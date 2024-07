„Mergem și batem la Budapesta!”

Nimeni nu concepe la FCSB necalificarea cu Maccabi Tel Aviv.

FCSB nu a putut lua avantaj cât de mic în prima manșă a dublei de calificare cu Maccabi Tel Aviv în turul 2 preliminar al Champions League, deși a beneficiat de prezența unui număr de suporteri record în tribunele stadionului din Ghencea, peste 26.000 de spectatori.

Bucureștenii s-au apropiat de ceea ce era nevoie ca ingrediente pentru a pune sub presiune echipa israeliană și a crea ocazii de gol abia în a doua repriză și ca forcing, în ultimele 20 de minute. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-1, dar presa din Tel Aviv este corectă și recunoaște că este un rezultat mincinos și că au avut mare noroc, dar nu se știe dacă acesta va mai continua și la retur.

Paradoxal, deși nu a fost succesul scontat și dorit nu există panică și nici crispare în tabăra campioanei României. De la patronul Gigi Becali, care a fost nemulțumit doar de kilogramele în plus ale vârfului Daniel Popa și de faptul că Marius Ștefănescu nu se ridică la nivelul jucătorului de la Sepsi, la antrenorul Elias Charalambous și majoritatea jucătorilor există o singură opinie.

Aceea că, fără a face un meci bun, FCSB ar fi trebuit să câștige măcar la un gol diferență și că numai neșansa și paradele portarului Mishpati au împiedicat acest lucru. Toată lumea este optimistă înaintea returului de la Budapesta, nimeni nu concepe că echipa nu se va calfica în turul 3 preliminar, acolo unde, însă, chiar va fi un obstacol dur, campioana Cehiei, Sparta Praga, învingătoare la pas în Irlanda, pe terenul lui Shamrock Rovers, cu 2-0.

Neașteptat, Gigi Becali nu a fost atât de furios și așteaptă victoria în Ungaria: „M-a încântat echipa. Am avut o echipă care a jucat aproape de 100%. Toți spuneau că nu avem șanse, dar Maccabi trăgea de timp. Am avut încă vreo 3 ocazii de a marca, au dat un gol din greșeala noastră. Ca valoare, suntem mult peste. Noi suntem favoriți, ne pot scoate doar dacă Dumnezeu e împotriva noastră. Ei nu ne pot bate pe noi. Noi le-am luat pulsul, am văzut că trăgeau de timp. Ne-au luat frica. Avem ascendent asupra lor.

Pe Lixandru l-am schimbat că avea galben. Era mult mai bine cu el. Că ei nu stăteau în ghete pe final. Baba nu a ieșit în relief. Edjouma a avut două ocazii și nu a băgat-o”.

Elias Charalambous pune totul numai pe seama neșansei.

„Sunt fericit pentru prestația de azi. Băieții au încercat să urmeze planul, au făcut lucruri bune. Dacă o echipă trebuia să câștige astăzi, aceea am fi fost cu siguranță noi.

Am avut cele mai mari ocazii, dar adversarii au reușit să înscrie cu o singură șansă. Așa e fotbalul, știm că returul va fi mult mai greu. Trebuie să ne pregătim și să jucăm mai bine în meciul de retur.

Portarul lor a fost în formă foarte bună astăzi. Dacă ar trebui să aleg cel mai bun jucător, acesta ar fi portarul lor, ceea ce spune multe despre meci. Trebuie să ne concentrăm pe meciul de vineri și apoi să ne pregătim pentru returul din Ungaria.

Totul se va decide acolo. Fanii au fost extraordinari astăzi. Au creat o atmosferă uimitoare și au împins echipa în momentele dificile. Sper să avem parte de același sprijin și în retur”.