Monica Bîrlădeanu, disciplină înainte de nuntă. ”Am chef, n-am chef…”

Monica Bîrlădeanu și medicul militar Valeriu Gheorghiță se căsătoresc, va fi nunta anului, circulă în presă.

Prezentați drept frumoasa actriță și medicul care a coordonat campania de vaccinare din România în timpul pandemiei de coronavirus, cei doi n-au putut ține departe ochii presei discreta lor relație, acum nici nunta.

Va fi la Snagov și se vorbește și despre cadouri.

Dana Budeanu i-a cerut mirelui, cadou de nuntă, pentru Monicăi Bârlădeanu, un bucătar.

Da, da! Să-i angajeze, zice Budeanu, un bucătar că nu se face să se-apuce de gătit la 46 de ani.

”N-a gătit o viață, gătește acum trei feluri pe zi?”, încearcă să convingă creatoarea de modă.

„Până pe 6 octombrie mai gătește Monica, după aia, gata. El ar putea să îi facă o surpriză, cadou de nuntă, să îi angajeze un bucătar. Ce faci, mă, o pui pe femeie, la 46 de ani, să înceapă găteala? ”, explică ea.

Monica Bărlădeanu pare să știe însă exact de ceea ce are nevoie.

S-a apucat serios de sport, mănâncă ce trebuie și nu umblă cu jumătăți de măsură.

Nu se poate cu ”am chef, n-am chef, te duci la vale complet”, spune actrița.

„Pe măsură ce înaintează în vârstă, femeia are nevoie masivă de activitate fizică și de menținerea masei musculare(…) M-am hotărât să cultiv și să mă țin de această disciplină. (…) Am voință, dar tocmai pentru că în momentul în care îmi spun ‘nu am chef, acela e momentul în care știu că trebuie să calc peste acest ‘nu am chef și să mă duc.

Pentru că ‘nu am chef este un criteriu foarte periculos.

Dacă faci lucrurile bazate pe ‘am chef, nu am chef, te duci la vale complet. Practic, nu reușești să cultivi absolut nimic.

Nu poți să fii consecvent în legătură cu nimic, să fii serios în legătură cu nimic, dacă ‘am chef sau n-am chef este un criteriu’, a explicat Monica pentru revista Viva.