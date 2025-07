Nebunie pe piaţa imobiliară. Cu cât se vinde o astfel de garsonieră

Anunț absolut uluitor pe piaţa imobiliară. Un bucureștean a scos la vânzare pe un grup de Facebook dedicat imobiliarelor o garsonieră, despre care spune că e decomandată, etaj 1 din 4, strada Ilie Oprea (zona Luica – Giurgiului), și omul nostru recunoaște în anunț:

Starea garsonierei ”dezastru”, ”necesită megarenovare”.

Pentru o astfel de… garsonieră proprietarul cere nici mai mult, nici mai puțin: 33500 euro!

Anunțul a devenit rapid ținta bășcăliei internauților:

– Eu zic sa încerci sa o donezi si sa-i mai dai si niste bani omului care o primeste, ca poate asa scapi de ea…

– Aia nu necesita megarenovare. Necesita o simpla detonare.

– Doar 33mii euro?eu ti-as da 50mii…iti iei teapa

– Si gandacii si-au facut bagajele si au plecat de acolo.

– Doamne fereste, mai voi gândiți?Serios acum?Cine drk da stația bani pe focarul asta ???Tipic cocalarimilor de romania ,sa ceri pe asa ceva o groaza de bani ….sa mai bagi încă pe atat in ea …

– Am un unchi la tara, are un grajd pt porci, crede ma ca arata mai bine decat garsoniera ta

– Eu cred ca sunt poze din salina PRAID.

Cum poti sa ai tupeu sa pui postarea asta?