nucleare, pe termen scurt și mediu.

Der Spiegel: Are sens crearea unei umbrele nucleare împreună cu britanicii și francezii?

Mearsheimer: Dacă ai fi Germania și ai simți că ai nevoie de descurajare nucleara, ai vrea să depinzi de francezi și englezi? Nu. Mi-aș procura propriile arme nucleare. Nu pentru că aș vrea să le folosesc în mod ofensiv, ci pentru ca sunt ultimul resort al descurajării.

Mearsheimer:Când vorbim despre Putin, trebuie să ne punem două întrebări. Care sunt intențiile lui? Care sunt capabilitățile? Cât privește intențiile, nu avem vreo dovadă că este un imperialist care vrea să cucerească toată Ucraina, să creeze Rusia Mare, pentru a nu mai vorbi despre cucerirea altor teritorii în Europa de Est.

Der Spiegel: Da, dar a atacat Kiev, Bucea, în 2022. Acum bombardează ținte din Lvov, la 60 de km de granița cu Polonia. Nu este o amenințare?

Mearsheimer: Da. Dar cauza acestui război a fost extinderea NATO, nu presupusul imperialism al lui Putin. Apoi, Putin nu poate cuceri toata Ucraina, nici alte țări din Europa de Est și cu siguranță nu poate cuceri Europa de Vest. Armata sa s-a chinuit trei ani pentru a ocupa cincimea estică a Ucrainei.

Der Spiegel: Dacă majoritatea ucrainenilor vor să adere la UE și NATO, ce anume va dă dreptul să spuneți că nu au voie să facă asta?

Mearsheimer: Îi înțeleg pe ucraineni. Însă Rusia este o mare putere și a spus limpede că mai degrabă vor distruge Ucraina înainte ca ea să adere la NATO. Nu vreau ca Ucraina să fie distrusă. Asta am spus în 1990, când am subliniat că Ucraina trebuie să păstreze armele nucleare sovietice și că nu trebuie sub nicio formă să adere la NATO. Dacă ucrainenii mi-ar fi urmat sfatul, acum Ucraina ar fi fost intactă

Der Spiegel: Trump îi tratează bine, pentru moment, pe liderii unor state care erau văzute până de curând ca rivalii Americii – Putin și Xi Jinping. Încearcă acești trei oameni să împartă lumea în sfere de influență?

Daca SUA vor ieși din Europa și daca se va reglementa conflictul din Ucraina, intensitatea competiției militare dintre SUA și China va creste

Mearsheimer: Perspectiva aceasta se aplică relațiilor SUA-Rusia. Trump nu are o problemă ca Rusia să controleze o bucată bună din Ucraina. Însă în Asia de Est este o altă poveste. China este un concurent egal care vrea să domine Asia de Est. Suntem într-o competiție puternică cu China în ce privește inteligența artificială, super-computerele, și microcipuri pentru computere cuantice. În ultimii ani, SUA nu au acordat multă atenție Chinei, pentru că au fost prinse în Ucraina și Orientul Mijlociu, sprijinind Israelul în diverse războaie. Daca SUA vor ieși din Europa și daca se va reglementa conflictul din Ucraina, intensitatea competiției militare dintre SUA și China va creste.

Der Spiegel: Cum ar trebui să se comporte Europa în această constelație?

Mearsheimer: Țările europene ar trebui – și probabil vor face asta – să acționeze conform interesului lor. Americanii au spus clar că Europa nu trebui să facă anumite lucruri în relația cu China. Cel mai important: să nu comercializeze tehnologii sofisticate. Dacă americanii se retrag din Europa, vor pierde influența supra europenilor în acest domeniu sensibil. Un lucru inteligent ar fi ca Trump să le spună europenilor că SUA vor menține forțe militare in Europa, dacă europenii nu vor avea asemenea relații comerciale cu China. Și în Războiul Rece am avut o problemă similară: germanii doreau să facă afaceri cu sovieticii. Atunci însă, America avea mult mai multă influență, pentru că asiguram securitatea Germaniei.

Mearsheimer: Trump vrea să retragă trupele din Europa, pentru a pivota spre Asia. Și vrea ca rușii să fie de partea Americii și nu de partea Chinei. Prin extinderea NATO, americanii au făcut prostia de a împinge Rusia în brațele Chinei. Trump încearcă să-i aducă pe ruși într-o poziție neutră sau, în mod ideal, de partea SUA.