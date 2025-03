Mirel Rădoi știe cum va lua titlul

Duminică seară, într-un meci din ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a arătat că, deși a jucat până acum nu mai puțin de 53 de meciuri în toate competițiile, rămâne cea mai bună echipă de la noi.

Campioana a învins pe teren propriu cu 1-0 pe Universitatea Craiova, supergol reușit de Șut, și a terminat sezonul regulat pe primul loc.

FCSB a demonstrat că și dacă are numeroase absențe din echipa tip reușește să facă față cu brio și să ia toate punctele. Gigi Becali a fost entuziasmant de evoluțiile lui Adrian Șut și Juri Cisotti, la ambii stabilind o creștere salarială la 20.000 de euro lunar. Latifundiarul este pur și simplu entuziasmat de italian, pe care îl consideră la acest moment peste Darius Olaru în vremurile lui bune. Cu toate acestea, Becali spune că, pentru a fi sigur de titlu, vor mai veni patru jucători.

De cealaltă parte, Mirel Rădoi a oferit un adevărat spectacol la conferința de presă, subliniind că obiectivul este câștigarea titlului și că pentru a-l atinge știe care sunt condițiile care să îi garanteze succesul. Rădoi s-a arătat în mare vervă, ieșind din tiparele sale obișnuite în dialogul său cu presa.

„A fost o partidă foarte bună. Poate par puțin nebun, dar sunt multe lucruri pe care le-am văzut în seara asta. Nu sunt prostul satului să vi le spun pe toate, dar am observat foarte multe lucruri, care îmi dau de gândit. La nivel de determinare, sacrificiu nu am ce le reproșa băieților.

E vorba de presiune. O să inventez ceva săptămâna asta, o să scot boxa pe teren, ca Arteta, habar nu am, să putem rezista presiunii. Eu și secunzii o să țipăm ca nebunii pe teren, ca să putem pune presiune, să îi obișnuim cumva. Dacă ăstea sunt soluțiile, o să facem.

Eu sper să o oprim noi (n.r. pe FCSB din drumul spre titlu), după seara asta, băieții au de luat o revanșă. Trebuie să încerci să rupi jocul, sunt multe lucruri de învățat. Felicitări, FCSB, felicitări jucătorilor, dar îi avertizez de acum că nu o să aibă viață ușoară când or să vină la Craiova.

După calculele pe care le-am făcut, în cel mai slab an, campioana a reușit să câștige 19 puncte în play-off. Nu stau foarte bine cu matematica, mai ales că tot ați râs de mine cu Bacalaureatul, dar mi-au ieșit unele calcule. Dacă am reuși în primele 6 meciuri 6 victorii, am fi campioni.

Deci primul meci e cel mai important, primele 6 meciuri. Dacă nu ne iese cu U Cluj, prelungim după seria cu încă 6 victorii și tot așa. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple, dacă vrem să ieșim campioni: cuțitul în dinți, ciocul mic, muncă și de sâmbătă începem să mergem spre campionat”.