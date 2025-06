Nicușor Dan, învins. În câteva cuvinte l-a desființat

”Nicușor Dan își începe mandatul așa cum l-a încheiat Emil Constantinescu: învins de sistem.

Asta dacă nu cumva sistemul este el”. Este descrierea pe care i-a făcut-o marți actualului președinte avocatul Toni Neacsu , fost judecător.

Toni Neacsu a postat mesajul pe pagina sa de Facebook după ce presa a scris, citând surse, că PSD, PNL, USR și UDMR și Minoritățile naționale au ajuns la un acord pentru o rotativă guvernamentală, astfel încât și PSD să preia apoi funcția de premier.

Liderul interimar al PNL, Ilie Bolojan, ar urma să fie desemnat miercuri premier de către președintele Nicușor Dan, apoi PSD din nou la butoane cu premier.

Senatorul PNL Vasile Blaga afirma luni că trebuie să fii fraier să faci rocadă a doua oară pentru funcția de premier.

”Acum, mă scuzați, o să spun un cuvânt nepotrivit: trebuie să fii fraier pentru ca să faci rocadă a doua oară”, a spus Blaga.

Tot luni, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-un interviu pentru Digi24, că varianta rotativei guvernamentale este inevitabilă, fie că e inclusă sau nu într-un acord scris între partidele ce vor participa la guvernare.

„Toată lumea are o așteptare foarte mare, că vine Ilie Bolojan. Dar PSD-ul, care este pe primul loc după alegerile de acum jumătate de an, spune că are nevoie de o perspectivă, că totuși e primul partid și de aici lucrurile s-au încurcat un pic: cine începe, ce perspectivă (are, n.r.). Dar dacă nu dai un deziderat, nu ai curaj, atunci o să spună oamenii «de ce i-am ales pe ăștia dacă nu vor, dacă nu au curaj» și oricum va fi rotativă. Scriem, nu scriem pe hârtie, eu cred că, în acest moment, dacă ne uităm la cifre din buget, la datoria publică, la ceea ce urmează să facem, va fi greu ca un premier să fie 3 ani și jumătate în fruntea guvernului, fiindcă oamenii așteaptă un stat mai eficient, servicii mai bune și trebuie să punem statul la o cură de slăbire. Dacă aceste chestiuni se văd de la prima zi, atunci poate că noul guvern va avea o viață mai lungă. Dacă nu, atunci vine rotativa naturală, fără să ai scris pe hârtie”, a declarat Kelemen Hunor.