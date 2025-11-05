Nicușor Dan, mesaj plin de emoție la moartea lui Ienei

Iată întregul mesaj postat de liderul de la Cotroceni:

Nicușor Dan: „Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului”

„Astăzi, am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre.

De-a lungul unei cariere excepționale, Emeric Ienei a contribuit decisiv la scrierea unor pagini de glorie ale sportului autohton. A fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generații de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internațional. Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reușit să califice echipa României, după 20 de ani, la un Campionatul Mondial de fotbal.

Dincolo de performanțele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească, o personalitate care a inspirat generații prin modestie, profesionalism și respectul profund față de valorile sportului.

Transmit condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut, admirat și prețuit.”

Amintim că Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

Odihnească-se în pace!