Mirabela Dauer, audiată la DNA: „Sunt mâhnită și indignată”

Cântăreața Mirabela Dauer a fost chemată la audieri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în dosarul locurilor de veci în care este cercetat generalul în rezervă Cătălin Zisu, fost comandant al Logisticii Armatei.

Mirabela Dauer a fost unul dintre cei care au primit un loc de veci concesionat ilegal.

„Mi-am dorit un loc de veci…

Nu ca să-mi aparțină mie, mi l-am dorit pentru ca cei ce m-au iubit să aibă unde să-mi lase o floare, să-mi aprindă o lumânare. O dorință tăcută de liniște pentru ce va fi după plecarea spre lumea mai bună.

Prin mărinimia generalului Zisu, am primit o concesiune plătită, nu cerșită. Am crezut că, odată cu ea, va veni și pacea. Dar în loc de recunoștință, am primit o citație. Pentru prima dată în viața mea, m-am văzut chemată la DNA.

Nu pentru o vină, ci pentru o presupunere. Nu pentru o faptă, ci pentru o neînțelegere.

Și tot ce simt e o durere surdă și o umilință care nu mi se cuvin.

Sunt mâhnită și indignată și aleg astăzi să mă adresez vouă, cei care m-ați susținut întotdeauna cu dragoste și respect.

Am aflat cu stupoare că un gest simplu, profund omenesc, venit din partea unei persoane care a iubit artiștii toată viața și care s-a dedicat sprijinirii lor, a fost transformat într-un motiv de suspiciune. Faptul că mi-a fost oferit, cu toată inima, un loc de veci, UN LOC DE VECI, dragii mei – un simbol al grijii și al prețuirii față de artist, nu un favor, nu un câștig – a fost suficient pentru a fi chemată la DNA.

Este revoltător! Este dureros să trăiești într-o lume în care omenia, recunoștința și respectul față de artă devin subiecte de anchetă. Nu am cerut nimic, nu am luat nimic cu forța – mi s-a oferit, cu drag, un loc liniștit pentru atunci când nu voi mai fi. Atât. Nimic mai mult.

Mă doare că trebuie să îmi apăr demnitatea pentru un gest care ar trebui să fie înțeles prin prisma valorilor umane, nu a suspiciunilor birocratice. Artiștii acestei țări merită recunoștință, nu umilință. Merită sprijin, nu anchete.

Mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături, care cunosc omul din spatele numelui și care înțeleg că arta nu se judecă, ci se respectă.

Mulțumesc și respect este ceea ce îi transmit generalului Cătălin Zisu. Și încă ceva – adevărul iese întotdeauna la suprafață, să nu uiți!

Vă îmbrățișez! Cu tristețe, dar cu fruntea sus, a transmis cântăreața.