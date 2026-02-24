„După patru ani, Parlamentul European nu a dezamăgit Ucraina. Pentru că știm că atunci când suntem uniți, Ucraina și Europa sunt puternice.

Securitatea Ucrainei este securitatea Europei, libertatea Ucrainei este libertatea Europei, iar viitorul Ucrainei este în Europa”, a arătat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în deschiderea sesiunii.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat, la rândul său, recunoștința pentru sprijinul continuu acordat de Parlamentul European Ucrainei.

„Simțim cu adevărat că multor europeni le pasă de ceea ce se va întâmpla cu Ucraina (…), s-a adresat el eurodeputaților, prin conexiune video, de la Kiev.

”Nu am ales niciodată acest război, nu l-am provocat și facem tot ce ne stă în putință pentru a-l opri”, a mai spus Zelenski.

El a subliniat modul în care „dictatura instabilă mintal” a lui Vladimir Putin de la Moscova reprezintă o amenințare agresivă atât pentru vecinii săi, cât și pentru Europa.

Putin însuși nu este în măsură să accepte „că în altă parte oamenii pot trăi diferit și se pot bucura de o viață care nu este cea pe care o preferă el”, a mai afirmat președintele Ucrainei.

Președintele Zelenski a subliniat, de asemenea, necesitatea unor garanții de securitate credibile pentru Ucraina.

El s-a arătat recunoscător tuturor celor care depun eforturi pentru a menține această legătură importantă la nivel mondial.

Împrumutul UE

Vorbind despre împrumutul UE, în valoare de 90 de miliarde EUR pentru Ucraina, Zelenski a subliniat importanța punerii sale în aplicare

„Putin va găsi o modalitate de a bloca Ucraina timp de decenii, divizându-vă, divizând Europa”, a adăugat el, în contextul în care a amintit că e nevoie de o dată clară pentru aderarea Ucrainei la UE.

El a solicitat, de asemenea, sancțiuni severe, încetarea dependenței Europei de energia rusă, închiderea băncilor ruse din Europa, reprimarea evaziunii sancțiunilor și a flotei din umbră a Moscovei și refuzarea accesului criminalilor de război ruși în Europa.

Parlamentul condamnă ferm războiul

Rezoluția condamnă cu fermitate războiul de agresiune, inclusiv implicarea regimurilor iranian și nord-coreean.

Deputații consideră că Rusia, conducerea sa și regimul din Belarusul învecinat, de unde Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei, sunt pe deplin responsabile pentru război și crime de război.

Parlamentul a solicitat Rusiei să înceteze imediat acțiunile sale militare, să se retragă de pe toate teritoriile ucrainene recunoscute la nivel internațional.

De asemenea, să elibereze deținuții și civilii deportați (inclusiv copiii) și să pună capăt încălcării independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

Deputații au reiterat în același timp că vor continua să nu recunoască niciun teritoriu ucrainean ocupat ca fiind rus.

Garanții de securitate solide

Parlamentul mai afirmă, potrivit documentului, că viitorul Ucrainei se află în UE.

Acesta recomandă accelerarea integrării Ucrainei pe piața unică și accelerarea pregătirilor UE pentru viitoarea extindere prin reforme instituționale interne.

De asemenea, PE solicită UE și statelor sale membre să își asume o mai mare responsabilitate pentru securitatea europeană și să sporească sprijinul militar, politic și diplomatic pentru Ucraina.

Deputații afirmă că un viitor acord de pace Ucraina-Rusia trebuie să se bazeze pe garanții de securitate solide și credibile pentru Ucraina, comparabile cu articolul 5 din tratatul NATO și cu articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Textul salută noile inițiative multinaționale în materie de securitate pentru Ucraina, inclusiv o „forță de asigurare” propusă de aliații occidentali ai Ucrainei, combinată cu garanții de securitate.

Deputații își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la abordarea actuală a SUA a negocierilor de pace.

Washingtonul pare să acorde prioritate încheierii de acorduri pe termen scurt și menținerii „stabilității strategice” cu Rusia în detrimentul unor discuții autentice, se arată în document.

Decuplarea energetică de Rusia

Rezoluția mai solicită sporirea sancțiunilor împotriva Rusiei și continuarea decuplării de energia rusă.

Cer, de asemenea, o nouă eliminare treptată a altor surse de energie rusești, inclusiv petrolul și toate produsele petroliere, uraniul, uraniul îmbogățit, combustibilul și serviciile nucleare, precum și dezafectarea permanentă a conductelor Nord Stream.

Deportarea copiilor ucraineni

Deputații condamnă, în același timp, deportarea copiilor ucraineni în Rusia și sprijină eforturile internaționale de a asigura returnarea acestora.

Nu în ultimul rând, Parlamentul dorește sancțiuni extinse împotriva instituțiilor și funcționarilor ruși implicați în crime de război.

De asemenea, o aplicare mai strictă a pedepselor împotriva eludării sancțiunilor, interdicții de intrare în spațiul Schengen pentru personalul militar rus implicat în război și desemnarea Grupului Wagner și a entităților sale succesoare drept organizații teroriste.

Kremlinul a arătat marţi, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia sa pe scară largă în Ucraina, că decizia ţărilor occidentale de a interveni în conflictul pe care îl are cu vecinul său a transformat „operaţiunea sa militară specială” într-o confruntare mult mai amplă cu ţările care, potrivit Moscovei, doresc să distrugă Rusia.

Citește și: Ursula von der Leyen a sosit la Kiev în ziua în care se împlinesc patru ani de la război