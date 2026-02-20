Metoda Anghel Saligny. Moldova se ridică în guvernarea Bolojan. Topul județelor care au primit bani

Cotidianul a analizat într-un prim material evoluția plăților pentru proiectele pe extinderea rețelelor de gaze, prin banii din Programul Anghel Saligny. Mai mult, a arătat cine sunt liderii care controlează acele județe.

Într-un al doilea material a arătat către cine au mers cei mai mulți bani pentru drumuri comunale, canalizare și apă. E vorba de sute de milioane, iar într-un caz un județ a depășit borna de un miliard de lei.

În acest al treilea material, Cotidianul arată ce a însemnat Programul Anghel Saligny în guvernarea Bolojan. Mai precis, cine au fost marii câștigători. Iar datele analizate, plată cu plată, indică și o concluzie clară. Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila (UDMR), a dat cele mai mari sume către regiunea Moldovei.

Drumuri, apă și canalizare prin Programul Anghel Saligny

Campionii banilor din Programul Anghel Saligny în „epoca Bolojan” sunt administrațiile din județul Neamț. 288 milioane de lei au intrat în conturile UAT-urile din județul Neamț în a doua jumătate a anului 2025. Este de departe cea mai mare sumă. La vârful celor două mari partide, sunt oameni relativ noi, dar cu experiență în administrație.

În cazul PSD, Daniel Harpa e la primul mandat șefia CJ Neamț, după ce a apus epoca Arsene din județ. Harpa a fost primar trei mandate în Târgu Neamț. Așadar, rodat în confruntări electorale.

În ceea ce privește PNL, la cârma formațiunii este Laurențiu Leoreanu. Liderul liberal a fost două mandate primar al Romanului (2008-2016), apoi a avut două mandate de parlamentar (2016-2024). În 2024 a revenit în administrația locală și a recâștigat Primăria Roman. Este unul dintre liberalii disciplinați din echipa lui Ilie Bolojan.

Locul al treilea la alocări în prima jumătate de an de Guvern Bolojan este Iașiul, cu 266 de milioane de lei. Formal, PNL Iași e condus de Alexandru Muraru, un om din garda de apărători ai premierului. Însă o putere mare în filială, mai ales când vine forma de bani pentru primării și CJ Iași, are Costel Alexe. Certat cu legea, Alexe e la al doileaamandat la șefia CJ Iași.

226 de milioane de lei au mers în a doua jumătate a anului 2025 către administrațiile din Suceava. CJ Suceava e condus de PSD-istul Gheorghe Șoldan, cel care i-a luat fața influentului Gheorghe Flutur. În 2021-2022, cu Flutur printre negociatorii alocării din Anghel Saligny, Suceava a ieșit campiona pe hârtie la alocări, după cum susțin surse din PNL pentru Cotidianul.

200 de milioane de lei au mers și în Vaslui. Principalul partid e PSD în acest județ. Șeful CJ Vaslui e Ciprian Trifan, după ce Dumitru Buzatu, a fost tras pe linie moartă, din cauza problemelor penale. Timp de 12 ani Buzatu condusese județul, după ce avusese și trei mandate de deputat.

Puternic din spate a venit și Botoșaniul, cu un plus de 195 de milioane de lei în prima jumătate de an a guvernării Bolojan. CJ Botoșani e condus de Valeriu Iftime, un apropiat al premierului. Venit din mediul de afaceri, Iftime e la primul mandat de șef de CJ.

Borna de 150 de milioane a mai fost depășită în perioada iulie-decembrie 2025 de alte câteva județe. Mai precis, Bistrița Năsăud (189 de milioane), Arad (187 de milioane), Bacău (174 de milioane), Alba (166 milioane) sau Maremureș (151 de milioane). Exact 150 de milioane au mers spre administrațiile din Olt, județ patronat de influentul Paul Stănescu.

Extinderea rețelei de gaze prin Programul Anghel Saligny

În cazul banilor pentru extinderea rețelelor de gaze fondurile sunt mai mici, dat fiind că în joc au fost puși doar 13 miliarde de lei. Însă și în cazul acestora găsim unele diferențe semnificative. De exemplu, campionul de fonduri noi pe gaze în cele șase luni este Suceava, cu 102 milioane de lei. Pentru Bacău au fost decontate alte 64 milioane de lei.

Și către județul Buzău au plecat alți aproximativ 48 milioane de lei. În guvernarea Bolojan și spre Bihor au plecat încă aproximativ 46 milioane de lei. Din Bihor este atât premierul, cât și ministrul Dezvoltării.