Modestul primar Emil Boc. Prea ”scumpă” să și-o poată permite!

Prea scumpă să și-o poată permite! E vorba chiar de primarul Emil Boc, pentru care achiziționarea unui apartament sau a unei case în oraș s-a dovedit un obiectiv greu de atins. Cel puțin asta susține edilul.

În contextul în care prețurile de pe piața imobiliară din Cluj Napoca au explodat în ultimii ani, cumpărarea unui apartament nu e la îndemâna oricui.

În Cluj Napoca, asemenea Bucureștiului, prețurile sunt piperate și creează dificultăți doritorilor.

Boc a avut la dispoziție, după cum spune, 100.000 de euro, sumă insuficientă să își cumpere o locuință la oraș.

Edilulă s-a mulțumit în cele din urmă cu o casă de vacanță în satul Câmpenești, comuna Apahida, pentru care a trebuit să scoată din buzunar 106.000 de euro.

„Da, și eu am vrut să-mi cumpăr casă în Cluj. Am avut 100.000 de euro și nu am putut să-mi iau o casă în Cluj.

A trebuit să-și cumpăr cu 106.000 de euro o casă de vacanță în Câmpenești.

Atât am putut să fac. Asta este, m-am adaptat la ceea ce am putut să fac eu, să-mi găsesc o soluție. Am căutat și în Cluj și în zona metropolitană.

Nici eu nu am putut să-mi găsesc să-mi cumpăr. Atât am găsit și m-am adaptat la ce există pe piață și la condițiile pe care le avem”, a declarat Emil Boc potrivit bugetul.ro.

Casa primarului Boc are 105 mp și beneficiază de un teren de 1.000 de mp.

Edilul a cultivat legume și pomi fructiferi și este foarte de mândru, lăsând să se vadă acest lucru în fotografiile postate pe rețelele sociale.