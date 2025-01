Messi al portarilor, grave carențe de caracter

În urmă cu câțiva ani de zile Gigi Becali anunța, în stilul său emfatic, faptul că a reușit să-l aducă la FCSB pe Messi al portarilor și că va lua peste puțin timp cel puțin 20 de milioane de euro.

Era vorba despre Andrei Vlad, care se făcuse remarcat între buturile Universității Craiova, deși pentru un goalkeeper faptul că nu avea nici 20 de ani însemna mai degrabă un handicap.

Bineînțeles Messi a devenit imediat titular și spre marea dezamăgire a lui Becali s-a remarcat prin seria de gafe comise, unele de notorietate, cum a fost golul primit în Europa, de la Rapid Viena, fază la care a ajuns cu tot cu mingie dincolo de linia porții!

Și fenomenul Vlad s-a transformat în eterna rezervă iar în rarele ocazii când era trimis pe teren fundașii bucureșteni treceau prin mari emoții. Culmea este că jucătorul era foarte nemulțumit de situația sa și în sfârșit, în această iarnă a avut loc despărțirea de FCSB.

Cum unul dintre cei mai buni portari din SuperLigă, cehul Lukas Zima, s-a transferat chiar în locul său, la FCSB, de la Petrolul, Andrei Vlad a făcut exact drumul opus, spre Ploiești, pentru a lucra sub comanda lui Adrian Mutu.

Însă, Andrei Vlad nu va apăra buturile Petrolului și se află deja acum în Kazahstan, unde a semnat cu Aktobe. Toate detaliile contractului cu prahovenii fuseseră puse la punct când jucătorul a venit cu introducerea unei clauze nemaiîntâlnite.

Vlad a cerut să fie introdus în contract faptul că el va fi portarul titular și că niciodată nu se va afla pe bancă pe post de rezervă. Președintele Petrolului, Claudiu Tudor, i-a spus că o asemenea clauză nu a existat vreodată în fotbal iar Vlad a strâns imediat bagajele și a plecat.

Claudiu Tudor a vorbit despre acest subiect la finalul primului amical al cantonamentului din Antalya:

N-aș face mare tam-tam, dar ca să spunem în câteva cuvinte, el trebuie să înțeleagă că trebuie să muncească pentru un post de titular și cu siguranță când va fi dispus să facă acest lucru va apăra și va fi un portar de calitate.

Nimeni nu poate să îi garanteze acest lucru, asta e părerea mea. Nu ne-a șocat, noi trebuie să îi respectăm decizia, pentru că așa este la fotbal, aș spune că nu a fost să fie, poate pe viitor. Atât, i-aș da un singur sfat, că trebuie să muncească dacă vrea să fie titular, la orice echipă din lumea asta.

Sincer, nu aș vrea să îi dau sfaturi mai departe, am spus aceste lucruri pentru că așa am simțit. Mai departe e treaba lui ce face și unde se duce, îi urez baftă și cred că trebuie să plece puțin mai de jos pentru a se impune.

Nu am mai întâlnit până acum, sincer, aveam alte așteptări, dar aș vrea să mă opresc, nu aș vrea să continui foarte mult, îi urez baftă și cred că așa este corect și din partea mea, din poziția mea, să nu spun mai multe. Sper să reușească acolo unde se duce”.