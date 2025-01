Mircea Fechet: La Romsilva am văzut sfidare

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a convocat miercuri conducerea Romsilva pentru discuții cu privire la reorganizarea Regiei și a anunțat că va solicita o propunere rezonabilă de contract colectiv de muncă.

‘Cine gestionează avuția națională e dator să arate respect față de români, iar la Romsilva, care administrează pădurile țării (și subliniez acest lucru, Regia este doar un administrator, nu proprietar!), am văzut sfidare în loc de respect. Am convocat conducerea Romsilva la minister miercuri, la ora 11:00, ca să discutăm despre cum reorganizăm această instituție care are în gospodărire 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului și, potrivit propriilor calcule, un profit de aproximativ 1,3% din cifra de afaceri, estimat pentru 2024 (oricum, vom vedea ce e și cu acest profit). Cu mai mult de jumătate dintre direcțiile silvice pe pierdere, cu lemn care putrezește la marginea drumurilor forestiere, în loc să ajungă în fabricile de mobilă și în atelierele de tâmplărie din țară, cei care administrează Regia se premiază. Și nu oricum, ci la un nivel care sfidează pur și simplu bunul-simț pe care îl așteaptă contribuabilii din partea noastră, ca bugetari’, a precizat luni seara ministrul Mediului, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a anunțat că așteaptă de la conducerea Regiei o propunere rezonabilă de contract colectiv de muncă în condițiile în care încasarea unor beneficii enorme la pensionare a fost o regulă, nu e o excepție. Potrivit cifrelor publicate de ministrul de resort, aceste beneficii au ajuns la 443.488 lei pentru un angajat din Centrala RNP în aprilie 2024, 368.274 lei pentru un salariat din Centrala RNP în februarie 2023 sau 341.504 lei tot pentru un angajat din Centrala RNP în decembrie 2023.

‘Miercuri, voi solicita conducerii să vină cu o propunere rezonabilă de contract colectiv de muncă, pentru că, să continui să primești bani nemunciți de la stat, doar pentru că poți, arată un statut de privilegiat care nu doar că nu e justificat de rezultate, dar e rupt de realitatea pe care o vreau, ca ministru, pentru angajații de la Mediu. Încasarea unor beneficii enorme la pensionare a fost o regulă, nu e o excepție la Romsilva’, a subliniat Mircea Fechet.

Acesta a publicat și o listă cu direcțiile silvice care au făcut profit, cele mai mari sume fiind trecute în dreptul DS Suceava, cu un profit brut de 105 milioane de lei, DS Neamț, cu 52,5 milioane de lei și Centrala RNP cu 35,1 milioane de lei.