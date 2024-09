Muzica clasică în fosta mină Petrila

Sala de Apel de la Mina Petrila va găzdui în weekend un concert de muzică clasică. Publicul va descoperi poveștile din spatele pieselor, precum și lucrurile care i-au inspirat pe compozitori să își scrie capodoperele. Intrarea este liberă, însă e nevoie de rezervarea locului online pe site-ul https://classicunlimited.ro/.

Prin acest proiect, pianistul Bogdan Vaida duce muzica clasică în locuri mai puțin obișnuite pentru astfel de evenimente.

Turneul din acest an are loc sub tema “In Harmony”, iar repertoriul ne vorbește despre cum putem experimenta natura în viziunea unor mari compozitori, precum Bach, Rameau, Liszt, Sibelius, Debussy, Enescu, dar și prin ochii – sau mai bine zis urechile – a doi compozitori contemporani români, Anamaria Meza și Ciprian Gabriel Pop.

Organizatorii au ales ca scene ale concertelor orașe mici, comunități rurale și spații culturale reinventate, locuri unde ne putem inspira pentru a transforma lumea din jur, a reda zone industriale dezafectate comunității și a proteja natura și patrimoniul cultural.

„Abia aștept reîntâlnirea cu publicul, cu cei care au venit anii trecuți la concerte și sper să convingem cât mai mulți oameni care nu au mai fost să vină la concerte, să ne bucurăm împreună de muzică”, afirmă pianistul Bogdan Vaida, inițiatorul proiectului Classic Unlimited.

Concertul de sâmbătă, 21 septembrie 2024, de la Petrila va fi primul din cadrul turneului din acest an care va poposi în 11 locuri speciale din țară.

Este a cincea oară când pianistul Bogdan Vaida ajunge la Petrila în cadrul Classic Unlimited, după ce la precedentele ediții publicul a fost extrem de receptiv și dornic să participe, iar concertele s-au ținut cu sala plină.

Anul acesta, concertul va avea loc într-un spațiu nou din cadrul Minei Petrila, după ce la edițiile anterioare spectacolele au avut loc la Sala Pompelor (Centrul POMPAdou), la Dispensarul vechi și de două ori în Clădirea Compresoarelor.

Iată mai jos întregul program al turneului Classic Unlimited 2024:

21 septembrie, ora 17.00 – Sala de Apel, Mina Petrila

22 septembrie, ora 18.00 – Palatul Cultural Blaj

28 septembrie, ora 18.00 – Biserica Romano-Catolică Roșia Montană

29 septembrie, ora 19.00 – TopicHUB Sibiu

5 octombrie, ora 17.00 – Castelul Ràkòczi-Bànffy Kastèly din Gilău

7 octombrie, ora 19.00 – Cinema Arta Cluj-Napoca

13 octombrie, ora 17.00 – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș

19 octombrie, ora 19.00 – Biserica și Claustrul Mănăstirii Franciscanilor Gherla

20 octombrie, ora 18.00 – Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighetu Marmației

25 octombrie, ora 19.00 – Templul Mare Sinagogă Rădăuți

26 octombrie, ora 17.00 – Centrul de Vizitare al Parcului Național Călimani, Șaru Dornei

Despre Classic Unlimited

Inițiat de Bogdan Vaida în 2015, în Germania, sub denumirea Klassik Mittendrin (în traducere, ’’muzica clasică în mijlocul nostru”), proiectul a demarat cu un concert de muzică clasică pentru pian într-un atelier de motociclete. Au urmat peste 30 de concerte în librării, sedii de companii, ateliere, fabrici, stații de epurare, cabinete veterinare și alte locuri în care se derulează viața de zi cu zi în Germania și Elveția. În 2017, proiectul a ajuns și în România, unde a fost primit extrem de bine. Formatul deschis și neconvențional al concertelor reușește să atragă tot mai multă lume spre muzica clasică.

Ultimele locuri disponibile se pot rezerva gratuit pe site-ul https://classicunlimited.ro/.