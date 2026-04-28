Monopolul UDMR, în pericol. Se lansează un partid nou, apropiat de Tisza, pentru maghiarii din România

Partidul Unității Maghiare din România (RMEP) este fondat de un apropiat al partidului care tocmai a câștigat alegerile din Budapesta, Tisza. Conform Transtelex, Katai Istvan este un contestatar fervent al politicii UDMR din România. Totodată, acesta a înființat o insulă Tisza pe teritoriul României.

Aceste „insule” sunt organizații informale locale ale partidului lui Peter Magyar. Formate din undeva între 5 și 50 de persoane, aceste grupuri au ca scop interacționarea cu grupurile țintă locale.

„Așteptarea a luat sfârșit. RMEP a sosit. Am pus bazele. Mâine întoarcem cărțile pe față”, a scris Katai Istvan pe Facebook la anunțarea Partidului Unității Maghiare din România, ilustrat cu trei inimi în culorile roșu, galben și albastru.

Kátai a precizat pentru Transtelex că procedura de înregistrare a partidului este în curs și că sunt așteptate evoluții în una-două zile. Nu a dezvăluit însă cine sunt fondatorii. Nu a răspuns nici la întrebarea dacă înființarea partidului are legătură cu faptul că, la întâlnirea de la Budapesta dintre Kelemen Hunor și Magyar Péter, nu s-a cerut demisia liderului UDMR, deși mulți se așteptau la acest lucru. Katai a făcut anterior declarații conform cărora șeful UDMR ar fi trebuit tras la răspundere.

Kátai a negat că ar fi vorba despre o filială a Tisza în Transilvania. În schimb, Szeghalmi Örs, cofondatorul Insulei Tisza din Oradea, a spus că este vorba despre „un partid pornit din apropierea Tisza”. El a sugerat și că faptul că Magyar Péter nu i-a cerut demisia lui Kelemen Hunor la întâlnirea lor ar trebui privit în acest context.

Ce spune UDMR

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, a spus că formațiunea nu comentează deocamdată fondarea unui competitor direct. Totuși, acesta a menționat doar că Kátai recrutează membri.

„Având în vedere că este fondatorul Tisza Sziget din Transilvania, nu pot decât să sper că partidul Tisza din Ungaria nu are legătură cu această inițiativă”, a declarat Csoma Botond.

Luni, șeful noii formațiuni a prezentat și liniile principale ale partidului. Katai a criticat repetat poziții UDMR, plasând noua formațiune în opoziție cu partidul care reprezintă maghiarii din România.

Katai susține că UDMR a creat un sistem bazat „prea des pe loialitate, relații de tip clientelar, mici feude locale, intimidare și menținerea dependențelor”.

Programul noului partid va fi publicat pe capitole și va aborda teme precum educația în limba maternă, consolidarea economică, autonomia funcțională, situația comunităților dispersate, dubla rezidență și combaterea corupției.