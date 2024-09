Neluțu Varga a pus piciorul în prag după CFR Cluj – UTA 

În ultima etapă din SuperLiga, CFR Cluj era mare favorită să învingă pe teren propriu o echipă aflată în mare derivă, UTA, care avea o singură victorie și era în zona fierbinte a clasamentului.

Însă, spre stupefacția principalului acționar Neluțu Varga, meciul s-a încheiat cu un șocant 3-1 în favoarea arădenilor, stricând astfel ziua de naștere a omului cu banii în Gruia.

Evident, acesta a fost foarte nemulțumit atât de rezultat cât și de evoluția jucătorilor unui club unde toate drepturile au fost achitate către aceștia până la ultimul bănuț. Este un rezultat care complică destul de mult situația din zona locurilor de play-off. Este adevărat că Varga a vândut mulți jucători de valoare, luându-l însă pe Louis Munteanu pentru care a plătit o sumă imensă pentru România, 2,5 milioane euro.

Foarte supărat, anulând din acest motiv și petrecerea care urma să aibă loc, Neluțu Varga a decis să meargă luni dimineață la stadion, unde, după spusele sale, a avut loc o discuție foarte la obiect cu conducerea clubului, stafful tehnic și toți jucătorii. Varga a dezvăluit pentru FANATIK SUPER LIGA cum a decurs această întâlnire precum și faptul că tuturor, mai ales jucătorilor, li s-a adat un ultim avertisment să arate maximă implicare pentru echipă, altfel se va tăia în carne vie, adică se vor rezilia contracte.

„Chiar acum am venit de la o întâlnire foarte mare pe care am avut-o la stadion cu Dan Petrescu, cu jucătorii și cu tot staff-ul. Le-am dat un ultim avertisment. A fost o discuție de aproximativ 30 de minute în care le-am spus jucătorilor că sunt extrem de nemulțumit, în primul rând de atitudine. Au toate condițiile, le-am dat salariile, lucrurile au intrat în normal, am făcut eforturi și mă aștept la o cu totul altă atitudine.

Este ultimul avertisment pe l-am dat tuturor, și jucătorilor, și lui Dan Petrescu. În următoarele etape, trebuie să facă tot posibilul să revină spiritul CFR-ului și să se întoarcă acolo unde ne e locul… Adică pe locul 1. Nici mai mult, nici mai puțin.(…)

Dan Petrescu nu este în pericol. Le-am transmis clar că el este șeful vestiarului, el este comandantul de oaste. Nu se pune problema îndepărtării sau demiterii lui Dan Petrescu. Am încredere că lucrurile vor reveni la normal, a fost o discuție foarte bună.

A fost și ziua mea, atât de supărat eram, că nici n-am avut chef să o sărbătoresc. (..).”.