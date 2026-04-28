Monopolul UDMR, în pericol. Se lansează un partid nou, apropiat de Tisza, pentru maghiarii din România

Kátai a negat că ar fi vorba despre o filială a Tisza în Transilvania. În schimb, Szeghalmi Örs, cofondatorul Tisza Sziget din Oradea, a spus că este vorba despre „un partid pornit din apropierea Tisza”.

De Rami Cristescu - REDACTOR
Monopolul UDMR, în pericol. Se lansează un partid nou, apropiat de Tisza, pentru maghiarii din România

FOTO: Peter Magyar / Facebook

Kátai a negat că ar fi vorba despre o filială a Tisza în Transilvania. În schimb, Szeghalmi Örs, cofondatorul Tisza Sziget din Oradea, a spus că este vorba despre „un partid pornit din apropierea Tisza”.

Kátai István, fondatorul unei „insule Tisza” pe teritoriul României, a anunțat intenția de a lansa un nou partid care să reprezinte maghiarii de pe teritoriul României. Partidul Unității Maghiare din România (RMEP) nu este deocamdată o organizație înregistrată oficial, procedura fiind în curs. Liderul noului partid susține că formațiunea nu se vrea o anexă a Tisza.

Partidul Unității Maghiare din România (RMEP) este fondat de un apropiat al partidului care tocmai a câștigat alegerile din Budapesta, Tisza. Conform Transtelex, Katai Istvan este un contestatar fervent al politicii UDMR din România. Totodată, acesta a înființat o insulă Tisza pe teritoriul României.

Aceste „insule” sunt organizații informale locale ale partidului lui Peter Magyar. Formate din undeva între 5 și 50 de persoane, aceste grupuri au ca scop interacționarea cu grupurile țintă locale.

„Așteptarea a luat sfârșit. RMEP a sosit. Am pus bazele. Mâine întoarcem cărțile pe față”, a scris Katai Istvan pe Facebook la anunțarea  Partidului Unității Maghiare din România, ilustrat cu trei inimi în culorile roșu, galben și albastru.

Kátai a precizat pentru Transtelex că procedura de înregistrare a partidului este în curs și că sunt așteptate evoluții în una-două zile. Nu a dezvăluit însă cine sunt fondatorii. Nu a răspuns nici la întrebarea dacă înființarea partidului are legătură cu faptul că, la întâlnirea de la Budapesta dintre Kelemen Hunor și Magyar Péter, nu s-a cerut demisia liderului UDMR, deși mulți se așteptau la acest lucru. Katai a făcut anterior declarații conform cărora șeful UDMR ar fi trebuit tras la răspundere.

Kátai a negat că ar fi vorba despre o filială a Tisza în Transilvania. În schimb, Szeghalmi Örs, cofondatorul Insulei Tisza din Oradea, a spus că este vorba despre „un partid pornit din apropierea Tisza”. El a sugerat și că faptul că Magyar Péter nu i-a cerut demisia lui Kelemen Hunor la întâlnirea lor ar trebui privit în acest context.

Ce spune UDMR

Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, a spus că formațiunea nu comentează deocamdată fondarea unui competitor direct. Totuși, acesta a menționat doar că Kátai recrutează membri.

„Având în vedere că este fondatorul Tisza Sziget din Transilvania, nu pot decât să sper că partidul Tisza din Ungaria nu are legătură cu această inițiativă”, a declarat Csoma Botond.

Luni, șeful noii formațiuni a prezentat și liniile principale ale partidului. Katai a criticat repetat poziții UDMR, plasând noua formațiune în opoziție cu partidul care reprezintă maghiarii din România.

Katai susține că UDMR a creat un sistem bazat „prea des pe loialitate, relații de tip clientelar, mici feude locale, intimidare și menținerea dependențelor”.

Programul noului partid va fi publicat pe capitole și va aborda teme precum educația în limba maternă, consolidarea economică, autonomia funcțională, situația comunităților dispersate, dubla rezidență și combaterea corupției.

Distribuie articolul pe:

3 comentarii

  1. Nu ne era de ajuns o povară . A trebuit ca să meargă trotinetiștii la Budapesta pentru a susține apariția a încă unei nenorociri .

    Răspunde

  2. Partide formate din 5 membri nu sunt bagate in seama decat de gazetari nepriceputi. Este exact cum „presedintele ales al romanilor” strange pana la 50 de sustinatori in fata la militia Ilfov !

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro