Nici la fotbal nu decide România

S-au încheiat partidele din faza grupelor din această ediție a Ligii Națiunilor. Știm echipele promovate din ligile inferioare în cele superioare, știm care vor fi cele opt naționale care se vor bate pentru trofeu, știm retrogradatele directe și cine va juca baraj de promovare și baraj de supraviețuire.

Pentru noi, un lucru este clar. Indiferent de rezultatul pe care îl va stabili UEFA în urma abandonului terenului la București de către kosovari, am câștigat grupa 2 din Liga C și suntem sută la sută promovați în Liga B. Pentru că și dacă UEFA ne-ar da verdict negativ și am termina grupa la egalitate cu Kosovo, inclusiv la golaveraj, al treilea criteriu din regulament este departajarea pe baza numărului de goluri, ori noi avem 15 marcate și ei doar 13 (asta e valabil numai pentru un eșec la masa verde cu 0-3).

În schimb, un verdict favorabil kosovarilor ar avea efecte dezastruoase pentru a intra în urna a a doua la tragerea la sorți a preliminariilor CM 2026. Existau trei condiții de îndeplinit pentru a fi aruncați în urna a treia. Să câștige Cehia și Slovacia și să piardă România cu 3-0 la masa verde. Primele două s-au îndeplinit, dar dacă vom primi noi verdict favorabil sau s-ar menține scorul de 0-0, de pe teren, atunci el nu va mai conta și noi vom fi în urna a doua.

Cazul incidentelor de la București este judecat în regim de urgență de forul european în această săptămână. Dezbaterile au loc începând de miercuri, 20 noiembrie, și se pot încheia chiar ziua următoare, dacă cei cinci jurați care vor analiza cele întâmplate nu vor mai mai avea nevoie de alte dovezi suplimentare sau se mai mai pot prelungi cu alte 24 de ore dacă e nevoie de alte probe.

Cei cinci jurați sunt președintele Comisiei de Etică și disciplină al UEFA, austriacul Thomas Partl, cei doi vicepreședinți, ungurul Sandor Berzi și elvețianul Jaques Antenen precum și doi membri, portughezul Joao Leal și englezul Tura Win. Sigur vor fi amenzi foarte mari pentru ambele federații, pe noi ne paște și groaznica ipoteză de a juca un meci din preliminariile CM cu tribunele goale, dar sunt șanse minime să fie stabilit rezultatul la 3-0 pentru Kosovo.