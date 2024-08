Momentul adevărului pentru campioana României

Astăzi, FCSB trece la lucruri cu adevărat serioase în cursa ei de a readuce o echipă din România în grupele Champions League.

De la ora 21:00, la Praga, campioana României are un examen deosebit de greu în compania Spartei, omoloaga din Cehia. Adversara are victorii pe linie în cele cinci meciuri oficiale, interne și preliminarii de Champions League, are un atac deosebit de prolific și va fi o misiunea cu adevărat dificilă pentru apărarea bucureștenilor.

De altfel, la casele de pariuri, Sparta Praga este văzută ca o favorită netă, la cotă de numai 1,50, în timp ce FCSB are cotă 6,50, dacă ar reuși fantastica performanță de a câștiga în fieful cehilor. Gigi Becali a recunoscut și el că Sparta este un obstacol teribil de greu, departe de acea echipă cu ani în urmă când cu Nicolae Stanciu în formă extraordinară FCSB punea la respect echipa pragheză.

La gazde, pierderea mare este chiar căpitanul echipei, Filip Panak. „Din păcate, Filip nu este încă apt. Dacă ne grăbim cu revenirea, ar putea exista consecințe pe termen lung pentru Filip. Spun din nou că nu s-a întâmplat nimic grav, doar că nu poate juca”, a declarat Lars Friis, antrenorul de la Sparta Praga.

FCSB poate intra pe teren cu toți jucătorii pe care îi vrea patronul Gigi Becali în formula de start, neexistând nici o problemă medicală. În față David Miculescu a fost preferat lui Daniel Popa, deși ultimul a avut o mare contribuție la golul calificării din returul cu Maccabi Tel Aviv, în minutul 90, când i-a pasat perfect lui Baeten.

Dacă FCSB ar reuși excelenta performanță de a trece de Sparta Praga, în play-off ar da de învingătoarea dintre PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu sau de Malmo. În cazul eliminării și trecerii în play-off-ul Europa League obstacolul ar fi unul accesibil, echipa austriacă LASK Linz, cu un lot slăbit de plecări, ca urmare a problemelor de buget.

Echipe probabile:

Sparta Praga (3-4-3): Vindahl – Ross, Pavelka, Sorensen – Wiesner, Sadilek, Laci, Imanol – Haraslin, Olatunji, Krasniqi (fostul jucător al CFR Cluj și al Rapidului)

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Ngezana, Radunovic – Ad. Șut, Lixandru – Ștefănescu, Olaru, Alexandru Băluță – Miculescu